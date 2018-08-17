Нам приказано смеяться

В социальных сетях, по мнению Путина, не хватает позитива. Этот печальный факт отмечен давеча президентом на молодежном форуме «Машук».

Как всегда Владимир Владимирович прав. Позитива в соцсетях не хватает, это точно.

Я вот сразу стала вспоминать, а какие посты в фейсбуке в последние дни внушали мне оптимизм, вызывали теплые чувства и конструктивный настрой?

Вспомнила только посты про марш матерей, которые хотят, чтоб из СИЗО выпустили сбившихся с пути несовершеннолетних девочек. Причем, даже не сам этот марш произвел на соцсети положительное впечатление, а то приятное обстоятельство, что его не разгоняли спецназовцы, хотя он не был разрешен.

Матерей не били, не тащили за руки-за ноги в автобусы, не возили лицом об асфальт. В соцсетях по этому поводу было сказано много чего одобряющего и позитивного.

Люди вышли на улицу, чтоб донести до властей свою позицию. А власти их за это даже не скрутили. Это же здорово, да?

С осторожным оптимизмом в соцсетях обсуждается также свежая новость, что блогеров, может быть, перестанут привлекать к уголовной ответственности за перепосты. Если ты, например, перепостишь пост, в котором спустя пять лет правоохранители узреют что-то вдруг экстремистское, тебе за это ничего не будет.

Сейчас не так. Сейчас будет. Поэтому блогеры боятся лишний раз репостнуть глупую, но смешную картинку или ехидный мем. Мало ли что за него прилетит.

Но если какие-то изменения произойдут – хотя совершенно не факт, что они произойдут – пользователям соцсетей можно будет без всякого опасения делать перепосты. Это позитив, безусловно. Пока очень слабенький, но все равно.

Больше ничего позитивного в соцсетях мне как-то не вспоминается. Все там сейчас очень расстроены, что рубль упал. Теперь не поехать, куда хотели. Не вывесить в соцсетях свои фотки с отдыха на пляже и в ресторане, где я успешный, красивый и загорелый, не хуже других.

Мало того, еще и цены на коммуналку повышают. И НДС повышают. И квартиры-дачи обложили, налог на них каждый год только растет.

С деньгами в соцсетях почти у всех не очень хорошо. Ни на что не хватает. По финансам там сплошной негатив.

А еще в соцсетях боятся болеть. Это прямо не дай бог, потому что бесплатно лечить никто не будет, а за деньги – где их взять? Все вон и так кругом собирают: одной девочке на химиотерапию, другой девочке на дыхательный аппарат, мальчику на протезы, младенцу на операцию… Но это дети. Им хоть как-то подают. А мне, взрослому, кто подаст?

Никакого позитива также нет в постах про коррупцию. Казалось бы, пользователи соцсетей должны радоваться, что очередного чиновника арестовали за взятку. А никто не радуется. Даже внимание не обращает. Ну посадили и посадили. Сейчас другого назначат такого же. Нам-то что с того?

Международное положение не вызывает позитивного настроения уже очень давно. Но тут и объективно нечему радоваться. Молодая республика в кольце врагов, никто нас не любит, все хотят поставить на колени, подозревают без конца бог знает в чем.

Санкции вон для нас опять какие-то придумали. Мы, значит, ответим сейчас контрсанкциями, от которых опять у нас что-то исчезнет или подорожает. Запасайте, короче, картоху и солите на зиму огурцы, будем обмениваться рецептами блюд из крапивы и прочего разнотравья.

В кулинарных рецептах из подножного корма, вызывающих неизменный интерес соцсетей, отчасти проглядывает позитив. У нашего народа за спиной такой богатый негативный исторический опыт, что мы теперь ко всему приспособимся. Разнотравье – наше все.

Но если без шуток, то самое позитивное, что обсуждается сейчас в соцсетях – это как раз слова президента о нехватке в соцсетях позитива.

Источник: www.mk.ru