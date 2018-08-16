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Сводки от ополчения Новороссии 16 августа 2018

09:29. 16 августа 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Разрушенные дома и сломанные судьбы: последствия обстрела юга ДНР (ВИДЕО)

Разрушенные дома и сломанные судьбы: последствия обстрела юга ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», вечером 14 августа ВСУ подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Коминтерново.

В результате огня украинских боевиков множество домов получили повреждения, а двое мирных жителей были ранены.

На месте событий, чтобы лично ознакомится с ситуацией, побывал официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ разместили артиллерийские системы и ЗРК вблизи школы и жилых домов под Горловкой

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Разрушительный обстрел Коминтерново

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Парламентарии Оренбургской области возложили цветы к памятнику погибшим гражданам ДНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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