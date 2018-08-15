Красные и белые: схватка скелетов над пропастью? Александр Дугин

Концептуал СМИ О ностальгии по СССР и отношении к этому разных частей общества

Философ Александр Дугин рассуждает, почему красные и белые патриоты не могут договориться. В чём нужно искать точки соприкосновения. ======================================================================= Рекомендуем: Книги Александра Дугина =======================================================================



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