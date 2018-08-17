Либеральный миропорядок под угрозой
02:30. 17 августа 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Очередные призывы к мобилизации перед лицом меняющегося миропорядка.
Либеральный миропорядок под угрозой
Выстроенный США международный либеральный порядок сталкивается со множеством вызов, в том числе со стороны «возрождающейся России и укрепляющегося Китая», пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс. Если Вашингтон откажется от своего проекта, то демократический мир расколется, а «авторитарное возрождение» ускорится, предупреждает публицист. Обозреватель Bloomberg: либеральный миропорядок под угрозой — всё дело в США.
Соединённые Штаты во многом способствовали появлению существующего международного либерального порядка. Но сегодня он находится под «шквальным натиском», пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.
По его словам, существуют три основных вызова, которые испытывают либеральный порядок на прочность. Во-первых, это нестабильность, создаваемая «авторитарными великими державами» — Россией и Китаем.
Эти страны выиграли, получив доступ к мировому рынку и капиталу. Но они продолжают рассматривать либеральный порядок в качестве барьера. Всё потому, что в его основе ценности, которые угрожают существованию любого «диктаторского режима», и структуры, включая американские альянсы и военные базы, которые ограничивают свободу действия автократов, рассуждает автор статьи.
В последние годы Пекин и Москва стали более могущественными и использовали множество мер, чтобы подорвать либеральный порядок и его правила. Они наращивали военную мощь, «вмешивались» в выборы и вели «информационную войну», продвигали автократию за границей, а Россия даже «напрямую вторглась в другую страну», утверждает Брэндс.
Второй вызов — неадекватный уровень слаженности и сотрудничества стран, которые составляют основу либерального миропорядка. Воплощать этот проект США помогали геополитические коалиции, разделяющие американские ценности и интересы. Но сегодня эти объединения находятся под большим давлением и не выдают желаемых результатов.
Наглядным примером тому может служить НАТО, члены которого не торопятся выполнять свои финансовые обязательства. В более широком плане — брексит, «бесконечные тяготы ЕС», рост популизма, национализма и антилиберализма в европейских странах разрывают сообщество наций, которые долгое время были самыми надёжными партнёрами Вашингтона, обращает внимание колумнист.
Всё это напрямую связанно с третьим вызовом — ослаблением политического и экономического либерализма. Складывается ощущение, что либеральные ценности отступают, а авторитаризм поднимает голову от Латинской Америки до Европы и далее. Протекционистские настроения переживают бум из-за неравномерного экономического роста и чувств культурного замещения. В различных странах ксенофобия, национализм и другие антилиберальные взгляды формируют «токсичную смесь», отмечает Брэндс.
Вместе с тем он призывает не впадать в уныние и заранее не ставить крест на либеральном миропорядке. Ведь он пережил множество проблем в прошлом, в том числе угрозу со стороны «тоталитарного Советского Союза», экономические кризисы и гонку ядерных вооружений.
Для сохранения порядка США и их союзникам необходимо придумать новые стратегии. Их цель — защитить демократические государства, дать отпор автократическим тенденциям и информационной войне, а также сохранить глобализацию в эпоху популизма и протекционизма.
Либерально-демократическим странам придётся принять меры, имеющие болезненный эффект в краткосрочной перспективе. В том числе речь идёт о сокращении экономических связей с Китаем, что позволит снизить их стратегическую и военную уязвимость.
В Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе США и их союзники должны использовать больше ресурсов и теснее сотрудничать, чтобы «удерживать в рамках возрождающуюся Россию и укрепляющийся Китай». При этом Вашингтон должен продолжать играть ведущую роль во всех этих процессах.
«Если США не выступят в поддержку демократических ценностей, авторитарное возрождение ускорится. Если они вернутся к протекционизму, никакая умная политика американских союзников не сможет спасти мировую экономику от ущерба. Если Вашингтон не воспользуется своим дипломатическим влиянием, чтобы решить или по меньшей мере смягчить назревающую в Европе напряжённость, расколы в демократическом мире углубятся», — предупреждает автор статьи.
