Этих людей словно нет в России, их вообще не показывают по телевизору, у них не спрашивают: как они живут, чего хотят, о чём поют…

Вспомнить себя. Первая часть нового документального фильма Валерия Татарова "Жили-были...И будем жить!".



Революция 1917 г. смяла тысячелетний порядок вещей в России. За традиционный орнамент на рубахе стали наказывать. Подлинная традиция обернулась клубной народной «культуркой».



Бабы в кокошниках взошли на эстраду. Мало, кто знает, что кокошник на Руси женщины носили только в первые годы замужества. Она из "девок" превращалась в "царицу". Иное ношение убора было недопустимым. Позор для тех, кто знает традицию, совсем не кажется позором для тех, кто ее забыл напрочь. Опыт отдельных носителей и знатоков традиции бесценен.



Это значит, что цепочка поколений русских не прерывается.

Русский народ потянулся к своим корням. Десятилетия уничтожения и запрета всего традиционно русского обернулись массовой попыткой русских возродить хотя бы часть своего забытого наследия в быту, в фольклоре и занятиях. Эта народная тяга почти никак не связана с инициативами власти.



Русские больше не хотят быть «Иванами, не помнящими родства". Они хотят вернуть себе то, что у них продолжают отнимать, объявляя войну памятникам, переписывая даже близкую историю. На глазах у русских пытаются отнять у них Великую Победу. Дискредитацией Победы в Великой Отечественной Войне и принижением роли в этой Победе русского народа в братском союзе с другими народами России, занялись сотни СМИ как в нашей стране, так и за рубежом.



В «Бессмертном полку» прошли не менее 11 миллионов Иванов и Ивановых. Это была Манифестация против Беспамятства. Люди чувствуют, что История, Традиция – это их единственная опора. Ведь русские к тому же – самый разделенный народ мира. 25 миллионов русских живет за пределами исторической Родины.

Очевидно, что русские уходят с исторической сцены как нация, как последователи традиций предков. Можно винить в этом наш русский характер, конечно, но "успехи" русофобов - во власти, культуре и особенно СМИ, - сыграли не малую роль в угасании нации. Русских не просто боятся. Нас ненавидят.



Не согласным со мной я просто прошу сделать не хитрый тест: оцените информационное пространство вокруг и спросите себя, почему в России невозможно услышать русскую музыку по радио, увидеть русский танец и русский костюм по ТВ, поесть русской еды в системе общепита? Почему в информационном поле не обсуждают проблемы сохранения русской нации? Наш фильм - о тех русских, кто не сдается и не падает духом. Кто делает то, на что Бог дает силы. Пожелаем же им успеха.

p.s.

На меня, как человека, постоянно проживающего за пределами России, огромное влияние оказал фильм Валерия Татарова «Жили-были...И будем жить» в 2015 г.

Тогда же на Конте я выложил достаточно большой пакет информации под единым названием:

И вот теперь пришла пора создать серию флэш-медийных журналов «Это всё моё родное» о жизни, буднях, творчестве самого непонятного народа, которого вроде бы и нет.

Мне, как человеку проживающему в Белой Руси, но чувствующему себя частью русского ментального пространства, очень интересно работать над сборкой журнала: столько информации открывается благодаря Интернету!!!

С уважением - В.Л.

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Источник: cont.ws