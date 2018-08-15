Рекордный военный бюджет США и санкции

В США принят рекордный в истории военный бюджет, соответствующий документ на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Джерси подписал президент Дональд Трамп. Окончательная сумма бюджета составила 716 миллиардов долларов.

Известный политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал на радио Sputnik Беларусь, как связано между собой принятие рекордного даже по американским меркам военного бюджета с очередным пакетом санкций в отношении России и Ирана, о котором стало известно ранее.

“Американский военный бюджет, в первую очередь, это средство “прокорма” собственного ВПК, и пока все это укладывается в предвыборные обещания Трампа. Большой военный бюджет позволяет ему мотивировать санкции, которые Трамп сейчас объявляет против всего мира и улучшить производственный климат внутри США”, — констатирует эксперт.

Источник – https://sputnik.by/

Источник: vassermans.ru