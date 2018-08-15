Звук гуслей как глоток чистого воздуха, часть 1
Первый выпуск флэш-медийной книги о гуслях и гуслярах, ОБАЛДЕННО красивый материал для души русской.
Просто ГРОМАДНЕЙШИЙ пласт культуры Русского Мира, требующий к себе пристального внимания и систематизации всех материалов, чем собственно я и занялся.. наконец-то..
Ещё в далёком 2012 г. пробовал вести рассылку с аналогичным названием, да вот незадача: не успеешь что-то найти и выложить, как уже какой либо материал удалён..вместе с аккаунтом..
Сегодня я учёл прошлые недочёты и предлагаю флэш-медийную книгу ВСЁ-В-ОДНОМ, где можно читать публикации, слушать аудиотреки и смотреть видеофильмы, ролики, клипы, причём книга в двух вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе(исполняемый файл), и для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip).
Размер — 97 страниц, объём — 641 МБ.
Начал выкладывать фотографии картин художников из цикла «Гусли в живописи».
…публиковать статьи писателей, историков, композиторов, специалистов, исполнителей о гуслях и о гармонии, которую они нам несут.
…добавлять документальные фильмы, архивные записи, видеоклипы, концерты..
…книги, ноты, самоучители, уроки игры на гуслях и многое-многое другое..
Если вы большой ценитель всего, что связано с гуслями, то дайте мне знать и я могудополнительно предоставить вам доступ к своему облачному Яндекс-архиву информации о гуслях: PDF-книги, mp3-компакты, mp4 видео, jpg фото...
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е С Л Е Д У Е Т...
В.Лычковский (составитель). Звук гуслей как глоток чистого воздуха - 1
Открытая группа ВКонтакте «Это всё моё родное»
АНОНС
Готовится к выходу первый номер ежемесячного флэш-медийного журнала «Это всё моё родное».
Этих людей словно нет в России, их вообще не показывают по телевизору, у них не спрашивают: как они живут, чего хотят, о чём поют…
Но они словно персонажи старинных гравюр, но - живые персонажи.
Они собираются вокруг гармошек и костров до сих пор, по праздникам, в каждой области, почитай, в каждом районе большой страны. Но страна как будто их не видит.
И вот это и есть ЧУДО, потому что эти люди олицетворяют собой то, чего вроде бы и нет.
Валерий Татаров «Жили-были и будем жить!»
Далеко от больших городов,
Там где нет дорогих бутиков,
Там другие люди живут,
О которых совсем не поют.
Не снимают про них сериалов,
Ведь они не в формате каналов,
И не пишет про них интернет,
Их совсем вроде как бы и нет.
Игорь Растеряев
Источник: vk.com