Здания, занесенные грунтом. Часть 27

Очередное продолжение этой серии статейАзербайджан.Раскопанный Неаполь***Машикули́ – французское machicoulis, произошедшее от средневекового же французского mache-col, «бить в голову». То есть это навесные бойницы, расположенные в средней и в верхней частях крепостных башен и стен, предназначенные для вертикального обстрела приблизившегося к стене противника стрелами, ручным огнестрельным оружием, сбрасывания камней, выливания смолы и/или кипятка.Машикули на высоте двух метров? Это одна из стен Троице-Сергиевой Лавры, фото сделано весной 2018 года, желающие могут перепроверить в любой момент.Комментарии автора статьи читайте в его работе Машикули – маяки потопа. Ну или не потопа… ***Комментарий читателя:Ответ: Вы полистайте, посмотрите эту серию Нет на фотографиях буйства растительности даже вдоль рек. Реки как-будто горные.Скорее всего, еще не так много и не такое разнообразие было растений после катастрофы. Нечем еще было зарастать. Да, и не где. В глине и в песке растут только определенные растения. Перегноя, чернозема еще нет.Вот и в городах, пока была глина и песок и отсутствие семянного фонда – не было зарослей всякой травы.Конечно, будут говорить, что все скот съедал. Но в деревне я такого поголовного выедания растительности никогда не видел даже в советскую эпоху, когда через каждый двор держали скот.***Еще один комментарий читателя:***Нимфей (святилище нимф) — древнегреческий город, находившийся на западном берегу Керченского пролива, у современного поселка Эльтиген (Героевское) в 17 км к югу от Керчи.Слои глины над древними развалинамиС другого ракурсаГлина, песок с камнем над остатками строенийПроцесс раскопок***Очень интересным видео любезно поделился Виталий Семенов, видео которое еще раз подтверждает, что Питер стоит на более древнем основании, чем мы по велению официальных источников, предполагаем… уровень пола первого этажа таков, что снимающий, вернее его голова находится на одной линии с поверхностью дворовой территории и при этом подвал, или что то типа подземного сводчатого тоннеля находится ещё ниже примерно на два метра и частично засыпан песком или чем-то типа того… возможно это и есть последствия потопа, после которого вода еще долго могла скрывать руины древнего города, протекая и намывая песок с илом… что собственно повсеместно мы и можем наблюдать в различных частях горда при раскопках или строительных работах…***Фотографии и ссылки, предоставленныеОбъект представляет собой печь, состоящую из трех топочных сводчатых камер, сложенную из кирпича размером до 9х16х32 см. Вероятнее всего печь использовалась для производства кирпичей для строительства кирпичных зданий на прилегающей к современной улице Ярославская территории города Чебоксары.В г. Мстиславле Могилевкой области при проведении строительных работ в честь проведения областного фестиваля “Дожинки 2016″ в центре города подготавливали площадку для стоянки автомобилей. Сняв около 1 метра грунта, рабочие наткнулись на строение под землей. Раскопав, обнаружили около 4-х каких-то бункеров или складов, точно никто не знает. Ценного ничего там не было, приходил работник археологического музея с МД и ничего не обнаружил. После чего данные строения были разрушены и захоронены.Подвалы старых домов?Бревенчатая мостовая одной из улиц Вологды XIII века, расчищенная А. В. Никитиным в раскопе № 5 на улице Ударников. Фотография 1948 года Источник и фотографии с найденными артефактамиНа Биржевой площади в Москве в ходе раскопок в 2017 г. обнаружили стену храма XVI века, а также множество исторических артефактов древности.Остатки белокаменной МосквыТурция. Источник Турция. Источник Расопки в МолдавииИталия (The excavations of the Piazza dei Lari (1916).). Источник Азербайджан. Вблизи села Гараджамирли Шамкирского района археологи обнаружили дворецИсточники:В Шамкире раскопки проводятся на территории старинной одноименной крепости. Источник Кликабельно***Самара: -1 этаж во дворе здания бывшего посольства Турции***Свежее видео с раскопок:Новодевичий монастырь. Три метра вниз. Арки, белый камень, плиты, колонны***Моя основная версия, объясняющая эти факты в этой статье . Там приведен конкретный пример выхода глиняно-водных масс из недр при землетрясениях – Liquefaction. Если это происходит регулярно в Японии и Новой Зеландии, то могло происходить и ранее в местах, сейчас геологически спокойных. Отсюда выборочная занесенность глиной городов и замков.