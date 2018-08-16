Необычные факты о мозге

Каждый видит, то, что хочет. Хотя слово «хочет» тут неуместно, правильным будет сказать – видит, то на что он запрограммировал свой мозг.

Представим, что мозг это мышца. А мышцу можно и нужно тренировать. Только в отличие от бицепса, он не будет рельефно и наглядно накачен, а останется точно в таком же физическом состоянии, как был и до тренировок. Просто ваша жизнь изменится к лучшему. А с другой стороны, какая нам разница, как он выглядит внутри черепной коробки?

Для мозга всё равно – реальность или воображение.

Для него эти два понятия идентичны. Мозг одинаково реагирует (в части состоявшегося события) на то, что вы видите, чувствуете, ощущаете и о чём фантазируете. То есть, произошло ли событие в вашей жизни или вы его только придумали – он воспринимает и то и то, как случившийся факт.

И если осознать это, то можно легко лечить себя (в физическом и психологическом аспекте), так называемым эффектом плацебо. Эффект плацебо, переводится, как «поправляюсь», то есть выздоравливаю. С помощью совершенно безвредного препарата, простой воды или установки можно вылечиться.

Да, людям проще верить в таблетку, панацею от всех бед. Да и охотней они доверяют профессору в белом халате протягивающего волшебную таблетку, чем себе. И эта вера в профессора и в его таблетку дает тот эффект плацебо, то есть человек выздоравливает.

А то, что это был стакан воды, витаминка и ли заваренная ромашка – не имеет никакого значения. В данный момент это панацея и она реально помогает. Не надо искать профессора с его волшебством, нужно доверять себе и верить в себя.

Станьте тем самым доктором для себя: нафантазируйте себе своё выздоровление и станьте здоровым. Но фантазия станет реальностью, только если вы будете знать наверняка, что это панацея. Именно знать, а не верить. Тем более, если вы будете что-то проговаривать или делать с неверием, то это пустая трата времени.

Болит голова, взяли «цитрамон», глотнули и через 20 минут головная боль прошла. Потому что вы знали, что боль обязана пройти, это факт, а иначе просто не может быть. Уверяю вас, если бы там была обычная аскорбинка – эффект был бы тот же.

Но точно с таким же успехом можно и заболеть.

Притянуть к себе болезнь, вобрать в себя и стать больным. Если есть ваш посыл своему мозгу, – «я промочил ноги и теперь точно слягу с простудой». Уверяю вас – точно сляжете.

Решать вам – здоровым вам быть или больным.

Вы наверняка встречали людей, которые смотрят на мир через розовые очки, которые летают в облаках и при наличии множества фактов печали (на ваш взгляд) у них всегда отличное настроение. И наверняка встречали тех, про которых говорят «с жиру бесится», «сам не поймет, чего хочет», «живет в шоколаде, а гневит Бога», то есть всё у них (опять таки с вашей точки зрения) хорошо, а они в печали.

Всё очень просто, первые испытывают радость от своих грёз, и в организме вырабатывается гормоны счастья – эндорфин, серотонин и дофамин. Вторые – не вырабатывают гормоны счастья, а вместо этого плодят гормон боли и несчастья – энкефалин.

А гормоны, это уже что-то материальное, которое можно (в лабораторных условиях) пощупать приборами. То есть, было как бы ничего, а стали гормоны, которые и лечат или калечат ваш организм.

Вы видите именно то, о чем думаете чаще всего.

В жизни миллиарды моментов, но замечаем мы избранные. Мы избирательно подходим к тому, что видеть. Вот ты идешь по улице, и на встречу идут все худенькие девушки. Они все худее тебя. А почему? Потому что ты сейчас занимаешься похудением и выбираешь именно их из толпы, ведь на тебе лишних 5 кг. Они для тебя как стимул.

Или наоборот, ты идешь и видишь вокруг одних толстушек. А почему? Потому что на тебе эти же 5 кг лишнего веса, но ты считаешь, что ты в норме, так как вокруг все толще тебя. Поток людей один и тот же, в нем есть и худышки и толстушки. Но видишь ты только именно тех, кого выбрала, что бы видеть.

Человек выбирает то, что ему видеть. Он видит, а значит, это подтверждает его внутренний настрой. Помните, как из детского анекдота про лошадку?

В семье было два сына, один пессимист, а второй оптимист. У родителей были деньги только на один подарок на новый год, и они решили порадовать сына-пессимиста. А сын-оптимист итак найдет чему радоваться. Они купили деревянную лошадку и поставили под елочку от Деда Мороза для пессимиста, а для оптимиста положили кучку сена. И вот пессимист плачет, у него искусственная лошадка. А оптимист радуется, у него живая, просто сейчас убежала. Как вы понимает, никто со стороны, даже очень близкий и родной, не может вас заставить изменить угол зрения, ни в одну, ни в другую сторону. Только ты сам!

