Красные и белые: схватка скелетов над пропастью? Александр Дугин
17:35. 15 августа 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О ностальгии по СССР и отношении к этому разных частей общества
Философ Александр Дугин рассуждает, почему красные и белые патриоты не могут договориться. В чём нужно искать точки соприкосновения.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai