Немцы хвалят «Ладу»: «Веста» — почти идеальный автомобиль (ФОТО)
Если вы ищете машину, которая выглядит неброско, которой никто не посмотрит вслед, когда вы проезжаете мимо, о которой никто вас не спросит, сколько она стоит, как быстро ездит и сколько потребляет горючего, которую вы сможете незапертой оставлять перед строительным рынком, не боясь, что ее украдут, если вам хотелось бы иметь машину, которая только машина, а не супермаркет электроники, напичканный «опциями», то такая у меня для вас есть: это «Лада», пишет обозреватель немецкого издания Die Welt.
«Лада»? Это не те ли машины из Румынии, спросите вы, которые рекламируют в таком забавном телеролике, где в конце говорят: «Эта машина — статусный символ для всех, кому статусные символы не нужны»?
Нет, вы говорите о «Даче». Но все равно мыслите в правильном направлении. «Дача» относится к французскому концерну «Рено» и вот уже несколько лет предлагает на европейском рынке простые, но вполне приличные автомобили значительно дешевле сопоставимых моделей других марок.
Дебют «Лада Веста» седан, 2017 год
Выгодная покупка для людей, которых не интересует вопрос, за сколько можно будет продать машину через пару лет, и которые будут ездить на ней, пока она не развалится.
В этот «нижний ценовой сегмент» хочет войти и «Лада» — с помощью «Рено». Французы с 2008 года имеют долю в материнском концерне. То есть, «Лада» — это француженка, произведенная в России. А кто в юности ездил на французских машинах, например, на «Дофине» или на «Р4» от «Рено», тот согласится, что французские машины стали значительно лучше — просторнее, мощнее и безопаснее. Но это сейчас можно сказать обо всех других автомобилях и поэтому значения не имеет.
У «Лады Веста» есть все, что нужно машине.
Гидроусилители руля и тормозов, большой багажник, который, откинув спинку заднего сиденья, можно сделать еще больше, обогреваемые сиденья, электрические стеклоподъемники и зеркала заднего вида с электрической регулировкой.
Новые автомобили, только что сошедшие с конвейера АвтоВаза
Для семьи с двумя-тремя детьми она — идеальное средство передвижения. Эстеты, наверное, пожалуются на недостаток благородных материалов в салоне, но зато для сидений не нужны чехлы.
Как человек, привыкший ездить медленно, которому все равно, нужно ли машине больше или меньше минуты, чтобы разогнаться с нуля до 100 километров, я мощностью «Лады» доволен. Мотор работает тихо, даже полностью отжав газ, можно слушать Мусоргского или Чайковского.
Приятно также, что машина традиционно заводится ключом, хотя зажигание срабатывает не всегда с первого раза. Зато кондиционер работает идеально, даже при температуре на улице под 40 градусов. Никогда это не было так важно, как в этих дни глобального потепления.
Мы отправляемся в «Россию», что у вокзала Шарлоттенбург городской железной дороги. Перед супермаркетом паркуются автобусы, курсирующие по маршруту железной дороги, потому что там опять возникли какие-то проблемы. Внутри магазина персонал заполняет товарами полки.
Вопреки всем санкциям, российские товары поступают сюда без проблем. Сыр и печенье, пироги и консервы, колбаса и водка, в том числе и в бутылках в виде автомата Калашникова по ударной цене в 100 евро. Чтобы купить, нужно разрешение на ношение оружия? «Нет, если вы старше 18 лет», — отвечает продавщица.
«Россия» открыта круглосуточно 365 дней в году. Основанный русскими эмигрантами в 90-е годы магазин обслуживает русских клиентов, получающих тут все, о чем они только слышали. И чем позже время, тем больше здесь покупателей.
Делать пробную поездку на новенькой машине в принципе абсурдно. Это имеет смысл, когда машине год или два. Здесь, как и в человеческих отношениях, нужно время, чтобы проверить их прочность. Ведь то, что во время медового месяца воспринимается как звон колоколов, может позже оказаться разболтавшимися креплениями. Или лопнувшей выхлопной трубой.
Правда, я вот уже полчаса спрашиваю себя, почему пряжки ремней безопасности расположены так, что их трудно найти. А при первой парковке я заметил, что радио перестает работать, когда включаешь заднюю передачу. Это так должно быть? И если да, то почему?
Но если не обращать внимания на такие мелочи, то «Лада Веста» — это честный автомобиль. Его делали не для того, чтобы он выигрывал на конкурсах автомобильной красоты или на многокилометровых ралли, а для того чтобы ездить на нем на работу, на природу или на игру в кегли.
Для того чтобы достойно закончить этот день, мы едем к советскому памятнику на улице 17-го июня, напоминающему о победе Красной Армии в битве за Берлин в 1945 году. Два танка Т-34, как бы охраняющие памятник, похожи на модели «мэтчбокс», но они настоящие.
Но точно этого знать нельзя. Возможно, и наша «Лада» была когда-то гусеничной машиной с пушкой, а затем возродилась в виде автомобиля-универсала.
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Хенрик М. Бродер (Henryk M. Broder)
Источник: rusvesna.su