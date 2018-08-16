Возведенная в абсолют безнравственность погубит Россию

Когда среднестатистический россиянин слышит про баснословные доходы того или иного олигарха или чиновника (явно не соответствующие его декларации о доходах), что он думает?

Вариант 1. Так нельзя! Это же воровство!

Вариант 2. А ведь сумел устроиться человек! А почему я не могу?

Жизнь коротка, и было бы круто «заработать» вот так просто 500, 800 миллионов, миллиард! Устроил бы дела, стал уважаемым человеком, реализовал свои самые сокровенные хотелки. И плевал бы на всех недоброжелателей. Заодно усвоил бы все принципы вседозволенности, которые столь явно демонстрирует «элита»: «телки» из эскорта, тачки, виллы, бунгало, яхты, часы стоимостью в 1000 средних зарплат, заграничные аутлеты…

А правда, почему бы и нет? Ведь умеют жить люди! И начинаются тут у человека внутренние компромиссы: вот бы, например, дочь отдать за мажора на папином BMW 7-й серии. Да, впрочем, почему папином? Он в свои 25 лет уже уважаемый акционер крупных предприятий, а иные в этом возрасте и ордена имеют, топовые должности, недвижимость. Конечно, не сами они это заработали, ну так какая разница, если ко всему этому можно прикоснуться, подняться из грязи в князи? Деньги, как известно, не пахнут!

И вот уже на уроке в школе мальчишка в ответ на вопрос: «Кем ты хочешь стать?» — отвечает: «Чиновником или олигархом». «Чиновником» — отвечают обычно в глубинке, потому что там весь олигархат — это и есть чиновничество, которое живет на местном бюджете и имеет, как правило, добротные дома, «тачки» и пристроенных детей, а заодно «отмазу» от правоохранительных органов на случай хулиганства, насилия или чего похуже со стороны своих отпрысков, да и себя любимых. «Олигарх» — это уже ответ для территории побогаче, где картина мира более многогранна. Пожарный, космонавт, какой-нибудь там Дядя Степа и тому подобное давно ушли в прошлое; не пользуются популярностью учитель, врач (разве что речь пойдет об элитных лицеях и клиниках). «Бизнесмен» тоже произносят с опаской — ведь не всякому бизнесмену везет поиметь нужные связи, кого-то могут и «закрыть», а в этом мало удовольствия.

Прокатиться по Златоглавой на «гелике»? Почему бы и нет! Предложить девчонке раздеться в парке Горького за деньги? Конечно! Ведь вокруг нас быдло, а мы — хозяева жизни, и если ты не сверху, то снизу, такой вот «закон природы». А общество, наблюдая все это, с одной стороны, возмущается, а с другой — немного завидует. Да, мы бы не поехали на красный, но деньги нашли бы на что употребить. Ведь так? Что лучше — быть честным и бедным или богатым, хоть и с грехом за душой? Живем один раз!

Так мы наблюдаем падение нравов и морали, разложение реальных национальных скреп, благодаря которым живо и развивается общество.

Что делать человеку, который болеет за страну, свой край или область, у которого есть принципы? Увы, тут вариантов немного: частная жизнь и «никуда не лезть» (то, что называют «внутренней эмиграцией»); уехать; пытаться что-то изменить.

Как изменить? Появляется такой человек в госаппарате или политической партии и говорит: «Давайте все поменяем, создадим новые производства, поднимем заработки тем, кто получает по 10-15-20 тыс. рублей; дадим людям недорогое жилье, хорошее образование и будущее детям, лекарства и лечение инвалидам, доступную медицину; хоть немного — не радикально! — сократим избыточные расходы и вложим деньги в развитие, в людей». Что дальше будет с таким человеком? Бинго! Он не получит повышения, станет «белой вороной», будет уволен — на худой конец изменит свои взгляды и примет реальность, ну, или станет пофигистом.

