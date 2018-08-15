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Наказание и процветание: Китай – лучший пример их плодотворной связки

12:48. 15 августа 2018 Просмотров - 243 Нет комментариев Опубликовал:

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По Интернету уже с неделю гуляет новость из Китая, кого-то умиляющая, кого-то возмущающая:

«В Китае завели уголовное дело против администрации четырехмиллионного города Тайюань в провинции Шаньси за планы провести «рыночную реформу» городского транспорта. Планировали отменить бесплатный проезд для пенсионеров и детей до 7 лет, а также сократить число невыгодных маршрутов.

Горожане пожаловались в Пекин, через 2 дня городскую администрацию оцепила полиция и задержали всех ее сотрудников. Согласно китайскому законодательству, те из них, кто готовил реформу транспорта, подпадают под понятие «враг китайского народа» – им грозят долгие сроки в трудовых лагерях. Те, кто знал о реформе и не остановил её, могут получить обвинения в недоносительстве и пожизненный запрет на занятие любой государственной должности.

«Бесплатный проезд в транспорте – неотъемлемое право пожилых граждан Китая. Любая страна уважает своих стариков, и мы не позволим властям ни одной из провинций или городов пытаться опозорить Китай. Чиновники – это слуги народа, которым делегировано великое право защищать его интересы. Ни один чиновник не может идти против народа», – заявили в правительстве Китая, комментируя громкое дело».

То есть за сущую мелочь, если судить по масштабам деяний российских чиновников, стоящих 25 лет на страже варварского капитализма, китайских объявили врагами народа.

А вот обратная сторона этой медали.

За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн). Длина дорог там – 4 млн. километров. Я даже не могу такое количество нулей себе представить. 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 – длиной больше километра. А в 2016 года построили мост от Гонгконга до Макао, куда раньше плыли час на скоростном пароме.

За год автопарк Китая увеличивается на 20 млн. автомобилей, а в Пекин вообще можно въехать, только если с последней цифрой твоего номерного знака сегодня пускают.

Каждый год строят 100 аэропортов. Посчитайте от одного до ста – и каждый раз воображайте себе новый аэропорт. Хоп – и построено! Гигантские виадуки. Или вот например – туннель длиной28 км. Поезд из Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью250 кмв час.

За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь своей страны в 8 раз! У меня друг уже месяц не может квартиру найти, а в Китае их бесплатно раздают….

Через 10 лет в Китае 220 городов будут иметь население больше 1 млн. человек…

 

Так вот, возвращаясь к исходной теме репрессий. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию. Хорошо это или плохо? Думаю, неизбежно.

Человек по своей природе слаб – и его руки загребущие так и тянутся к чужому добру. Сначала к соседскому, потом, если наказания за это не последовало – к государственному. Российская верхушка, которую Путин, если сравнивать с Китаем, нежно гладит по головке за любое, самое вопиющее воровство, вконец потеряла страх и берега. И пенсионная реформа – это апофеоз коллективного воровства, когда богачи, которым пенсия не нужна в принципе, решили ограбить всю бедноту страны. И ведь ограбят – что может помешать?

Китайцы, понимая прекрасно природу человека, решились на необходимую хирургию: за счет 10 тысяч жизней генетически бракованных людей-ворюг спасти жизни десяткам миллионов граждан.

Поняли, что без наказания не бывает процветания

 Доказано всем передовым миром, включая Сингапур, Южную Корею и т.д.

И только нашей самой обеспеченной ресурсами стране, катящейся все дальше в зад, этот закон не писан. Результаты – налицо.

 

 

Источник: publizist.ru

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