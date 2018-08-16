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Из дырявого корыта – корабля не получится

01:11. 16 августа 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

 

подлодка

Сегодняшнее состояние ВМС Украины находится в очень плачевном виде. От раздела советского Черноморского флота ВМС Украины переданы 43 боевых корабля, 132 судна и катера, 12 самолётов, 30 вертолётов, 227 береговых объектов. В настоящее время в Одессе осталось меньше четверти от унаследованного количества.

По списочным данным в ВМС Украины содержится более полусотни судов, однако большинство из них — это вспомогательные корабли и малые катера, а реально способных выполнять боевые задачи всего четыре: фрегат „Гетман Сагайдачный“, корвет „Тернополь“, корабль управления „Славутич“ и большой десантный корабль „Константин Ольшанский“». Имеются суда собственного производства. В 2016 году спущены на воду «Аккерман», «Бердянск» и девять артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М», изначально предназначены для выполнения боевых задач в бассейне реки Дунай и в прибрежных зонах Чёрного и Азовского морей.

Детище завода «Кузница на Рыбальском», 83 процента акций завода принадлежит президенту Украины Пётру Порошенко. Завод регулярно получает гранты и тендеры на ремонт и строительство судов, выигрывая в «честных» тендерах. Но качество проводимых работ неудовлетворительно, что не раз отмечалось принимающей стороной. Сохраняя объективность, напрашивается вывод, что сегодня ВМС Украины выполняют роль бутафории, требующей постоянных вложений, принося выгоду адмиралам и заводчикам,  получающим огромные деньги из бюджета за оборонные заказы, а это естественно «Кузница на Рыбальском».

Политическая элита Украины искусственно нагнетает обстановку вокруг якобы существующей российской угрозе в Черном и Азовском морях. Следствием чего стало сегодняшнее заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Тука о готовящихся планах по привлечению военных судов НАТО для сопровождения мирных судов в Азовском море.

Ранее имелись логичные предположения, именно о таком решении вопроса в противостоянии российской агрессии. Желание старших партнеров присутствовать, на законных основаниях, в водах Черноморского бассейна и младших партнеров, заручиться военной поддержкой сильного, наконец то сходятся чудесным образом. Но противостоять контингенту Крымской военно-морской базы, должен именно «достойный партнер».

 

Источник: cont.ws

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