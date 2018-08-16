Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 августа 2018

В Восточной Гуте открылся музей

Асад с женой посетил подземные тоннели в Восточной Гуте, где еще не так давно была цитадель "зеленой революции".Теперь большая часть тоннелей заброшена, но один из тоннелей под районом Джобар оборудовали под мемориальный музей посвященный героизму сирийских солдат освобождавших Восточную Гуту и в память о погибших за свободу и независимость Сирии.16 сирийских художников и скульпторов трудились, чтобы открыть первый культурный объект в Восточной Гуте с начала войны.С одной стороны это всего-лишь небольшой музей, но с символической точки зрения, это еще один показатель того, что Сирия постепенно вползает в мирное время, когда есть время подумать не только о войне, но и о мирном строительстве.Россия помогла сирийцам обрести эту возможность. Теперь главное ее не расплескать.1. Сирийские источники отмечают переброску механизированных колонн 5-го штурмового корпуса (который готовился и обучался российскими специалистами) на фронт в Идлиб. С учетом того, что данное соединение в 2017-2018 годах принимало участие в большинстве крупных наступательных операций, не трудно догадаться зачем 5-й корпус едет в Идлиб.На фото отмечаются машины с пехотой, танки, РСЗО, полевая артиллерия, тачанки. Тот случай, когда тэг "Скоро!" уместен.2. Турецкие СМИ продолжают настаивать, что отряды курдов из Алеппо участвуют в локальных боевых действиях к западу от Алеппо на стороне Асада. Руководство SDF ранее это отрицало, но турки ссылаются на то, что не все курды подчиняются проамериканской верхушке SDF.3. Турецкие войска в Идлибе занимают достаточно аморфную позицию, прямо не гарантируя, что они как-то остановят Асада и его союзников, ограничиваясь осуждением авиаударов в Южном Идлибе и призывами к умеренности в бомбардировках. Этот вопрос будет решен не ранее встречи Эрдогана с Путиным и Роухани. Подготовка этой встречи уже идет и она ожидается в первой половине сентября.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ИГИЛ просит перемирия

Боевики ИГИЛ окруженные в пустыне Сувейды запросили перемирия для обсуждения условий капитуляции.После двух недель активной зачистки, оставшиеся боевики была окружены на каменистом плато в пустынном районе к северу от границы с Иорданией. Попытки организовать прорыв закончились неудачей и большими потерями, вследствие чего ситуация для боевиков стала совсем безнадежной. Личный состав измотан, техники осталось совсем мало, боеприпасы для тяжелого вооружения на исходе.Запрашивая перемирие боевики хотят получить краткосрочную передышку и возможность поторговаться о вывозе себя любимых куда-нибудь. Но их проблема в том, что на контролируемой Асадом территории вывозить боевиков ИГИЛ некуда. Не осталось существенных анклавов, где оставалась бы власть боевиков. А вывозить из пустыни Сувейды в пустыню Дейр-эз-Зора нет какого-либо смысла – зачем ловить их по пустыне там, если можно ликвидировать здесь. Поэтому, боевикам наверняка будет продложено капитулировать на тех же условиях, на которых сдались боевики в долине Ярмук.Ниже, кадры операций САА в пустыне Сувейды за прошедшую неделю. Как не трудно заметить, местность тут весьма специфическая.В целом, выглядит так, что и с этой проблемой САА и Ко (помимо САА, в операции задействуются иранские прокси и некоторое кол-во бывших "зеленых" боевиков, перешедших на сторону Асада) в ближайшей перспективе разберутся.Пленные игилоиды.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Борцы со смертью и «подарки шайтана»: опасная работа российских военных советников и бойцов САА (ФОТО, ВИДЕО)

Российские военные советники продолжают обучать сирийских военнослужащих. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Статистика, основанная на опыте российских инженерных войск, жестока: на каждый год боевых действий после войны приходится три года работы сапёров по разминированию. Мины, растяжки, фугасы, неразорвавшиеся снаряды — всё это лежит в земле и ждёт своего часа. Если исходить из того, что война в Сирийской Арабской Республике идёт уже 7 лет, то работы сапёрам здесь осталось ещё лет на 20. Недооценивать важность этого нельзя: Сирия во многом аграрная страна, и люди хотят как можно скорее вернуться к возделыванию земли. Очень часто это заканчивается трагедией. Дети, играющие на руинах оставленных боевиками городов, также, к сожалению, являются постоянными жертвами взрывных устройств. Исходя из вышесказанного, инженерные подразделения Сирийской Арабской Республики под руководством российских военных советников продолжают разминировать местность и объекты в провинциях Хомс — Насири-Харабеси, Тель-Биса и Маждаль. В середине августа, по уточненным данным, очищено от взрывчатых веществ порядка 2 гектаров территории, 20 жилых и хозяйственных построек и обезврежен 1 километр дорог. Также обнаружено и уничтожено 49 взрывоопасных предметов. В общей сложности сирийские сапёры обезвредили уже 217,8 гектара в провинции Хомс. На настоящий момент в этом регионе разминировано 705 зданий и 43,8 километра дорог, где было обнаружено 6868 взрывоопасных предметов. Разминированные боеприпасы представляли опасность для жизни мирного населения. Помимо самодельных встречались взрывные устройства иностранного производства, в том числе и американского производства, а также новые типы СВУ и поясов смертников. Террористы управляли ими с помощью различных радиоуправляемых передатчиков. Большое количество начинённых взрывчаткой детских игрушек предполагалось взорвать с помощью запалов мгновенного действия, детонация которых проводилась с помощью замыкающих устройств. Таким образом, в провинциях Насири-Харабеси, Тель-Биса и Маждаль продолжает восстанавливаться инфраструктура с помощью сирийских и российских военнослужащих, путём ликвидации различных «ловушек», оставленных боевиками. Несомненно, огромную роль в становлении мира играют сапёры. Их труд особенно ценен в это непростое для Сирии время. На видео военкора «Русской Весны» Петра Кириллова — один из учебных дней на курсах по подготовке сирийских сапёров в противоминной школе под Хомсом. На кадрах запечатлено последствие ошибки курсанта во время разминирования автомобиля — сработала сигнальная мина. Смотрите также: Лётчик-снайпер ВКС России уничтожил огневые средства боевиков, атаковавших Алеппо (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su