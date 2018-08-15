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Ответ Эрдогана

11:41. 15 августа 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:


После того, как стало понятно, что в позитивном ключе отношения между Анкарой и Вашингтоном развиваться не будут, Эрдоган дал  недвусмысленный ответ как на американские увещевания, так и на американские угрозы.

1. Турция официально повысили пошлины на целый ряд американских товаров – на автомобили на 120%, табак на 60%, алкогольные напитки – 140%, косметику – 60%. Кроме того будут повышены от 10 до 60% пошлины на бумагу и картон, вату, древесные отходы, уголь, орехи, рис, сухофрукты.
2. Турецкий суд официально отказал в освобождении американскому пастору Брансону, который был причастен к неудачной попытке государственного пеерворота имени Гюлена. Раз США Гюлена туркам отдавать не хотят, то и пастора они не получат. Будет теперь у Эрдогана свой "узник совести".
3. Турецкий МИД официально объявил, что Турция не поддерживала санкции против России и не поддержит санкции против Ирана. Последнее было ожидаемо, что конечно облегчит Ирану обход режима политико-экономической изоляции, который пытаются соорудить США.
4. Банк Турции готов использовать свои валютные резервы для стабилизации турецкой лиры, которая обвалилась после введения американских санкций. Также Турция ожидает, что "друзья из Катара" помогут с финансовой стабилизацией. Записанный в "плохиши" эмир Катара давеча гостил у Эрдогана. Не иначе хочет записаться в "Ось зла".


Крутое пике турецкой лиры.

В целом, ситуация в американо-турецких отношениях продолжает развиваться благоприятно для Россия, Китая и Ирана.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: США, турция, эрдоган
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