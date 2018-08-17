Главная » Невероятное в мире, Политика

Турецко-российская империя

10:23. 17 августа 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:


Советник Эрдогана по экономическим вопросам на связи:

На днях экономический советник президента Турции Йигит Булут призвал Турцию оторваться от сферы влияния американцев путем создания «турецко-российской империи». По его словам, «мы должны переоценить наши отношения с Западом за последние 200 лет» и, говоря о Крымской войне, в которой «русские воевали против союза Великобритании, Франции и Османской империи», отметил, что «если бы в 1854 году мы шли рука об руку с русскими, то сегодня люди на берегах Нормандии гуляли бы с русско-турецкими разговорниками».

https://regnum.ru/news/polit/2465762.html – цинк (по наводке drug_n_a_ro_d_a)

Интересно, как он себе представляет союз Российской и Османской Империи в XIX веке, с учетом кол-ва войн и структурных территориальных, этнических и религиозных противоречий., которые эти самые войны и порождали.
Если бы Запад тогда не помогал туркам, то Османская Империя существенно сократилась бы в размерах еще в XIX, а не в XX веке под ударами российской экспансии на Балканах и на Кавказе.
При этом, если даже допустить маловероятный сценарий, что Османская Империя вошла бы в орбиту российского влияния, то тогда бы ее подрывом и расчленением занимались бы те же страны, которые в реальной истории ей помогали, дабы сдерживать Российскую Империю.
В общем, забористая фантазия у советников Эрдогана. Из штанов выпрыгивают, чтобы показать уход от ошибок недавнего прошлого.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: xix век, история, крымская война, османская империя, российская империя, Россия, турция, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
...первого русского царя связано зарождение Российской империи. Он заложил прочные и ... поход окончился провалом, крымско-турецкая военная активность в данном регионе...во-первых, отряд телохранителей, наподобие турецких янычар, набранный Иваном Грозным из...
Строки о Тартарии в Российской Империи
...Татария (см.), где владычествуют турецкие племена; в частности же... около Ташкента, первоначальное отечество турецких племён… Читать книгу ----------------------------------- ...1771 Стр. 27 О РОССИЙСКОЙ ТАТАРИИВ. Российская Империя не простирается ли далее...
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Часть 1)
... сложилась следующая концепция: Реальная история Российской империи становится предельно ясной, логичной и...-2 1768-1774 гг. "русско-турецкая" война. Особенно плодотворной была работа... был назначен после окончания первой турецкой войны. 1769.11.26 - учрежден...
Турецкое вторжение в Закавказье. "Тысячи русских расстреляны и сожжены заживо. Армяне подвергаются неописуемым пыткам"
...на фоне приближение полного коллапса Турецкой империи. На Кавказе, в Месопотамии..., Турция решила воспользоваться крахом Российской империи. Турецкая армия вернула земли, утраченные ...краткосрочны, так как сама Турецкая империя была уже на грани тотального...
Империя
...Адашева дал бой турецкой флотилии. Около десятка турецких кораблей было ...захвачены. Дальнейшие жалкие потуги турецкого флота победить наш флот ... сын военного и государственного деятеля Российской империи, новгородского губернатора, действительного статского ...
Неизвестная Империя: тайна России
...Адашева дал бой турецкой флотилии. Около десятка турецких кораблей было ...захвачены. Дальнейшие жалкие потуги турецкого флота победить наш флот ... сын военного и государственного деятеля Российской империи, новгородского губернатора, действительного статского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>