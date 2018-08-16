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Лукашенко устроил правительственный переворот (ВИДЕО)

05:30. 16 августа 2018 Просмотров - 179 2 коммент. Опубликовал:
Лукашенко устроил правительственный переворот (ВИДЕО) | Русская весна

Батька полностью перетряхнул правительство страны.

Причина — в «пофигическом» отношении правительства к его поручениям.

Будучи в Орше, Лукашенко отправил в отставку министров промышленности и строительства, влепил выговор ещё двум чиновникам (главе Госкомвоенпрома и секретарю Совбеза).

Александр Григорьевич Лукашенко так же потребовал уже на этой неделе внести предложения по замене всей верхушки правительства Беларуси (я так понимаю, намёк на премьера Кобякова, вице-премьера Семашко, министра иностранных дел Макея) из резерва кадров, который ранее был президентом сформирован.

«Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!» — потребовал президент.

Ниже вчерашний видеоролик. Лукашенко устроил разгром чиновникам: «Зачем в траву класть асфальт?!»

Вот так и работает во главе страны «последний диктатор Европы».

Страна-то Беларусь, она небольшая, все на виду. И такие «пистоны», как я считаю, это на пользу.

Кто-то возразит, что это показуха. Украине бы такую «показуху» одолжить хотя бы хотя бы на один президентский срок — любой вменяемый президент, который дружит с логикой, с головой и умеет работать по коррупционерам, был бы для Украины сейчас счастьем.

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Андрей Червонец

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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