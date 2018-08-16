Правительство не оценило план по отъёму сверхдоходов у крупных компаний

Реакция правительства на инициативу Белоусова об изъятии «сверхдоходов» металлургических и химических компаний-экспортеров оказалась консолидировано отрицательной.

Таким образом, правительство, оказавшись в сложном положении, с одной стороны кабинет Медведева пусть и не назовешь реформаторским, но и антирыночным он не является, а с другой — нельзя было не учитывать согласие Владимира Путина «проработать» эту идею, решилось озвучить свою отрицательную позицию.



Вообще, трудно понять, на что рассчитывал Белоусов, выдвигая свою большевистскую идею. Он хоть и приверженец дирижизма, но до этого не был замечен в крайностях, присущих Сергею Глазьеву.

Возможно, атмосфера санкционных атак на российскую экономику, ее растущей изоляции от мирового финансового рынка оказывает сильное психологическое воздействие даже на таких опытных чиновников. Сейчас, похоже, помощник президента осознал, что погорячился. Стало известно, что Белоусов пригласил на встречу 24 августа руководителей 14 компаний, которых он обрек на раскулачивание. Интересно, сколько придут?

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Александр Ивахник