Звук гуслей как глоток чистого воздуха, часть 1

Первый выпуск флэш-медийной книги о гуслях и гуслярах, ОБАЛДЕННО красивый материал для души русской.

Просто ГРОМАДНЕЙШИЙ пласт культуры Русского Мира, требующий к себе пристального внимания и систематизации всех материалов, чем собственно я и занялся.. наконец-то..

Ещё в далёком 2012 г. пробовал вести рассылку с аналогичным названием, да вот незадача: не успеешь что-то найти и выложить, как уже какой либо материал удалён..вместе с аккаунтом..

Сегодня я учёл прошлые недочёты и предлагаю флэш-медийную книгу ВСЁ-В-ОДНОМ, где можно читать публикации, слушать аудиотреки и смотреть видеофильмы, ролики, клипы, причём книга в двух вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе(исполняемый файл), и для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip).

Размер — 97 страниц, объём — 641 МБ.

Начал выкладывать фотографии картин художников из цикла «Гусли в живописи».

…публиковать статьи писателей, историков, композиторов, специалистов, исполнителей о гуслях и о гармонии, которую они нам несут.

…добавлять документальные фильмы, архивные записи, видеоклипы, концерты..

…книги, ноты, самоучители, уроки игры на гуслях и многое-многое другое..

Если вы большой ценитель всего, что связано с гуслями, то дайте мне знать и я могудополнительно предоставить вам доступ к своему облачному Яндекс-архиву информации о гуслях: PDF-книги, mp3-компакты, mp4 видео, jpg фото...

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е С Л Е Д У Е Т...

В.Лычковский (составитель). Звук гуслей как глоток чистого воздуха - 1

Открытая группа ВКонтакте «Это всё моё родное»

АНОНС

Готовится к выходу первый номер ежемесячного флэш-медийного журнала «Это всё моё родное».

Этих людей словно нет в России, их вообще не показывают по телевизору, у них не спрашивают: как они живут, чего хотят, о чём поют…

Но они словно персонажи старинных гравюр, но - живые персонажи.

Они собираются вокруг гармошек и костров до сих пор, по праздникам, в каждой области, почитай, в каждом районе большой страны. Но страна как будто их не видит.

И вот это и есть ЧУДО, потому что эти люди олицетворяют собой то, чего вроде бы и нет.

Валерий Татаров «Жили-были и будем жить!»

Далеко от больших городов,

Там где нет дорогих бутиков,

Там другие люди живут,

О которых совсем не поют.

Не снимают про них сериалов,

Ведь они не в формате каналов,

И не пишет про них интернет,

Их совсем вроде как бы и нет.

Игорь Растеряев

Источник: vk.com