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Как отработать карму Рода. Александр Жарков. Часть 1

09:42. 17 августа 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Как очистить карму рода.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/BI_kKoixEyM

В эфире мы рассмотрели следующие вопросы:

1. Карма
2. Механизм действия Кармы и Законы Кармы
3. Карма жилища
4. Карма и финансы
5. Таланты и кармические задачи
6. Кармические причины болезней
7. Развязывание своих кармических узлов
8. Техники коррекции и отрабатывания кармы
9. Создание хорошей кармы
10. Управление событиями и моделирование их в позитивную сторону

Также рассказали:

- как восстановить и улучшить отношения с родителями или детьми,
- как избавиться от родовых проклятий и наследственных заболеваний,
- как восстановить и поддерживать своё здоровье,
- как правильно подходить к вопросу здорового питания,
- как включить и усилить денежный поток,
- как построить своё дело (бизнес) или вывести уже имеющееся на качественно новый уровень,
- как получить собственный участок земли и построить свой Дом.

Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта http://slavradio.org/ и https://www.youtube.com/SlavRadio/live

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Источник: www.youtube.com

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