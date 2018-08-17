Пути отхода ” эффективных …. “

Как говорил Мюллер Штирлицу: вот когда в Берлине будут грохотать русские танки, тогда и будет самое время линять.

Когда банкир (или эффективный менеджер в общем случае) приходит к выводу, что его банк (предприятие) доведен до ручки, он начинает собирать вещи. В российских реалиях это выглядит вполне однозначно и буднично. И называется это "вывод активов". Это не мешает эффективному менеджеру изображать бурную текущую деятельность, рапортовать о грандиозных свершениях и не менее эпохальных планах, но заканчивается все примерно одинаково: бумажкой на закрытых дверях, парой-тройкой мечущихся клерков и ничего не знающим охранником на входе. Ну, и миллиардными дырами, которые находит направленная комиссия.

Действия российского руководства подозрительно напоминают как раз поведение такого эффективного менеджера. Пару лет назад прозвучало, что реально вся российская экономика принадлежит буквально 12 семьям. Другой вопрос, являются ли они собственниками или просто доверительными управляющими каких-то других семей, но важно то, что для 12 человек собраться вместе и принципиально решить вопрос — всё, валим — гораздо проще, чем если бы этот вопрос нужно было решать среди тысячи, а то и десяти тысяч представителей. Так как нужно согласовать хотя бы рамочно какие-то сроки, пути эвакуации, порядок действий, число чемоданов, которые нужно прихватить с собой.

Всё остальное очень сильно напоминает как раз вывод активов. Все эти бессмысленные внешне мероприятия вроде чудовищных строек с отрицательной эффективностью, но обогащающих подрядчиков (по стечению обстоятельств сплошь входящих в круг этих 12 семей), войны, в которые вбрасываются неизвестные по количеству ресурсы (секрет, сами понимаете). Странные события в далеких африканских далях, куда высаживаются целые десанты частных наемных армий, и за попытку хотя бы краем глаза увидеть, что там такое показательно истребляют трех журналистов. Теперь вот ограбление пенсионеров, сброс их с довольствия.

Тут можно большой список составлять, но суть в другом. Мы можем с довольно высокой степенью вероятности оценивать перспективы и даже сроки краха путинской России — то, что дело идет к краху, вопросов не вызывает, неясен сценарий и точные сроки. Но сами эффективные управленцы, обладая существенно большей информацией, лучше всех нас представляют, как и когда это все грохнется. И, похоже, что они вполне рационально готовят пути отхода. На этом пути им, конечно, придется сбросить большую часть нынешней челяди и обслуги, а кого-то и вообще ликвидировать. В конце концов, немцы так же расстреляли 14 тысяч человек, строивших ставку Гитлера под Винницей. Ничего личного — просто соображения секретности.

При этом нужно понимать, что в случае эвакуации в личном плане эффективным управленцам почти ничего не угрожает. Ну, может кого-то в итоге найдут и показательно распнут, но в целом никто их искать и трогать не будет — как никому не нужно было искать сбежавших в Аргентину и Парагвай нацистов. Они представляли угрозу как руководители Третьего рейха, а в качестве отставных пенсионеров — нет. Да, с публичностью пришлось заканчивать, но и так неплохо получилось.

Так что когда мы вдруг в один прекрасный момент увидим на дверях России бумажку, а по кабинетам будут бродить ничего не понимающие клерки, появится масса проблем, как разгрести последствия, а поиск беглецов в списке проблем будет далеко не на первом месте. В этом смысле им даже опасаться за свое будущее не приходится. Если минимально грамотно провести операцию отхода, то шансы на благополучную сытую и безопасную старость будут крайне высоки. А что будут делать ограбленные ими — да какая разница. Можно подумать, какой-нибудь бывший управляющий банка "Москва", слинявший в Европы, сильно переживает за своих вкладчиков.

Конечно, втихую выходить наши эффективные управленцы не будут. Как говорил Мюллер Штирлицу: вот когда в Берлине будут грохотать русские танки, тогда и будет самое время линять. Так что для осуществления эвакуации нужна будет и операция прикрытия — что-то очень громкое по всей России. Бунты, революции, распад страны, к чему, кстати, активно теперь все и идет. Вот на этом фоне никто не заметит пару десятков маленьких самолетов, вывозящих драгоценные тела в места их будущего блаженства.