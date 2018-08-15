Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 августа 2018

Идлибский капкан: предательства, сговор, междоусобные разборки.

В Идлибской зоне деэскалации, включающей в себя часть провинций Идлиб, Алеппо и Хама, идёт настоящая бойня, взрывы гремят практически ежедневно, счёт убитых и раненых идёт на сотни. Лишь за последний месяц погибло около 300 боевиков и местных жителей.

12 августа в городе Сармада (пров. Идлиб) прогремел страшный взрыв, под обломками жилого пятиэтажного дома погибли около 70 человек и 35 получили тяжёлые ранения. По первоначальным данным, был подорван заминированный автомобиль, который и разрушил 5-этажное здание.

В доме проживали террористы ХТШ и члены их семей, которые пару месяцев назад были депортированы из Растанского котла в провинции Хомс. Позже появилась информация, что причиной мощнейшего взрыва стала детонация склада вооружения и боеприпасов, организованного в подвале здания местным торговцем оружием.

На следующий день взрыв прогремел в идлибском городе Маарат ан-Нуман, на местном нефтехранилище возник сильный пожар.

Также вчера в результате теракта в городе Джераблус, расположенном в провинции Алеппо вблизи границы с Турцией, была убита женщина, трое детей получили серьёзные ранения.

Воззвание шейха и междоусобная война банд

Воззвание шейха Абр ар-Раззака аль-Махди к боевикам с призывом объединиться ради защиты «освобожденного» Севера, на деле оказалось ловушкой для главарей и полевых командиров бандформирований, действующих в зоне деэскалации Идлиб.

Воодушевившиеся словами шейха боевик на следующий день (10 августа) организовали общее собрание в населенном пункте Урум-эль-Кубра в 18 км западнее города Алеппо.

На переговоры прибыли представители командного состава таких бандформирований как «Харакят Нур ад-Дин аз-Зинки», «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Харас ад-Дин», «Усуд Хиляфа» и «Джабхат аль-Ватания ли-Тахрир» («Национальный фронт освобождения»).

Однако договориться о создании совместного оперативного штаба и спланировать оборону Идлибской зоны деэскалации главарям бандитов не удалось… В 20.00 в квартале прогремела серия чудовищных взрывов — здание, в котором собрались боевики и три соседних строения оказались заминированы. В результате подрыва разом было уничтожено 113 боевиков из высших эшелонов командования, более 50 получили тяжелые ранения.

Первыми на место взрывов прибыли турецкие военные, но их целью была отнюдь не следственная деятельность, а экстренная эвакуация наиболее высокопоставленных главарей протурецких незаконных вооруженных формирований. По словам очевидцев, туркам удалось эвакуировать 17 боевиков, которые в тяжелом состоянии были доставлены на территорию Турции через пункт пропуска Баб эль-Хава.

Вероятней всего данный теракт совершили боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусры»*) с целью укрепления своего влияния в восточной части Идлибской зоны и недопущения создания объединенного бандитского формирования, способного составить им конкуренцию. Боевики из «Нусры» просто не смогли упустить такой шанс одним ударом обезглавить практически всех соперников.

Тем более, что в первую очередь под ответную реакцию должен попасть шейх Абр ар-Раззак аль-Махди. Напомним, что именно аль-Махди 9 августа призвал моджахедов объединиться и создать совместный штаб для борьбы против правительственных войск Башара Асада. Он также призывал побуждать молодежь к сражению посредством молитв и наставлений, а также предлагал создать подготовительные лагеря для тренировки боевиков-подростков.

Однако, спустя четыре дня, после своей громкой речи, которая как вирус расползлась по оппозиционным ресурсам боевиков, «уважаемый» шейх крайне резко сменил свои радикальные взгляды и выразил желание как можно быстрее примириться с легитимным правительством страны.

Источник из сирийского министерства обороны сообщает, что шейх Махди обратился к правительственным силам с предложением о предоставлении важных сведений в обмен на срочную эвакуацию из Идлибской зоны деэскалации. Дальнейшие подробности на данный момент остаются неизвестными.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.