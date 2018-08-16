Спираль санкционной войны

Конфликт внутри НАТО между США и Турцией продолжает нарастать, а их отношения продолжают стремительно ухудшаться.1. Министерство финансов США пригрозило, что если Турция не отпустит пастора Брансона, то США введут против Турции еще более мощные экономические санкции, которые негативно отразятся на ее экономике. Как уже ранее заявляло турецкое руководство, отпускать Брансона оно не собирается. Ему грозит до 30-35 лет тюрьмы.2. Турция по примеру России вышла из числа крупнейших держателей американских долговых обязательств. За месяц вложения Турции в гос.долг США сократились с 61, 2 млрд. до 28,2 млрд. Надо полагать, что при текущих тенденциях, эта цифра будет и далее сокращаться. Ведь риск заморозки турецких активов отнюдь не нулевой.3. Эмир Катара после визита в Турцию объявил, что его страна предоставит Турции прямые и срочные инвестиции в размере 15 млрд. долларов, которые должны помочь Турции преодолеть последствия американских санкций. Катарский эмир помнит, что у власти он остался благодаря Турции и Ирану, поэтому он платит по счетам за турецкую военную поддержку.4. Турция прекратила закупать Айфоны. Сами устройства "яблочной" компании исчезают из магазинов, предзаказы на осень уже отменены. В ближайшее время ожидается исчезновение и другой американской электронной продукции из розничных сетей. Покупателям рекомендуют переходить на Самсунг и других крупных производителей из Азии.5. Турция также подаст жалобу в ВТО на поведение США. Пожалуй это самая бесполезная составляющая турецких ответных мер. Американцы даже в принятых документах не скрывают, что санкции против Турции это вопрос политический, поэтому ВТО тут врядли поможет туркам.6. Стоит также отметить, продолжающееся потепление в отношениях с Россией. Турецкий МИД объявил, что достигнуты договоренности о частичной отмены виз между Россией и Турцией для определенных категорий граждан.В западных СМИ все это оценивается скептически, указывая на то, что вызванный Вашингтоном конфликт с Эрдоганом, толкает последнего в объятия России, Ирана и Китая и даже если США вынудят Эрдогана к уступкам (как мы знаем по истории с помидорами, у Эрдогана есть уязвимые места), в долгосрочной перспективе отношения Турции и США будут безнадежно испорчены, что еще сильнее ослабит позиции США на Ближнем Востоке и приведет в свою очередь к усилению влияния оппонентов США. С одной стороны это пытаются объяснить тем, что "агент Дональд" действует в интересах Москвы и исподволь разрушает систему американских союзов прикрываясь фразеологией о защите национальных интересов США. С другой стороны, Трампа пытаются обвинить в недальновидности и глупости, указывая на то, что тот приносит в жертву выстроенную в течение десятилетий систему союзов ради сиюминутных политических гешефтов и попыток любой ценой выполнить свои предвыборные обещания. не обращая внимания на последствия.Как бы то ни было, в обоих случаях, действия Трампа объективно подрывают уходящий миропорядок и просто таки вынуждают региональных игроков действовать без оглядки на США и собираться в региональные блоки по интересам, дабы противостоять американскому давлению.Командование операциями США и их сателлитов в Ираке и Сирии заявляет, что на данный момент на военном уровне, политические и экономические проблемы себя не проявили. Отношения между американскими и турецкими военными остаются на прежнем уровне, а накал конфликта приходится на стратегический уровень, где пока военные вопросы затрагиваются лишь вскольз (в основном в связи с покупкой С-400 и заморозкой поставки F-35). Но вполне очевидно, что если ситуация будет развиваться в текущем ключе, лишь вопрос времени, когда свара Трампа с Эрдоганом докатиться и до военных вопросов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com