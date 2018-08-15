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В пустыне Гоби найден огромный объект непонятного назначения

14:33. 15 августа 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:


Виртуальные археологи Блейк и Бретт Кузенс, постоянно отыскивающие различные артефакты и какие-то «непонятки» на картографических сервисах, на днях с помощью приложения Google Earth обнаружили нагромождение странных сооружений в пустыне Гоби, что стало определенной сенсацией для пользователей Сети интернет .

Гигантский объект правильной геометрической формы и непонятного назначения находится на территории Китая (на границе с Монголией), на картах Google Earth он никак не обозначен, а потому авторы открытия делают всевозможные предположения, начиная от военной базы и заканчивая секретной научной станции, как-то связанной с исследованиями космоса или даже НЛО.

Самым странным, пишут, к примеру, сотрудники агентства «Спутник», что эта грандиозная постройка в пустыне никому неизвестна, непонятно, зачем ее нужно было здесь возводить и каким целям она служит. При определенном увеличении можно рассмотреть даже самолеты на поверхности земли и взлетно-посадочные полосы, хотя это ничего не объясняет.

Кроме того, на территории загадочного объекта просматриваются еще более загадочные постройки в виде «восьмерки», назначение которых трудно даже предположить. Если это секретная база, то непонятно, каким образом она попала на снимки картографического сервиса в столь «показном виде». А если – нет, то что же это такое, вопрошают журналисты, исследователи-уфологи, конспирологи и, конечно же, сами виртуальные археологи, обнаружившие столь удивительный артефакт?

Видео: В пустыне Гоби найден огромный объект непонятного назначения





Источник: nashaplaneta.su

Метки: мировые новости
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