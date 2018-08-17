Как отработать карму Рода. Александр Жарков. Часть 2

Как очистить карму рода.



Автор-сказитель – Александр Жарков

Часть 1 – https://youtu.be/bGvBpBSrOe0



В эфире мы рассмотрели следующие вопросы:



1. Карма

2. Механизм действия Кармы и Законы Кармы

3. Карма жилища

4. Карма и финансы

5. Таланты и кармические задачи

6. Кармические причины болезней

7. Развязывание своих кармических узлов

8. Техники коррекции и отрабатывания кармы

9. Создание хорошей кармы

10. Управление событиями и моделирование их в позитивную сторону



Также рассказали:



- как восстановить и улучшить отношения с родителями или детьми,

- как избавиться от родовых проклятий и наследственных заболеваний,

- как восстановить и поддерживать своё здоровье,

- как правильно подходить к вопросу здорового питания,

- как включить и усилить денежный поток,

- как построить своё дело (бизнес) или вывести уже имеющееся на качественно новый уровень,

- как получить собственный участок земли и построить свой Дом.



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Источник: www.youtube.com