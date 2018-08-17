Приговор “банде ГТА”, ГИБДД против стритрейсеров, Лайма Вайкуле и Крым
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В этом выпуске:
00:05 новости примирения США и Северной Кореи
03:42 краткая история так называемой “банды ГТА” и закономерный финал
11:03 давно назревшие меры против опасных транспортных средств в г. Санкт-Петербург
18:16 европейская певица Лайма Вайкуле, запретный Крым и плохой СССР
25:48 кое-что об интимной анатомии Евросоюза
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Источник: www.youtube.com