В стране много честных людей, но их голос сейчас не слышен, они выглядят аномалией на фоне устоявшейся «нормы», они не поднимают головы. А многие перешли в пофигизм: ничего не вижу, ничего не слышу, моя хата с краю… Увы, это тоже форма морального разложения, хотя она, конечно, лучше, чем воровство.

Вот три девушки, старшей из которых было всего 19, не выдержав измывательств со стороны родного отца, убили его, нанеся ему более 40 ножевых ранений. Говорят, что родитель изуверствовал над своими дочерями не один год, но всем было плевать — и соседям, и полиции, и муниципальным властям.

Люди у нас живут как будто под гипнозом: глухие, немые, ни во что не вникающие. Все это — следствие исключения граждан из конструктивных социальных процессов, из самоуправления, из политики; следствие многолетней деградации социальных норм, в том числе социальной солидарности как ценности.

Такой пофигизм — ничем не лучше воровства. Одни присваивают себе чужое, а другим на все наплевать. Далеко ли уйдет Россия с такой моралью?..

Страна у нас богатая, как-то выдерживает тотальное выжимание соков и даже ухитряется понемногу развиваться. А представьте, что было бы, если бы эти соки уходили не в частные капиталы и офшорные зоны, а шли на развитие экономики и поднятие уровня жизни людей? Россия расцвела бы, несмотря ни на какую мировую экономическую конъюнктуру! Она была бы, без всякого сомнения, передовой страной мира! Но именно безнравственность, возведенная в абсолют, тормозит ее развитие.

В основе этой аморальности лежат поколенческие процессы. Нынешний правящий слой сформирован из молодой номенклатуры советского застоя, чиновников и «предпринимателей» 80-90-х годов. Именно тогда, за счет приватизации и снятия запретов на вывоз ресурсов, были накоплены капиталы и оформлена политическая власть людей, в позднесоветское время стоявших далеко не на верху властной вертикали, но стремившихся использовать наступивший хаос для своей карьеры. Предприимчивые, но крайне циничные люди, желавшие жить не хуже высшей советской номенклатуры и западного топ-менеджмента, заняли ключевые позиции в молодой, неустойчивой демократии. Воспользовавшись абсолютным отсутствием у народа политической и правовой культуры, они приватизировали государственные институты, восстановили пропаганду и стали управлять всеми активами страны — от целых отраслей до региональных предприятий коммунального хозяйства.

В основе нехитрого кодекса этики этих людей лежала простая мысль: обеспечить свою жизнь, получить все блага мира, которых столетиями не видел простой российский народ, стать новыми господами. Мировое господство? Нет, но все именно по Достоевскому: люди из подполья стали править Россией. «Тварь я дрожащая или право имею?» Сказалась и идеология «общества потребления», как раз вошедшая в моду на Западе и немедленно воспринятая нашими аборигенами, пришедшими к власти. «Бога нет, значит, все позволено» — вот вторая мысль, взятая ими на вооружение. Оказалась к месту и глобализация — открылся мир транснациональных банков, бирж, офшоров и прочих возможностей для вывода капиталов, устройства «родовых гнезд» за пределами «дремучей» России. 90-е давно ушли, но живем мы именно в их моральной, а вернее — аморальной парадигме.

Время тратится вхолостую, мир уходит вперед, новые поколения инфильтруются все той же порочной «этикой». Воспримут они ее или отвергнут — сказать пока непросто, но откровенно пугает желание молодежи уехать за границу или же стать чиновниками и олигархами. Впрочем, других успешных вариантов саморазвития российская реальность не предоставляет.

Что делать? Менять цели и приоритеты политики государства, менять сами государственные институты. Нужно дать ход людям по-настоящему патриотичным, нужно менять систему — иначе Россия рискует остаться на периферии мировых процессов с моралью на уровне кочевников времен монголо-татарского ига.

Впрочем, зачем обижать кочевников? Они своих не грабили.