Каждый видит, то, что хочет. Хотя слово «хочет» тут неуместно, правильным будет сказать – видит, то на что он запрограммировал свой мозг. Мы же не хотим идти по нужде, когда транслируют главный матч по футболу, но идем, потому, что этого требует организм. Это не мы хотим, это программа. Так и с тем, что мы видим. Мы вроде бы не хотим этого видеть, но видим. Видим, значит, в этом убеждаемся. Мы можем убедиться в плохом, а можем в хорошем гладя на одну и туже ситуацию.

Один и тот же день, но все видят его по-разному. Даже ты сам можешь увидеть его по-разному, в зависимости от того, какая программа включена в мозге.

Смотрю за окном слякоть, мряка, вороны каркают, а потом присмотрелась – весна идет, травка появляется, птички поют. Присмотритесь внимательно и вы увидите, что мир имеет много ярких и красивых красок, даже тогда когда другие видят лишь унылые серые тона.

Это очень важно знать! Выбраться из стрессовой ситуации можно, если перепрограммировать свое мышление. Надо запустить программу, которая будет показывать вам хорошее. Сложно, но никто не говорил, что это будет легко.

Дайте себе установку на позитив и выискивайте тех, у кого это уже есть. Копите чужие истории, коллекционируйте чужие победы. Если у них получилось, значит, получится и у вас. Они смогли, значит, это реально.

Помните вначале с худышками и толстушками? Вначале должна быть установка «изменить то, что есть», а установку «итак сойдет» надо отформатировать. Вы не согласны с тем, что вы толстый, бедный, больной и несчастливый. Не согласны! Потом вы коллекционируете истории тех, кто красивый, успешный, богатый. Замечаете их вокруг. Понимаете, что их много. Перенимайте опыт.

Главное на этом этапе не дать слабину, а слабина это зависть. Правильно задавайте вопрос себе, не «почему ему всё, а мне ничего?!, а «что мне нужно сделать, чтобы стать таким же или лучше?» И когда вопрос будет сформулирован правильно, ваш мозг вам сам подскажет ответы. А результатом будет то, что вы будете видеть вокруг себя успешных, возможно поменяется ваш круг общения, и в результате вы будете себя видеть успешным. А самое главное вы действительно таким будете.

Большую часть жизни мозг работает на автопилоте.

Среднестатистически человеческий мозг в сутки генерирует около 60 тыс. мыслей. Да, генерирует, производит, рождает, вновь создает, но около 70% мыслей будут теми же, что и вчера, т.е. теми же что сгенерированы вчера.

В чем фокус? В автопилоте. Мозг запомнил вчерашнюю программу, и сегодня 70% суток её крутил. Даже, если у вас сегодня отличный посыл изменить жизнь к лучшему, а вчера вы весь день хандрили, то, к сожалению, сегодня вы всё равно будете хандрить в большей степени, процентов на 70%.

Но, продолжая мыслить о хорошем сегодня, завтра хандрить вы уже будете 50%. Так что не за горами тот день, когда мозг на автомате будет генерировать ощущение счастья. А для этого его нужно начинать программировать именно сейчас, в этом легко помогут два первых факта. Первый – научиться даже в плохой день представлять хороший день. Второй – даже в плохом дне видеть хорошее.

А теперь на примере. У вас был неудачный день и ко всему прочему вы попали под дождь и промочили ноги. Вернулись домой, поставили туфли сушиться, а ноги попарили. Можно уйти в глухой штопор и начать себя жалеть и причитать. Можно. Но завтра будет новый день и будет он гораздо лучше, но ваш мозг выдаст практически сегодняшнюю программу невезения и счастье будет отменено.

Но помня о первом факте, можно бежать под дождем и визуализировать, как вы отдыхаете на море – солнце, море, пляж, тепло, мартини с трубочкой и т.д.. Да, вы всё так же будете бежать под дождем, но вам организм выработает гормоны счастья.

А помня о втором факте, можно бежать под дождем, но видеть хорошее. За то ваша голова сухая, потому что вы взяли зонтик. Вы молодец. Попарили ноги – отлично! Вы дома, в тепле и трудности позади. Вы всё преодолели и теперь можно расслабляться и т.д. Таким образом, вы сможете даже в полосе невезения запрограммировать мозг на хорошее, естественно мозг возьмет и негатив, но в меньшей степени.

Когда наступает полоса невезения, очень помогает смена обстановки. Говорят уехать куда-то, чтобы «прочистить» мозги, чтобы в новом месте начать запускать правильный автопилот. Ведь в обычной обстановке. Там где вас настигли трудности, каждая вещь, запах, слово будет вас возвращать в плохие мгновения и вы сами того не желая будете запускать программу самоуничтожения.

