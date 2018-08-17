Борис Рожин: Чем ближе к России, тем больше русофобии вокруг
19:53. 17 августа 2018 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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РФ состоит из минигосударств. Собственно, России как государства не существует и не существует русского народа. Авторитета у русского народа нет, следовательно осталось уничтожить с помощью “братских народов” русский народ и начнётся передел России между братскими народами. Второй вариант: США начали строить “новый советский союз”. Они уже объединили Грузию с Украиной, теперь туда присоединять Армению, которую прокормит Украина. А там Молдавия и т.д. Новый Союз будет направлен против русского народа.