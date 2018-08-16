Сводки от ополчения Новороссии 16 августа 2018

Как сообщала «Русская Весна», вечером 14 августа ВСУ подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Коминтерново.

В результате огня украинских боевиков множество домов получили повреждения, а двое мирных жителей были ранены.

На месте событий, чтобы лично ознакомится с ситуацией, побывал официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин.

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