Негативные мысли создают стресс, даже если реальной причины нет. Это так называемые придумки плохого: «а вдруг», «а если опять» « а если и у меня так же». Эти «придумки» реально могут снизить иммунитет и вы заболеете, если будете «натягивать и приписывать» себе болезни.

Так же эти «придумки» запрограммируют мозг на негатив, и с этой программой будет работать ваш автопилот. Например, вы ревнивы, причин для ревности нет, но вы себе их представляете.

Первый факт – вы нафантазировали и лишились гормонов счастья и стали вырабатывать гормоны несчастья. Итого вы несчастны.

Второй факт – вы видите во всём подтверждения неверности, даже тогда когда её априори нет, потому что вы видите то, что хотите видеть. Вы находите двойной смысл в словах, придираетесь к фильмам, песням, проецируете чужие измены на свою половину (все женщины/мужчины одинаковые) и т.д.

Третий факт – на 70% мозг работает на автопилоте, а этот автопилот уверен в измене второй половины или уверен в готовности к измене. И скажите, куда заведут такие отношения? Тогда, когда причин для несчастья нет, человек себе их создал из ничего и реально стал несчастливым.

Самое главное, это научиться тренировать свой мозг. Тренировать на хорошие мысли. Заставляйте мозг регистрировать позитивные мысли. Наполняйте автопилот хорошими мыслями (первый и второй факт). Чем чаще и усерднее вы будете тренировать мозг, тем быстрее и проще у вас это будет получаться. Потому, что дальше автопилот начнет работать над вашим ощущением счастья, а не наоборот.

Свой мозг нужно периодически отключать.

Это не значит, что отключать мозг полностью (да это и невозможно), все функции направленные на работу организма будут работать, а вам нужно отключать именно мысли. Конечно же, плохие мысли. Как это сделать, если они всё время лезут в голову? Для этого есть такие методики, как молитва, чтение аффирмаций (мантры позитива) и многие другие.

Прочитайте правильную книгу, посмотрите правильный фильм, посетите правильные семинары и курсы, поговорите с правильными людьми. Что именно будет правильным, трудно сказать. Иногда правильными сейчас будут те люди, которые вас «забьют» своими проблемами, иногда те, которые покажут/поделятся с вами своим счастьем, иногда, те, которые не будут знать о ваших проблемах, и с ними вы будете чувствовать себя обычным человеком.

Как правило, именно последние, и являются именно теми правильными в данный момент для вас. Не всегда тужить на пару или общаться с теми, кто знает о ваших бедах, но нарочито громко веселит вас – лучший вариант. Людям свойственно жалеть, но жалость тут будет во вред.

Выберите себе правильный отдых, желательно активный: лыжи, дайвинг, походы в горы. Делайте всё что угодно, главное, чтобы процесс поглощал вас полностью, тогда негативным мыслям будет сложно просочиться в мозг.

Чем чаще, вы будете сосредоточиваться на тех процессах, которые физически сейчас происходят в вашей жизни, тем эффективнее будут «прочищаться» мозги. Начните какой-то процесс прямо сейчас и вы увидите насколько быстро вы выйдите из штопора негативных мыслей.

Такой процесс «прочищения» мозгов даст еще один очень существенный плюс. Вы станете победителем. Либо вы покорите горные вершины, либо станете отличным дайвенгистом, либо получите сертификат кинезиолога и станете дальше помогать себе и другим.

У вас будет еще одна победа, и вы сможете гордиться собой. Вы поймете, что мир прекрасен и в нем столько всего удивительного и еще не пройденного вами. И вы осознаете, что зацикливаться над тем, что изменить нельзя, не просто пустая трата времени, а убийство вашего завтрашнего счастливого дня. Не убивайте его! Разрешите ему быть таким, каким он должен быть – счастливым.

Мозг можно изменить физически.

Заставьте мозг генерировать новые нервные связи! Умственная деятельность отлично с этим справляется. Этот процесс в мозге называется нейропластичность.

Это работает следующим образом.

Если вы зацикливаетесь на том, что никогда не сможете купить себе дом, то со временем вы только укрепитесь в этом выводе. И это станет фактом. А если вы будете представлять, визуализировать до мелочей ваш дом, и в конце концов дадите установку мозгу «у меня будет свой дом!», то ваш мозг начнет строить к этой мысли новые нейронные связи. А нейроновая связь, это уже вполне материальная вещь, то есть имеющая материю.

Вы сами того не заметите, как перед вами откроются новые перспективы и откроются новые горизонты.

Мозг, как ваша личная вселенная исполняющая желание, в результате обязательно превратит желание в реальность.

Другими словами – исполнит установку.

Но, не забывайте, что не сказанная вслух фраза, – «у меня будет всё хорошо!», а действительное, стопроцентное убеждение, в том, что у вас будет всё хорошо, является установкой.

Это сложно, но оно работает!

Не надо говорить и не верить, надо говорить и знать это наверняка.