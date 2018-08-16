Что стало с растением, которое школьники оскорбляли целый месяц?

Доброе слово и кошке приятно. Так гласит народная мудрость. В компании IKEA решили проверить так ли это на самом деле, и затеяли интересный эксперимент продолжительностью в 30 дней.

Организаторы предложили школьникам ухаживать за двумя одинаковыми растениями, при этом одно из них нужно поливать, осыпая комплиментами, а второму давать воды, но при этом постоянно направлять в его адрес словесную брань, обидные выражения и насмешки. В конце месяца ребята были удивлены полученными результатами, ведь растения выглядели совсем не так, как они ожидали увидеть.

Школьники добросовестно выполнили условия эксперимента.

Одному из цветков посчастливилось расти в любви и заботе. Ребята, которые взяли над ним шефство, не жалели комплиментов в его адрес, рассказывая, как он красив и хорош собой, и как они его любят. Второму же доставались только косые взгляды и оскорбления. Многие участники до начала эксперимента были убеждены, что растения не чувствительны к человеческому отношению, что это присуще только домашним животным и другим людям. Когда результат объявили, все они были искренне удивлены, как на самом деле обстоят дела.

Одно растение окружено вниманием, а о второе все игнорируют.

Многие участники эксперимента говорят, что слушать, как обижали цветок, было сложно, в глубине души им было жаль растение. В его адрес летело столько негативных слов, а ведь цветок не мог развернуться и уйти, закрыть уши и не слушать. Вскоре он стал чахнуть на глазах, листья желтели и выглядели безжизненными.

Эксперимент растениями удивил школьников.

Цель эксперимента была простой: показать детям, что негативное отношение к живому существу может его ранить. Горшки с цветами стояли в холле школы, и каждый ученик мог подойти в любой момент к ним. Они видели, что слова ранят, поэтому нужно относиться ответственно к каждой реплике, сказанной в адрес другого существа. Несмотря на то, что цветы поливали и удобряли одинаково, разница разительна.

Эксперимент с двумя одинаковыми цветками от IKEA.

Учитель рассказывает школьникам о целях эксперимента.

Эксперимент направлен на то, чтобы преодолеть обиды и оскорбления в обществе.