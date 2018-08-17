Турецко-российская империя
10:23. 17 августа 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Советник Эрдогана по экономическим вопросам на связи:
На днях экономический советник президента Турции Йигит Булут призвал Турцию оторваться от сферы влияния американцев путем создания «турецко-российской империи». По его словам, «мы должны переоценить наши отношения с Западом за последние 200 лет» и, говоря о Крымской войне, в которой «русские воевали против союза Великобритании, Франции и Османской империи», отметил, что «если бы в 1854 году мы шли рука об руку с русскими, то сегодня люди на берегах Нормандии гуляли бы с русско-турецкими разговорниками».
https://regnum.ru/news/polit/2465762.html – цинк (по наводке drug_n_a_ro_d_a)
Интересно, как он себе представляет союз Российской и Османской Империи в XIX веке, с учетом кол-ва войн и структурных территориальных, этнических и религиозных противоречий., которые эти самые войны и порождали.
Если бы Запад тогда не помогал туркам, то Османская Империя существенно сократилась бы в размерах еще в XIX, а не в XX веке под ударами российской экспансии на Балканах и на Кавказе.
При этом, если даже допустить маловероятный сценарий, что Османская Империя вошла бы в орбиту российского влияния, то тогда бы ее подрывом и расчленением занимались бы те же страны, которые в реальной истории ей помогали, дабы сдерживать Российскую Империю.
В общем, забористая фантазия у советников Эрдогана. Из штанов выпрыгивают, чтобы показать уход от ошибок недавнего прошлого.
Источник: colonelcassad.livejournal.com