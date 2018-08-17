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Борис Рожин: Чем ближе к России, тем больше русофобии вокруг

19:53. 17 августа 2018 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 5461 1218
    nikolay 17 августа 2018 в 21:38 Ссылка Пометить
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    РФ состоит из минигосударств. Собственно, России как государства не существует и не существует русского народа. Авторитета у русского народа нет, следовательно осталось уничтожить с помощью “братских народов” русский народ и начнётся передел России между братскими народами. Второй вариант: США начали строить “новый советский союз”. Они уже объединили Грузию с Украиной, теперь туда присоединять Армению, которую прокормит Украина. А там Молдавия и т.д. Новый Союз будет направлен против русского народа.

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