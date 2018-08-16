Сводки от ополчения Новороссии 16 августа 2018
- 00:49 Разрушенные дома и сломанные судьбы: последствия обстрела юга ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:01 ВСУ разместили артиллерийские системы и ЗРК вблизи школы и жилых домов под Горловкой.
- Вчера 23:00 Разрушительный обстрел Коминтерново.
- Вчера 19:54 Парламентарии Оренбургской области возложили цветы к памятнику погибшим гражданам ДНР.
Разрушенные дома и сломанные судьбы: последствия обстрела юга ДНР (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», вечером 14 августа ВСУ подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Коминтерново.
В результате огня украинских боевиков множество домов получили повреждения, а двое мирных жителей были ранены.
На месте событий, чтобы лично ознакомится с ситуацией, побывал официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ разместили артиллерийские системы и ЗРК вблизи школы и жилых домов под Горловкой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Разрушительный обстрел Коминтерново
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Парламентарии Оренбургской области возложили цветы к памятнику погибшим гражданам ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com