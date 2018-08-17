Сводки от ополчения Новороссии 17 августа 2018

Сообщения о «взятии под контроль» вооружённых сил Украины 15 кв. км территорий в Донбассе — не более чем пропагандистский ход. Об этом сообщили в ДНР и ЛНР. В республиках отметили, что командующий операцией объединённых сил страны Сергей Наев пытается с помощью таких заявлений отвлечь внимание от неудачных действий армии.

В действительности ВСУ не способны осуществить масштабную операцию за пределами так называемой серой зоны, отмечают эксперты. А если бы смогли, это стало бы прямым нарушением Минских соглашений, добавляют политологи.

Заявление о «взятии под контроль» Украиной 15 кв. км в Донбассе, в частности населённых пунктов Южное и Золотое-4, не соответствует действительности. Об этом заявили представители Луганской и Донецкой народных республик.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с RT пояснил, что, к примеру, Золотое-4, всегда было под контролем ВСУ и никакой стратегической ценности для Луганска посёлок не представляет.

«Украина показала всему мировому сообществу, что она якобы имеет мнимые победы. Это действительности не соответствует, мы под контроль не брали Золотое-4», — сказал он.

В министерстве обороны Донецкой республики также сообщили, что никто не занимал указанные территории. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на сообщение командования.

«Все заявления Наева — пустые, они не соответствуют действительности. Эти не имеющие рационального зерна слова связаны с тем, что в последнее время армия Украины несёт большие потери.

Чтобы их скрыть, командование пытается такими пропагандистскими методами поднять дух тех бойцов, которые сидят в окопах», — сказано в сообщении.

При этом в ДНР отметили, что ВСУ способны лишь временно занимать населённые пункты в «серой зоне», где нет подразделений республики, и «выдавать это за грандиозные победы».

Ранее командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в рамках обустройства линии соприкосновения были «взяты под контроль» территории на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях. При этом населённые пункты Южное (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область) перешли под контроль Киева, отметил он.

«В ходе стабилизационных действий с начала проведения операции нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах», — цитирует его Интерфакс-Украина.

При этом Наев не считает подобный сценарий развития событий нарушением минских договорённостей. По его мнению, украинские военные соблюдают режим прекращения огня и «лишь отвечают на провокации российских оккупационных войск».

При этом о нарушениях со стороны ВСУ ранее сообщали в ДНР. Так, 15 августа руководитель пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что силовики обстреливали четыре населённых пункта по линии сопротивления.

«За прошедшие сутки украинские силовики усилили обстрелы населённых пунктов нашей республики. Наиболее сложная обстановка на Мариупольском направлении», — сказал он журналистам.



Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018 года © Сергей Аверин / РИА Новости

«Для поднятия морального и боевого духа»

Если бы информация о захвате территорий подтвердилась, то это бы говорило о прямом нарушении Киевом Минских соглашений, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Это идёт вразрез с Минским соглашением. Украинская сторона никогда не торопилась его выполнять, а Запад сквозь пальцы смотрел на поведение Киева. Но это нарушает Минские договорённости и в очередной раз говорит о том, что никто не пытался их соблюдать. Они (украинские власти. — прим.ред.) не видят мирного пути в решении этой проблемы», — сказал он RT.

Схожую позицию высказал и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отметил, что таким образом Киев пытается успокоить население. Для этого же, по его мнению, делаются заявления о мощи украинской армии.

«Вот теперь говорят, что захватили 15 кв. км на территории Донбасса. Скорее всего, нейтральные земли. Это всё делается, чтобы поднять боевой дух ВСУ, которые разуты, раздеты и не обеспечены всем необходимым. И вооружение, которым они хвастаются, — всё в единичном экземпляре. Вынуждены подбирать остатки американской, немецкой техники, которую им с барского плеча сбрасывают», — сказал он RT.

Литовкин отметил, что масштабную операцию Украина осуществить не в состоянии.

«Безусловно, они обстреливают Донбасс, Донбасс отвечает огнём на огонь. Такая ситуация может продолжаться бесконечно долго, тем более что её поддерживают украинские спонсоры, в первую очередь США», — подвёл итог эксперт.

«Пренебрежение договорённостями»

Между тем президент России Владимир Путин на саммите с главой США Дональдом Трампом 16 июля призвал американскую сторону оказать давление на Украину в вопросе соблюдения Минских соглашений.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договорённостей. Соединённые Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — сказал он.

По мнению российского президента, которое он озвучил 19 июля, Киевом «демонстрируется откровенное пренебрежение договорённостями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути».

«Исходим из того, что минский комплекс мер остаётся реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации», — подчеркнул Путин.

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Георгий Мосалов, Анастасия Румянцева