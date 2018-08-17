Зачем Хрущёв запретил учебник психологии

Концептуал СМИ Дмитрий Таран рассказывает о проекте Сталинский букварь

На какие этапы делится история СССР, как воспитывали людей в сталинскую эпоху и что изменилось в последующие десятилетия. Зачем старшекласснику нужно изучать психологию. В чём особенности сталинского учебника психологии, чем он отличается от современных. На каких основах строилась система образования, позволившая Советскому Союзу достичь небывалых высот развития. Как знание основ психологии может помочь современному школьнику понять себя и сориентироваться в жизни.

==========================================================================

Рекомендуем:

Советские учебники

==========================================================================