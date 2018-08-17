Дружба дороже: политологи о призывах США к Великобритании выйти из ядерной сделки

Источник: politros.com

Великобритания должна поддержать США по оказанию давления на иранские власти. С таким призывом выступил посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон. Авторский текст с таким заявлением изложен на страницах газеты The Sunday Telegraph.



Посол называет Великобританию глобально ориентированной и просит использовать свое могущество, влияние и присоединиться к Соединенным Штатам Америки, которые выступают за достижение действительно всеобъемлющего соглашения. По его словам, таким образом, совместными усилиями можно помочь Ирану достичь процветания и мира, к которому так стремятся все государства.

В своей статье Джонсон перечисляет все возможные угрозы, которые исходят от Тегерана. Он утверждает, что Дональд Трамп не скрывает свою обеспокоенность в отношении Ирана, потому что не только иранский народ и его благополучие находятся под реальной угрозой. Дипломат пишет, что правительство Тегерана тратит огромные средства на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе и якобы поддерживает сирийского президента Башара Асада в его «черных делах». Кроме того, посол напомнил про кибератаки, в которых тоже якобы замешаны иранские власти.

Дипломат обвинил Тегеран в том, что тот пособничает террористам в Ливане и напомнил про публичное заявление иранских властей уничтожить Израиль. Вуд подчеркнул, что иранский режим – опасное явление, которое угрожает всему миру и добавил, что президент США не будет стоять в стороне и наблюдать за тем, что происходит в мире. Именно поэтому Трамп принял решение выйти из ядерной сделки. Посол назвал это решение нелегким.

Напомним, Великобритания не раз заявляла о своей приверженности к подписанному ядерному соглашению. На саммите, который прошел весной в городе София, лидеры Германии, Великобритании, Франции призвали к соблюдению всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, подчеркнув, что от этого зависит глобальная безопасность в мире.

Прислушается ли официальный Лондон к призывам «друга» в лице США, или будет стоять на своем, демонстрируя приверженность подписанному соглашению? Как рассказал в интервью журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель и политолог Николай Стариков, с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном, эта дипломатическая договоренность стала нереализуемой.

«Теперь перед нами разыгрывается красивый спектакль, когда эту сделку будут топить по частям, хотя она уже никогда не будет реализована. Здесь не важно, как отреагирует Великобритания, потому что выход США из сделки поставил на ней большой жирный крест, однако опыт союзнических отношений между Вашингтоном и Лондоном говорит нам о том, что последний всегда и во всех делах поддерживает Вашингтон, который отвечает Лондону взаимностью», – говорит Стариков.

По мнению политолога, никоим образом Иран не должен рассчитывать на продолжение этой самой дипломатической договоренности.

«Он должен готовиться к новой дипломатической реальности, где на него будут оказывать ещё большее давление, и самое главное будут стараться переложить ответственность за срыв договоренностей именно на Тегеран. Все остальные участники сделки даже не должны выходить из соглашения, потому что сама сделка станет нереализуемой», – подчеркнул эксперт.

Стариков отметил, что США будут преследовать те государства, которые соблюдают эти договоренности.

«Сейчас к Америке присоединится Великобритания, ну а дальше Евросоюз спустит все это на тормоза, однако любые резкие шаги Тегерана будут использованы для того, чтобы возложить на него ответственность за разрыв этих договоренностей», – спрогнозировал политолог.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков назвал постановку вопроса жесткой и сказал, что Великобритания будет колебаться.

«Пока это призыв только от посла, не стоит ждать скоропалительных решений лондонского правительства. Но этот призыв может поддержать экс-министр Великобритании Борис Джонсон, который заручился поддержкой Дональда Трампа. И когда Джонсон возглавит эту кампанию по давлению Великобритании на Иран, вполне возможен выход официального Лондона из ядерного соглашения», – заключил политолог.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru