Вспомним „святые” 90-е или В чем сущность мондиализма



Целью мондиалистов является устройство Нового Мирового Порядка для человечества якобы с целью облагодетельствования его: спасти от катастроф, войн, уничтожения.



Ныне якобы сама собой по велению законов времени вступает и воцаряется повсюду единая мировая система7.



«Хотим мы того или нет, готовы или нет, мы вовлечены в это», — пишет проповедник Малахия Мартин.



И далее продолжает: «Вопрос в том, кто установит первую единую мировую систему правления, которая еще никогда не существовала в обществе народов: кто будет обладать двойной властью-авторитетом и контролем над каждым из нас в отдельности и над всеми нами вместе?



Наш образ жизни как индивидуальностей и представителей наций, ремесло, торговля и деньги, наша система образования, наши культуры, даже признаки национальной принадлежности, которые мы получили наследственно — все это будет фундаментально и в корне изменено. И никто не избежит этого влияния. Ни одна область нашей жизни не останется недосягаемой».



Агентство «Ассошиэйтед Пресс» распространило в январе 1992 г. следующее сообщение: «Объединенные нации. Лидеры Совета Безопасности Наций провели сегодня в Нью-Йорке свое первое совещание глав, они готовы поместить Объединенные Нации (т. е. ООН, продолжательницу Лиги наций, основанной упомянутым в ПСМ Леоном Буржуа в 1921 году — Ю. Б.) в центре Нового Мирового Порядка и выработать общую миротворческую политику и контроль над вооружением.



Съезд руководителей Совета Безопасности 15-ти наций впервые с тех пор, как в 1945 году эта мировая организация была основана, отмечает, что Совет как могущественная сила Объединенных Наций созывается на самом высоком уровне». («Бирмингэм ньюс», от 31 января 1992 года).



Придумана и единая религия для всех. Папа Иоанн-Павел II настаивает на том, что у «людей нет заслуживающей доверия надежды на создание жизнеспособной геополитической системы, если она не основывается на Римско-Католическом Христианстве».



Значит все земные религии, в том числе православие, магометанство, буддизм, конфуцианство, синтоизм и прочие ведические и языческие религиозные системы, должны исчезнуть и уступить место католичеству.



Падают и национальные геополитические системы, не выдерживающие конкуренции с тем, что навязывает народам Рим. Это произойдет якобы перед «концом истории».



Мондиалисты навязывают людям теорию «конца истории» как таковой, когда завершится идеологическая эволюция человечества и произойдет универсализация западной либеральной демократии как окончательной, вечной формы правления на земле.



Мы ясно видим, что мондиалистическая идеология является прямой наследницей демократии масонской окраски Англии, Франции, США, которой к тому же привит сионистский оттенок: космополитизм или интернационализм с душком.

Новый Мировой Порядок — режим особого рода, где концлагерь-вся планета. Герберт Уэллс в свое время описал сходную ситуацию в романе «Облик грядущего», изобразив технократов — «морлоков» и их жертвы интеллигентов — «элоев».



Прежде всего, это порядок Космополитический. Народы и нации должны забыть о своих этнокультурных цепях, о своей расовой и культурной принадлежности, о своей специфике, отказаться от всякой реальной зависимости в национальном плане.

Это также порядок Внерелигиозный. Все религии должны быть ослаблены, выхолощены, отодвинуты из жизни, за исключением иудаизма богоизбранного народа, для которого в 1947 году создано было государство Израиль в Палестине. Никакая религия и никакое учение отныне не должно будет противопоставлять себя «истинам», которые «изобретут» мондиалисты под руководством Папы.

Это также порядок Демократический, когда количественный фактор, опирающийся на пресловутые и неопределенные «права человека», будет контролироваться теми, кто манипулирует средствами массовой информации. Искусственно созданный толпарями «демократический принцип» должен отныне стать высшей мерой добра и зла, заменяя традиционные и верные источники подлинного авторитета: народные обычаи и обряды,

духовные принципы народов, их мудрость и смекалку, семейные и родовые основы нравственности.

Это еще порядок Плутократический, когда тоталитарная свобода рынка будет общим правилом, хотя как известно, рынки в государственных и больших регионах могут быть различными и своеобразными, опирающимися на традиционные многоукладность и веками существовавшие связи на разных уровнях.

Средствами достижения мондиалистами их целей являются манипуляция, шантаж, психотропная война, «революция нравов», денационализация с уничтожением исторической памяти, насильственная имитация иностранных, особенно американских моделей и образцов, антикультура и антинаука.

Организациями мондиалистов, кроме ООН, являются так же: Международный совет «золотой семерки», Международный валютный фонд, Трехсторонняя Комиссия, Бильдербергский клуб и т. п.

Их пробные проекты в СССР были следующие: «теории» академика А. Д. Сахарова и концепция «нового мышления» М. С. Горбачева, менталитет «реформ» Б. Н. Ельцина, интернационал — культуры академика Д.С. Лихачева.

Какие мы можем подвести итоги? Удастся ли мондиалистам осуществить свои планы в России?



На этот вопрос может ответить только будущее историческое развитие. Да, Россия — самый лакомый кусочек для мондиалистов, но он может застрять у них в горле, отчего есть опасность подавиться и лишить тем самым себя жизни.



Терпение народов России, где из 149 миллионов человек 120 миллионов русских, не беспредельно. Когда все узнают все о мондиализме и его целях и убедятся в антинародном характере толпарей, то толпо-элитарному государству придет конец и наступит Эра Народного Государства, которое защитит своих граждан от Сатаны и его слуг.



Только этнокультурная цепь и здоровый национализм спасут народы от уничтожения.

Известно, что правительство США готово взять на себя ответственность за руководством Новым Мировым Порядком, который начнется с Пан-Европы. Президент США Джордж Буш говорил:



«Это великолепная идея: Новый Мировой Порядок, в котором разные народы объединятся друг с другом ради общего дела для осуществления всеобщих стремлений человечества — мира и безопасности, свободы и правопорядка…



Только Соединенные Штаты обладают как моральной выносливостью, так и средствами для того, чтобы поддержать его». («Лос-Анджелес». 18 февраля 1991 г.).



Таким средством является ядерная мощь США, которой сегодня ничто нельзя противопоставить, кроме солидарности этнокультурных миллиардов свободного человечества, противостоящего Зверю из Бездны: он уже народился.

Современный сербский писатель Драгош Калаич определяет «Американское зло» как синтез «иудео-протестантской концепции экономики, анархического индивидуализма и принципов гражданского общества, в котором власть третьего сословия переросла в плутократию».



Писатель убедительно показывает, что за американским Новым Мировым Порядком якобы во имя общечеловечности стоят стремление элиты миллиардеров нивелировать подлинные национальные, религиозные, исторические и культурные ценности народов в угоду тем «экономическим животным», которых вываривают в американском «котле наций».



Это американская идея есть ни что иное, как идея — миф, фантом или химера, весьма опасная для всего человечества, так как она угрожает миру страшной и необратимой катастрофой. Закованные в цепи народы будут жалеть об утраченных национальных свободах и Национальной идее, на которых стоят государственность и цивилизация, да будет поздно!

История засорена руинами великих цивилизаций. Она пропахла зловонными миризмами человеконенавистнических идей.



Миллионы убеждены, что даже богатых людей и процветающие великие державы ничто не спасет от экономического краха и морального банкротства, если сильные мира сего не покаются, не откажутся от мондиализма и всем сердцем не призовут на помощь Всемилостивого Господа Бога и всех Его святых.

К сожалению, надежды человечества на здравый смысл, совестливость и покаяние миллиардеров чрезвычайно слабы. Опыт судьбы вождей, ставящихся у власти миллиардерами, это подтверждает.



Целесообразность, понимаемая в меру испорченности, эгоистические интересы и устремления вождей и их кукловодов формируют сущность мондиализма и преобладают над идеями высшей национальной нравственности, национальной справедливости и неповторимой духовной красоты каждой нации, каждого человека.



Смотрите сами: в XX, этом «самом террористическом во всей мировой истории веке» (А. И. Солженицын), были две мировые войны и прошла необъявленная Третья, которые уже унесли на территории бывш. Российской империи (СССР, России) 110 миллионов жизней из 175 миллионов жертв, погибших в мире насильственной смертью.



Таков мондиализм в действии! Только 25 стран из 185 совершили в XX веке полный прыжок в рыночную экономику.



Не более двух десятков стран, включая страны «Золотой семерки», полностью прошли этнокультурную цепь, и потому более или менее процветают.



Россия же, оказавшаяся волею судеб (а точнее по воле «тёмных сил») полигоном чужеродных экспериментов для диаметрально противоположных моделей идеологических систем, стала в XX веке центром событий мировой истории, превратилась в зону пересечения различных интересов, действий явных и тайных сил, которых интересовали, в основном, только золото, рабы, сырье и территории.



Все это способствовало в ХХ-м веке затмению сознания русского народа, оболваниванию и порабощению народа, превращению его в толпу, в манкуртов очередного вождя. ХХ-й век ознаменовался столкновениями дихотомий глобального порядка:



1) национализма и интернационализма,

2) тоталитаризма и демократии,

3) капитализма и социализма,

4) патриотизма и космополитизма,

5) неоколониализма и суверенного национального развития,

6) культуры и антикультуры и т. д.



В результате не только Россией, но и всем человечеством овладел глубокий системный гносеологический и управленческий кризис: ведь человек не животное! Идеи Шпенглера и Тойнби — идеи создания сильных мировых цивилизаций на основе западных ценностей — потерпели полный крах.



Однако эти идеи живучи, и они осуществляются ныне Всемирным Тайным Правительством, загоняющим всех в НМП, о чем свидетельствуют и Маастрихтский договор Европейского сообщества (1993), и Всемирные конференции по экологии в Рио-де-Жанейро (1992) и Киото (1997), и многочисленные международные конференции в США и в Европе — социологические, демографические по перенаселению, экологические, где России отводится незавидная роль падчерицы-служанки.



Да, идет процесс интеграции человечества, но, как указал философ Энтони Коуэн, «при этом создаются наднациональные корпорации, которые более значимы, чем государства».



Объединение промышленных, коммерческих, банковских, полицейских и иных структур в мировые системы все сильнее отдаляет эти властные уровни от народов, подталкивает народные массы к формированию собственных объединений, пока локальных и малочисленных, маломощных и порою эфемерных, недружных между собой с эгоистичными вождями.



Все это оборотная сторона медали развивающегося вглубь и вширь мондиализма.



А мондиалисты через ту же Всемирную конференцию по экологии в Рио-де-Жанейро (издано несколько томов ее решений, в том числе и по России) действуют достаточно жесткими методами контроля и давления в отношении России и стран третьего мира, а именно: вводят жесткие условные экологические стандарты качества на всю продукцию, выполнение которых этим странам не по силам.



Напомню, что именно в Третьем томе страшного трехтомника речь идет о проблемах экологии планеты и необходимости их разрешения за счет России. Исполнителем по Третьему тому («Завершение») предположительно будет другой вождь. Если это так, будет ли легче нам от этого?

«Троцкий, Зиновьев, Каменев и др.

Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер и др.

Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе и К°.

Вопрос, что у всех этих команд общего?» — спрашивает современный литератор Николай Кузьмин, и тут же поясняет: «Ответ один: их всех роднит ненависть к славянам, к России, к русским.



Самая яркая, самая оголтелая русофобия! Три этих шайки были образованы и снаряжены на Западе и брошены на Восток с заданием поработить Россию, превратить ее в колонию с небольшим остатком неприхотливого рабочего населения.



Каждая из шаек находилась, словно свора гончих, на отдельной сворке, однако хозяин у всех трех был один. Надо ли говорить, что хозяин этот вот уже более века кропотливо трудится над установлением в мире сугубо своего порядка? (Нового Мирового Порядка — Ю. Б.).



О подлых и бесчеловечных приемах этой борьбы незачем лишний раз распространяться, загляните в «Протоколы Сионских Мудрецов». Этот секретный документ сейчас известен широко». (См. главы 6 и 7).

Как не согласиться с Кузьминым? Ведь он не далек от истины. Политика последнего страшного десятилетия во многом сделана по протоколам.



К 1998-му году не осталось ни одного протокола из 24-х, который не был бы выполнен. Десятилетняя эпоха торжества протоколов должна в 1999 году завершиться установлением в России сионо-монархии в лице принца Георгия Прусского с президентом-регентом во главе. Это будет означать конечную погибель России.



Почти за 80 лет все это сделало с Россией ложное или толпо-элитарное государство.



Его система и структура могут быть графически изображены в виде следующих двух схем (см. Приложение — схемы №№ 14 и 15).

Кремлевская верхушка насквозь прогнила и коррумпирована. «Жареные факты» на этот счет сообщает вышедшая в Германии на русском языке книга Александра Коржакова «Записки генерала» (1997) и другая его книга «Борис Ельцин: от рассвета до заката» (1997), а также работа бывшего руководителя отдела «П» Службы Безопасности Президента России Валерия Стрелецкого.



В книге, в частности, описываются секретные операции, сановные скандалы, повествуется о том, как иностранные спецслужбы вербовали ближайших соратников президента, раскрывается, откуда на счетах первых лиц правительства миллионы долларов. (Подробнее см.: СТРЕЛЕЦКИЙ В.А. Мракобесие. М.: Детектив — Пресс, 1998).



Видимо прав итальянский журналист Джульетто Кьеза, когда он пишет: «Нынешнее российское руководство является для России опухолью. Оно не отдает себе отчета, что погибнет вместе с огромным телом, к которому оно присосалось, даже и не заметив, что именно оно его и убило». (КЬЕЗА Д. Прощай Россия. М., 1997. С.79).

Нынешнее правительство опирается на военные силы18 и «четвертую власть» — СМИ. По словам бывшего министра обороны *генерал-полковника П. С. Грачева, Российская армия насчитывает 1,918 миллиона человек против армии США, находящейся в 102 странах мира, численностью в 2,6 миллиона человек, не считая сил НАТО.

Манипуляциями СМИ «ельциноиды» прикрывают свое силовое господство над ограбленным русским населением, особенно, передачами «вокруг смеха», юмористическими шоу при участии артистов — евреев. 93 компании составляют ТВ Российской Федерации, и представителям народа туда нет доступа. СМИ (ТВ и печать) обрушивают на нас гору дезинформации и информацию террора.



Так, например, в ТВ — передачах по каналу HTB-IV, контролируемом группой «Мост», 2.10.94 года в 13.30 некий философ утверждал, что России и русских больше нет, так как ныне якобы происходит процесс образования нового суперэтноса, которому русский народ отдал свою территорию, а сам превратился в «имя прилагательное», так как он «прилагается» к новому этногенезу и самостоятельного значения (как субъект этого процесса) больше не имеет.



Отныне мы не русские, а «ширли-мырли», или люди неизвестной смешанной национальности, без самосознания и культуры, без истории, а значит — без свободы. И потому мы представляем собою разношерстную безликую толпу, которой могут как угодно управлять, например, преступники, продавшиеся заокеанскому золотому тельцу.



Структуры безнационального ложного толпо-элитарного государства смыкаются с преступными мафиозными формированиями, а именно:



1) с лжепредпринимателями,

2) с гангстерами, или рэкетирами,

3) с расхитителями, или государственными ворами,

4) с коррупционерами, или взяточниками,

5) с координаторами, или «ворами в законе», которых в 1993 году в России насчитывалось 130.000 человек.



Координаторы защищают лжепредпринимателей от гангстеров, гангстеры помогают в разделе сфер влияния, подыскивают новые сферы преступной деятельности, коррупционеры поставляют новых клиентов, координаторы обязаны хранить общую денежную кассу («общак»), к которой как к источнику прикладываются коммерческие структуры для отмывания «грязных денег», получения сверхприбылей и спасения от инфляции.



По сведениям ТВ «Останкино» 1994 г., в бандформированиях в России состоит не менее 200.000 человек, совершающих ежегодно более 2,5 миллионов преступлений, включая и участившиеся заказные убийства предпринимателей, банкиров, политических деятелей, журналистов.



В 1994 г. было зарегистрировано 48 000 убийств и 51 000 алкогольных отравлений насмерть, а это значит, что каждый день убивают просто так по 90 человек. Тюрьмы переполнены осужденными. В них на январь 1998 г. сидит до 1,7 млн. человек. Условия заключения — ужасающие, какие невозможно вынести людям и каких нет ни в одной другой стране мира.

А тут еще война в Чечне 1994–1996 гг., стоившая 127.000 жизней и 10 миллиардов долларов!



Одним словом, страна будто стремится поскорее выполнить план Трехтомника и подтвердить прогноз американского советника президента Михаила Бернштейна о сокращении населения России до 30 миллионов человек.



Причем, физическое уничтожение (в 1992 — 1998 гг. на 1–1,5 млн. человек ежегодно), сопровождается духовным растлением, психотронной войной20, обнищанием. Сейчас у нас 9 млн. беженцев, 12 миллионов голодных детей.



Сверхсмертность превысила рождаемость в 1,6 раза. В стране 1,5 млн. наркоманов, около 6 млн. инвалидов.



Отношение власти к медицинскому обслуживанию населения выражается в следующих цифрах старых рублей бюджета на 1998 год:

— Медцентру управделами президента — 6 012 млрд руб.

— Академии Медицинских наук — 180 млрд руб.

— На всё медицинское обслуживание России — 911 млрд. руб.

Так по сведениям, подготовленным правительством РФ для Копенгагенской конференции по социальной защите (март 1995 г.), 75 % населения живет за чертой бедности и лишь 10 % «новых русских» благоденствуют.



Неудивительно, что в 1998 г. Российская Федерация занимает нижайшее 102-е место по уровню жизни в мировой классификации — после Республики остров Маврикий, а по производительности труда — после Болгарии.



Неудивительно, что государственный внешний долг к 1999 г. достигнет 215 Так*миллиардов долларов, с которым и правнуки наши не расплатятся! Мировое Тайное Правительство без войны покорило Россию.



Трезвые американские политологи отдают себе отчет в негативных последствиях Пирровой победы Соединенных Штатов.



Так Стивен Коэн в интервью Центральному Телевидению 5.07.1998 г. сообщил следующее:

1. Реформы в России привели к тупику и краху.

2. Американские Чикагская и Гарвардская экономические программы не годятся для России.

3. Идеал — это русский НЭП, о котором Коэн написал специальную книгу.

4. Западная демократия — шаг вперед, но это не то, что надо России сегодня.

5. Запад не может содержать Россию.

6. В Конгрессе США раздаются голоса об отказе давать России займы и об отказе поддерживать Ельцина /10 статей в газете «Вашингтон пост»/.

7. США и Россию ожидают в недалеком будущем очень холодные, почти враждебные отношения.

8. Суть правильных рыночных реформ — деньги, которые надо вкладывать так, чтобы они приносили новые деньги /деньги — товар — деньги/, Россией не усвоена.

Москва и Петербург поделены на «зоны влияния» между преступными группировками «чеченской», «грузинской», «армянской», «азербайджанской» и мн. др, которые контролируют более 2000 коммерческих банков, 44 биржи, более 50 000 предприятий, пытаются проникнуть во властные структуры, партии и общественные организации и т. д.

По словам одного из директоров Центра по изучению России при Гарвардском университете Маршалла Голдмана, «мафия в России контролирует от 70 до 80 % частного сектора экономики и банковского капитала и ежемесячно вывозит из страны более одного миллиарда долларов, приобретенных в результате преступной деятельности.



За период, прошедший с момента распада СССР, из России вывезено до 100 миллиардов долларов «грязных» денег, которые затем были инвестированы в зарубежные предприятия, расположенные, главным образом, на Кипре и Багамских островах, но также в Великобритании, Германии, Швейцарии и США»

(СПб. ведомости. 1995. № 64 (992). 6.04. С. 3. Ср. также: ИЛЮХИН В.И. 1) О состоянии национальной безопасности России // Русская мысль. М., 1995 № 1–6. С. 107–110, 2) «Демократы» довели страну до разрухи! // Аль-Кодс. М. 1995. № 6(61). Октябрь. С. 1–2, 3) Обвиняется Ельцин// Освобождение. Спец. Вып. СПб. 1999. С. 1.

По сведениям ТВ «Российские вести» от 2.11 1995 г., в 1995 г. из страны вывезено за рубеж 43 миллиарда долларов, из них 18-нелегально, а всего с 1985 г. — одна тысяча миллиардов долларов!

Резко сократились золотые запасы России. При Сталине страна располагала 2000 тонн золота.



За последнее десятилетие из страны было вывезено 900 тонн золота и его оставалось на 1 тонн, тогда как в подвалах*января 1997 г. немногим больше 386 Форт-Нокс (хранилище казначейства США) имеется 8200 тонн золота.



В результате Россия подошла к опасной черте, когда расходы по обслуживанию внешнего долга покрываются за счет иностранных кредитов. Это привело к тому, что Россия превратилась в колонию иностранного капитала.



По словам одного из разрушителей России Черномырдина (ОРТ, март 1997 г.), 85 % находится ныне в частных руках, что, на наш взгляд, означает, что правительство не может контролировать промышленное развитие страны и превращается в игрушку в руках новоявленных «хозяев жизни».

К концу 1998 г. уже 70 % промышленности России находится в руках иностранного капитала и почти что не работает. А Черномырдины бьют в литавры и обогащаются за наш с вами счет!

На 24 октября 1998 г. государство все еще осталось должно своим гражданам зарплат и пенсий на сумму 88 млрд. 94 млн. деноминированных рублей. Всеобщие неплатежи предприятий друг — другу и государству стали нормой жизни.



И это не случайно. «Демократическое» правительство Ельцина правит по американским подсказкам, не обращая внимание на бедствия десятков миллионов своих граждан. Повсюду царят беспредел и бесправие!

Ближайшая цель «ельциноидов» — осуществление земельной реформы, т. е. полного ограбления народа, в духе сионистского документа «Тайны политики» (1902) и реформирование армии по американской модели, с целью лишить ее исконных связей с народом, сделать профессиональной, т. е. послушным орудием в руках мондиальных политиканов, и беспомощной в военном отношении.



До 17 августа 1998 г. выполнялись последние директивы Второго тома и первые Третьего в соответствии с замыслом Всемирного Тайного правительства на полное разрушение России. Коллапс и дефолт налицо.

Особым издевательствам подвергается население Севера, Дальнего Востока и Приморья, Кузбасса и Донбасса: так центр «борется» с нерентабельной якобы «каменноугольной промышленностью», а уголек в долг берет!



Прокручивание коммерческими банками сбережений, зарплат и пенсий граждан вызвало бурю возмущения, а президент и правительство бездействуют и не наказывают воров! Время от времени мощные забастовки вплоть до перекрытия железных и шоссейных дорог потрясают страну.



Так 27 марта 1997 г. по призыву «Независимых профсоюзов» вышли на демонстрации и митинги протеста 20 миллионов человек, а 7 октября 1998 г. — около 37 миллионов. Экономические требования перемежались с политическими: «Ельцина в отставку!» А он не уходит и оккупационная власть сидит на шее народа! А карманная оппозиция в Думе предает народ и братается с Главным Клептократом, покровителем всех «воров в законе»!

17 августа — 11 сентября 1998 г. в связи с падением мировых цен на нефть и сырье в стране разразился большой финансово-политический кризис с девальвацией рубля и ростом розничных цен на продукты питания в 4-5-раз, что сопоставимо с кризисом 1992 г.



Банковская система, занимавшаяся пирамидальными спекуляциями рухнула в одночасье. Банки оказались банкротами.



Иностранные инвесторы потеряли десятки миллиардов долларов (в том числе пресловутый Сорос — 2 млрд. долларов).



Образовалось смешанное демократическо-коммунистическое правительство во главе с известным «агентом американского влияния» бывшим Министром иностранных дел Е. Примаковым — Киршблатом. Патриоты не ждут от этого правительства ничего хорошего.



Власть неспособного управлять страной больного президента Ельцина шатается и может в ближайшее время выпасть у него из рук и быть передана в руки оппозиции: одной из названных (см. с. 345–347) десяти групп, борющихся за власть.



А пока правительство Примакова — Маслюкова при активной поддержке министра финансов Задорнова и Центробанка (Геращенко, Парамонова, Козлов и др.) лихорадочно ищет выхода из кризиса.



«Как отметил премьер, основные проблемы, которые оставлены новому правительству в наследство, выглядят так: задолженность бюджетникам по зарплате и пенсионерам по пенсии, паралич банковской системы; значительная часть российской экономики не работает (20 % от уровня 1990 г. — Ю.Б.); два транша — кредиты МВФ не поступили (по данным Андрея Илларионова, 4,8 млрд. долларов разворованы — Ю.Б.); импорт в целом сократился в четыре раза, а импорт продовольствия еще больше; резко сократился сбор налогов за счет таможенных платежей; валовой внутренний продукт упал на 16 %; реальные доходы населения сократились на 11 %; девальвация рубля продолжается.» (СПб. ведомости.1998. 15.10. № 194 1863 С. 1).



Уже создана правительством антикризисная программа, на основе предложений Кириенко. Но будет ли она работать? Теперь этим занимается правительство Степашина.

Между тем гигантский паук «мировой закулисы» уже сплел свою паутину и запеленал в нее плотно бывшую Святую Русь. Случилось непоправимое: вместе с народом погибают русские государственность и цивилизация, бесценные наука и культура.

Разве никому до этого нет дела?!

Кажется, что русскому человеку уже нет выхода из тенет толпо-элитарного государства как невозможно выйти из бесконечной трубы, ведущей в никуда.



Образ современной России как длиннющей трубы, один конец которой упирается в гигантский мешок, наполняющийся награбленным — любимый образ мондиалистов.



Ю.К. Бегунов