Иными словам, поясняет он, настоящую опасность представляет решение американского руководства отказаться от либерального порядка. Даже десять лет назад подобный сценарий казался невероятным, но теперь сторонники узкого национализма и сокращения расходов присуствуют на обеих сторонах политического спектра.
«Не будет преувеличением сказать, что либеральный порядок выживет, только если США найдут стремление и решительность его поддерживать. Но для этого, тем не менее, потребуется повторно консолидировать внутреннее политическое согласие, которое порядком поистрепалось в последние годы», — заключает Хал Брэндс.
https://russian.rt.com/inotv/2018-08-17/Obozrevatel-Bloomberg-liberalnij-miroporyadok-pod – цинк
Так как администрация Белого Дома очевидно не способствует сохранению прежнего миропорядка, а скорее выступает одним из деятельных акторов его разрушения/трансформации, либеральные медиа продолжают призывать истеблишмент сплотиться и защитить великую имперскую миссию по распространению американских интересов под видом либеральных ценностей.
Угроз этому миропорядкe (помимо внутриамериканских) становится все больше, и если каждая из них сама по себе выглядит решаемой (США по прежнему сильнее любого из своих противников по отдельности), то все вместе они образуют огромное давление на ослабевшие институы американского гегемонизма.
Разумеется, автор прав в том смысле, что если США сами не готовы сражаться за уходящий миропорядок, то он обречен. Но теперь, когда кризис американский гегемонии стал очевиден всем, США стоят перед той же проблемой, которые стояли перед Британской Империей периода упадка. Огромная инфраструктура империи подвергается нарастающему военно-политическому, экономическому, национально-культурному давлению извне, а элиты разобщены и поражены болезненными (с точки зрения империи) идеями изоляционизма и облегчения "имперского бремени". Это уже привело к ослаблению американского влияния в ряде регионов мира и нынешние лихорадочные попытки американского военно-политического истеблишмента оказать давление на Китай, Россию, ЕС, Иран, КНДР, Венесуэлу, Турцию и прочих "смутьянов", являются уже не карательной операцией, которая приведет к восстановлению статус-кво путем показательного наказания виновных. Это лихорадочные попытки остановить центробежные тенденции, которые формировались в течение "нулевых", при этом при нехватке дипломатических, идеологических, информационных и политических ресурсов, США все чаще вынуждены полагаться на голую военную и экономическую силу, ибо убедительная сила американского слова (еще недавно, практически непререкаемая для подавляющего числа государств) ныне утеряла свое ультимативное значение и даже какие-нибудь Эрдоганы и Дутерте могут позволить себе то, что еще при Буше-младшем выглядело бы полнейшим оксюмороном.
Пребывая в сладком самоуспокоении, США пропустили момент, когда идеи многополярности из пустой риторики и благих пожеланий, начали обретать форму, подтачивая систему абсолютного господства, которой США упивались практически 15 лет после развала СССР. Ныне, они вынуждены привыкать к ситуации, когда слово Вашингтона уже не несет в себе абсолютной политической или идеологической силы. Да, США по-прежнему в военном отношении сильнее всех, а их экономика уступает лишь Китаю. Но как верно заметил автор, кризис переживают те идеи, которые лежат в основе американской империи и прежде всего этот кризис внутри США. Не преодолев этот внутренний ценностный кризис, США вряд ли смогут что-то существенное предложить для новых ценностных парадигм, которые будут положены в основу нового мирового порядка, где голос из Вашингтона будет уже не истиной в последней инстанции, а всего лишь одним из мнений. США конечно не исчезнут с мировой арены, но их уровень влияния уже врядли вернется к тем значениям, глядя на которые, конъюнктурные политологи и философы прогнозировали век американского господства и конец истории. Господство оказалось исторически скоротечным, а история нового миропорядка только начинается.
Источник: colonelcassad.livejournal.com