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Красные и белые: схватка скелетов над пропастью? Александр Дугин

17:35. 15 августа 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

О ностальгии по СССР и отношении к этому разных частей общества

Философ Александр Дугин рассуждает, почему красные и белые патриоты не могут договориться. В чём нужно искать точки соприкосновения.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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