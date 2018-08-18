Игры Королей: Музыкальный блицкриг

«Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной».

Й.Геббельс

В полумраке комнаты, разбавленном лишь светом десятка свечей, ненавязчиво играл Бетховен. Короли, по своему обыкновению, мило беседовали за трапезой. На сей раз за столом собрались трое: король телевидения Иван Иванович, алкогольный магнат Василий Васильевич и повелитель секс-индустрии Пётр Петрович.

– А знаете, господа, всё-таки ужинать под классическую музыку – это невероятное наслаждение. Да и вообще, классическая музыка обладает целебным эффектом. И это не бред «Британских ученых», – это я вам говорю. Сам убеждаюсь: и разум исцеляет, и тело, – поделился наблюдениями Иван Иванович.

– С этим сложно поспорить, Иван Иванович. Людям-то мы, конечно, иную моду навязываем, потому что нам не нужно, чтобы они были здоровыми – здоровыми рабами управлять сложнее. Рабы должны быть больными – причём, в первую очередь, больными духовно, – согласился Пётр Петрович.

– Именно. С тех пор как мы на телевидении стали практиковать прокрутку «клипов», а потом и вовсе создали музыкальные каналы, продвижение в массы деструктивной, так сказать, «музыки» пошло полным ходом. Мы ведь по этим музыкальным каналам крутим такой шлак, который нормальный человек смотреть не будет, но большинство их включает, как говорится, фоном. И оно записывается на подкорку, – продолжил Иван Иванович.

– Да, от современной музыки человеку уже нигде не спрятаться, в каждом втором кафе или другом общественном заведении висит телевизор, в котором крутят эти бесконечные клипы. Притом зачастую кадры меняются в них настолько быстро, что зритель только от одного формата просто отучивается мыслить процессами, у него формируется клиповое мышление, и мысли вечно прыгают с одного на другое. Я уж не говорю о том, ЧТО показывается в этих клипах, – отметил Пётр Петрович.

– Ну, далеко не все жалуют современный музыкальный конвейер. Некоторым требуется что-то более изысканное и даже душевное. Я вот, например, уже несколько лет спонсирую радио «Шансон». Там очень полезное нам мировоззрение продвигается: криминальная романтика, тоска, алкогольный дурман и табачный туман. Вообще, господа, я пришел к выводу, что навязывать какие-то модели поведения или взгляды с помощью музыки – это один из самых эффективных методов манипуляции. Во-первых, определенные ритмы могут вызывать те или иные эмоции и психологические состояния. А во-вторых, когда люди слушают музыку, у них отключается критическое мышление, ведь они это воспринимают как отдых. Поэтому если заложить в песню тот или иной посыл, он будет попадать в подсознание, минуя фильтры осмысления поступающей информации, – поделился мыслями Василий Васильевич.

– Первый раз слышу про влияние музыкальных ритмов на мозг. Я думал, нужный нам посыл продвигается только через тексты и видеоряд. Не могли бы Вы раскрыть вопрос подробнее? – попросил Пётр Петрович.

– Всё работает в совокупности, и даже личность звёзд шоу-бизнеса и интонации их голоса имеют значение. Так называемые «бинауральные ритмы» воздействуют на головной мозг. Да, кстати, и не только на мозг. Каждый наш орган в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает ту или иную частоту звучания. И есть норма этой частоты – в таком случае орган функционирует исправно. А если подобрать определённую частоту, то можно воздействовать звуком на этот орган. И, таким образом, можно как вылечить звуком этот орган, так и «угробить» его, – пояснил Василий Васильевич.

– Интересная концепция. И как же Вы этим пользуетесь? – спросил Пётр Петрович.

