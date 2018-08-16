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Как защитить морские рубежи России

18:23. 16 августа 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Евгений Спицын и Николай Стариков на канале «Россия-24»

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын и общественный и политический деятель, писатель, автор книг по истории, экономике и геополитике Николай Стариков в эфире канала «Россия-24» рассуждают, какое значение имеет море в геополитике.

С чем связано постоянное военное напряжение в акватории Чёрного моря? Зачем туда регулярно заходят американские эсминцы? Кому нужно, чтобы Чёрное море перестало быть русским? Зачем американцы в очередной раз «бряцают оружием»?

Почему огромный военный бюджет США Китай считает вмешательством в свои внутренние дела? Как США пытается путём давления, оранжевых революций и экономических катаклизмов вернуть себе контроль над Россией и использовать нас в качестве инструмента против Китая? Важна ли для Россия стабильность в Средней Азии? Должны ли мы защищать их интересы?

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Рекомендуем:

Книги Евгения Спицына

Книги Николая Старикова

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МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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