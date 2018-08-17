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Дожить до 1-го октября

15:13. 17 августа 2018 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:

Опубликовано официальное сообщение о смерти врача-гомеопата Елизаветы II. Информация для тех, кто понимает — пугающая. Вероятно, в ближайшее время состоится покушение и на саму королеву. Заинтересованная в скорой смерти Её Величества группа граждан легко просматривается: это банкстеры к которым, вероятно, примкнул один из главных претендентов на британский престол, – принц Уильям. Ходят слухи, что банкиры из Сити втянули его с молодых лет в участие в определенных магических ритуалах, в результате чего он утратил доверие бабушки.

https://russian.rt.com/world/news/545857-dtp-vrach-koroleva

                        Врач Елизаветы II погиб в ДТП (16 августа 2018)

Питер Фишер, которого называют врачом королевы Великобритании Елизаветы II, погиб в результате ДТП.

Об этом сообщаетSky News со ссылкой на представителя Университетского колледжа Лондона.

По данным телеканала, королева была проинформирована о случившемся.

Как отмечается, доктор Фишер был специалистом в области гомеопатии, а также других форм нетрадиционной медицины.

Ранее сообщалось, что в Техасе (США) в результате стрельбы погиб кардиолог бывшего президента страны Джорджа Буша-старшего Марк Хауснехт.

Если кардиолог Буша-старшего погиб при подозрительных обстоятельствах, сильно смахивающих на заказное убийство, потому что в определенных кругах распространилась информация о смерти Буша-отца, которая убедительно ни кем не опровергнута, то гомеопат Елизаветы II «внезапно погиб в ДТП», чтобы облегчить преступникам «доступ к телу» жертвы.

Цель подготовки убийства Елизаветы II— не дать ей зафиксировать с 1-го октября факт внесения уставного капитала Госбанка США. Тогда ФРС/ротшильды выиграют еще год на решение своих финансовых проблем. А жители РФ, США, да и весь мир вместе с нами получат бесконечные кризисы, нищету населения и полную экономическую неопределенность на гораздо более длительное время, так как восстановление Республики Соединенных Штатов будет отложено еще на год, а ограбление народов мира банкстерами в 2019 году будет продолжено. Некоторые нестойкие представители элиты РФ тоже примкнули к банде международных банкстеров, не понимая, что приглашены «на праздник жизни», с той же целью, что и поросенок Борька приглашен «на шашлыки».

С убийством гомеопата Елизаветы II и заменой его на другого специалиста будет либо прекращено необходимое лечение, либо…

У банкстеров земля горит под ногами, покушения на Её Величество Королеву следует ждать в самое ближайшее время. Я не придерживаюсь монархических взглядов, вот уж не думала, что скажу это, но время пришло: God Save the Queen!

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 5804 1286
    krikunoleg 17 августа 2018 в 15:23 Ссылка Пометить
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    “Информация для тех, кто понимает — пугающая. Вероятно, в ближайшее время состоится покушение и на саму королеву” – полный бред… Ну вот совершенно – полный бред!!! Детский сад не больше…;))

    Только невменяемый дурачок может планировать убийство и при этом всячески на него намекать…
    Или делать далеко идущие выводы из ничего… “Собаку Иванова сбила машина – планируется убийство Иванова”

    Время дураков…

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