– А очень просто. К примеру, заказываем какому-нибудь «рифмоплету» песню про алкоголь. Нет, не про вред, конечно же, а про то, что это очень круто, забавно, весело и вообще – чем ещё кроме пьянок заниматься? Но это полдела. Теперь нужно вызвать у человека соответствующие эмоции. Здесь-то мы и подключаем бинауральные ритмы. К примеру, там, где идёт строчка про позитивные стороны употребления алкоголя, мы пускаем те частоты и ритмы, которые вызывают у человека чувство радости и эйфории. И таким образом, на уровне нейронов закрепляем соответствующую поведенческую модель, и у человека плотно закрепляется в подсознании: «алкоголь – это весёлое развлечение». Всё просто, господа, – с самодовольным видом закончил Василий Васильевич.

– А вообще да, я тут как-то слышал одну из таких «песен». Там словно мантра повторялось: «Все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду», и музыка была такая весёлая, задорная. В самом деле, если человеку каждое утро по радио транслировать эту песню с таким жизнеутверждающим мотивом, то потом, когда он услышит, что алкоголь это яд, ничего кроме смеха у него это не вызовет, – согласился Петр Петрович.

– Именно, и мы в этом человеку обязательно поможем, распространив сотни шуток и анекдотов на тему алкогольных приключений! Это же наш главный инструмент в работе с оболваниванием населения: какое-либо деструктивное явление нужно как следует высмеять, и тогда все аргументы о его якобы «вреде» человек больше не будет воспринимать всерьёз, – добавил Василий Васильевич.

– А плюс видеоклипов в том, что там ещё и фиксация на образе. 9 из 10 клипов содержат обнажённые женские тела, даже если это никак не соотносится с текстом песни. Это позволяет держать сознание людей на уровне инстинктов и вести с ними диалог как с животными. Таким образом, мы как бы захватываем внимание человека за счет весёлой ритмичной музыки и ярких образов, через воздействие на сексуальную сферу опускаем его на уровень инстинктов, и в результате сам текст ложится прямёхонько в подсознание, – зажмурил один глаз Иван Иванович и сделал рукой жест, словно хотел указать направление движения.

– Да мне тут как-то один «рифмоплёт» написал такой отличный текст. Не помню уже весь, но одна фраза просто убойная: «Кто сейчас не пьёт – либо мутант, либо моральный урод». Ну, вот если бы мы такой лозунг пустили бы просто где-то в обычной рекламе или сделали слоганом какой-нибудь информационной компании, скорее всего, большинство людей отреагировало бы негативно. Верно? А мы просто вписали эту фразу в текст песни, сопроводили все это дебилизирующими трёмя «блатными аккордами» и, вуаля, – это всего лишь забавная шутливая песня. Но на самом деле человек постепенно будет принимать идею о том, что не пьют только мутанты и моральные уроды, – весело же! – раскрыл некоторые тонкости шоу-бизнеса Василий Васильевич.

– И дорого Вам эта песенка обошлась? – поинтересовался Петр Петрович.

– Да это неважно: она окупилась вдесятеро. Объемы потребления благодаря такой скрытой рекламе заметно растут, – ответил Василий Васильевич.

– Слышал я эту песню, с моей профессией и не такое приходится просматривать. Но понравится она далеко не всем: всё же рэп-стиль – на любителя. Мне вот больше запомнилось недавнее видео группы Би-2 «Какой русский не пьёт виски». Отличная работа, я вам скажу. Все ведь до сих пор ностальгируют по «полковнику, которому никто не пишет», а здесь тот же коллектив, да про пьянку, да про русских. Молодцы, будем их активно продвигать наравне с Сергеем Шнуровым, очень перспективные кадры. Надо Ивану Урганту поручить ещё пару раз их на своё вечернее шоу пригласить, пусть общество привыкает к своим кумирам, – высказался Иван Иванович и сделал пометку в своём рабочем блокноте.

– А, по-моему, всех переплюнул Киркоров со своим «синим настроением» и «бикини-мартини в руке». У него даже дети в кадре прикладываются к бутылке, и трансгендер в роли стриптизёрши. И, главное, всё как положено – с юмором: мол, это просто сатира такая, – поделился своим мнением Пётр Петрович.

– Всех наших «стахановцев» и не перечислишь. Но хочу напомнить, что сначала мы подсадили общество на зарубежную попсу, а потом уже у нас появились и свои кадры, начавшие подражать западным эталонам. Весьма показательно, что 90% любителей иностранной музыки даже не понимают, о чем поётся в их песнях, но весело трясут головами в такт этому, прошу прощения, «творчеству». А поётся там чаще всего о сексе, насилии, извращениях, наркотиках и прочей мерзости. И если бы хоть кто-то из них поинтересовался переводом тех песен, которые они заучивают наизусть и напевают, его бы вытошнило от того смысла, что в них заложен, – продолжил Иван Иванович.

– Да бросьте, Иван Иванович. Всё они прекрасно понимают. Вы посмотрите, какими клипами сопровождается эта музыка? Там же – либо «обнажёнка», либо насилие. И отзывы восхищённые, как правило. Я тут как-то в Ютубе посмотрел комментарии на подобные клипы. Посмотрел, почитал. С тех пор без охраны на улицу ни ногой. Поколение маньяков и извращенцев растет. Ну да неважно, нам с ними не жить на одной улице. Главное, чтобы прибыль нам приносили исправно, – возразил Василий Васильевич.

– Да, Вы правы, Василий Васильевич. Нам главное поддерживать эти тенденции и продвигать именно тех исполнителей, которые готовы играть нужные нам роли. И как раз для этого и нужны музыкальные телеканалы и радиостанции, чтобы популяризировать «правильных персон» и «правильное творчество». Более того, если общество будет видеть, что успешными становятся именно пошлые и безнравственные исполнители, то люди постепенно будут принимать такое поведение за образ жизни, за норму. Это нам и нужно, – добавил Иван Иванович.

– А исполнители эти, как правило, за деньги готовы на всё: хоть раздеться перед камерой, хоть друг друга перед этой же камерой, простите за выражение, изнасиловать, – сказал Пётр Петрович и с отвращением поморщился.

– Да разные бывают исполнители. Но мы тех, кто не готов слушаться, просто отсеиваем на первых же этапах. Адекватному человеку в шоу-бизнесе места нет. Совесть надо либо выкинуть, либо пусть идут со своей совестью петь в переходе. Только там они тоже будут вынуждены петь то, что мы насаждаем в обществе, а иначе успеха и там не будет, – рассмеялся Иван Иванович.

– Да, что ни говори, а музыка – это очень мощный инструмент. И при этом толпа реально думает, что её просто развлекают. А на самом деле это они нас развлекают. Недавно в интернете увидел смешную картину. Сидит кот с удивленными глазами, и надпись: «А вдруг я домашнее животное, а мой человек – это мой хозяин?», а ниже вторая картинка, где этот же кот сидит с самодовольным видом и надпись: «Да нет, бред какой-то». Я когда это увидел, сразу наших подопечных вспомнил, – сказал Василий Васильевич с самодовольной улыбкой.

– Это точно. Даже если находится человек, который пытается им объяснить, что ими управляют, они объявляют его «шизофреником» и высмеивают. «Теории заговора» – так они это называют и смеются над этим, – ответил Иван Иванович.

– А вдоволь насмеявшись, идут и делают свой «осознанный выбор», диктуемый запрограммированным нами подсознанием, – рассмеялся Петр Петрович.

– Хорошо сказал один мудрый человек: «Надо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены. Только водка и табак». Это и продвигаем, – процитировал Иван Иванович своего кумира.

– Ладно, господа, хватит о делах. Пора приступать к трапезе, – сказал Пётр Петрович.

Звуки «Лунной сонаты» неспешно разливались в полумраке комнаты, над столом повисло молчание. Сверху, с антикварного портрета, на королей безумный взгляд устремил тот, чья цитата прозвучала спустя 70 лет. На рукаве в свете восходящей луны сверкнул золотистый орел и очерченная дубовым венком свастика…

Слава Ветер

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Источник: feedproxy.google.com