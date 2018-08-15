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И это лучшие?! Eurovision – 2018: Разбор песен

09:00. 15 августа 2018 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал:

Перевод и разбор песен, занявших три первых места на конкурсе «Евровидение – 2018»: Австрия, Cesár Sampson – Nobody But You; Кипр, Eleni Foureira – Fuego; Израиль, Нетта Барзилай с песней Toy – «Игрушка».

Композиция «Toy» начинается так:

Ree, ouch, hey, hm, la
Ree, ouch, hey, hm, la
Ree, ree, ouch, ouch, ouch, la
Ree, ouch, hey, hm, la
Ree, ree, ouch, ouch, ouch, la
He’s a baka-mhm-bak-mhm-bakbak-bak-mhm-boy
Baka-mhm-bak-mhm-bakbak

Перевод:

«Рри, ауч, хэй, хм, ла
Он бака-мхм-бак-мхм-бак-бак-бак-мхм-мальчик»

Как вы понимаете, это самые осмысленные слова во всей песне. Есть мнение, что в этих строках зарыто глубочайшее послание, над раскрытием которого сейчас бьются конспирологи всего мира… Ну, а поскольку главное мы уже в этой песне услышали, то перевод остальных слов – это всего лишь формальность, поэтому чисто для протокола пройдёмся по куплету и припеву:

Look at me, I’m a beautiful creature
I don’t care about your modern-time preachers
Welcome boys, too much noise, I will teach ya

Перевод:

«Посмотрите на меня, я прекрасное создание
Мне плевать на ваших современных проповедников (есть мнение, что ей плевать на современные стандарты красоты)
Добро пожаловать, мальчики, слишком много шума, я вас научу»

Чему? Чему это прелестное (по её собственным словам) создание собирается учить мальчиков?

Hey, I think you forgot how to play
My teddy bear’s running away
The Barbie got somethin’ to say, hey, hey, hey

В этом отрывке клипа меня особенно позабавила сумасшедшая коротко стриженная дама в розовом целлофановом пакете и с синими волосами. Видимо, наша глубокоуважаемая певица настолько прекрасна, что нужен кто-то ещё более прекрасный, чтобы как-то оттенить её неземную красоту.

Перевод:

«Я думаю, вы забыли, как играть, мальчики
Мой плюшевый мишка убежал прочь (видимо, после просмотра клипа с участием хозяйки)
У Барби есть, что сказать, хэй, хэй, хэй»

Следующий отрывок:

Hey! My “Simon says” leave me alone
I’m taking my Pikachu home
You’re stupid just like your smartphone

Перевод:

«Хей, в игре «Саймон говорит», я говорю: «Оставьте меня в покое!»
Я забираю своего Пикачу домой
Вы тупые, прямо как ваши смартфоны»

Слушайте, во мне прямо-таки растёт полная, абсолютная уверенность в том, что эта песня действительно достойна того, чтобы выиграть крупнейший престижнейший международный музыкальный конкурс. Вышла такая на сцену, назвала всех мужчин тупыми, забрала Пикачу вместе с призом Евровидения в придачу и пошла себе домой. Нормально, а чё?

Wonder Woman don’t you ever forget
You’re divine and he’s about to regret
He’s a baka-mhm-bak-mhm-bakbak-bak-mhm-boy

Перевод:

«Чудо-женщина, никогда не забывай
Что ты божественна, а он будет раскаиваться
Он бака-мхм-бак-мхм-бакабак-мхм-мальчик»

Как заявляет сама певица «бака» по-японски означает «тупой».

Ну, то есть мальчик тупой. И вообще все парни тупые, как мы уже слышали в предыдущем отрывке этого выдающегося музыкального произведения. Я вот тут всё думаю, а какое отношение Евровидение имеет к музыке вообще и к песням в частности?

Как сообщают многие источники, например, издание «The Times Of Israel», «Нетта Барзилай – это голос движения #MeToo на Евровидении». Онлайн-движение #MeToo («я тоже» по-русски) поднялось на волне известной прошлогодней истории с осуждением Харви Вайнштейна по поводу его предполагаемых сексуальных домогательств.

Сюда же укладывается ключевое, на мой взгляд, упоминание героини комиксов Чудо-женщины или Wonder Woman в словах песни. Актриса Галь Гадот, исполнительница этой роли в недавней экранизации комикса известна своей ярой феминисткой позицией и высказываниями типа «Тот, кто не феминист – тот сексист!»

Поэтому лично мне кажется, что победа Нетты Барзилай на Евровидении с песней «Toy» – это не торжество её неоднозначных вокально-музыкальных способностей, а тупо политико-социальный заказ по пропаганде совершенно конкретных толерантских западно-демократических ценностей. Но, возможно, я тут ошибаюсь.

А напоследок обязательно переведём припев этой примечательной песни:

I’m not your toy, not your toy
You stupid boy, stupid boy
I’ll take you down now, make you watch me
Dancing with my dolls on the motha-bucka beat
Not your toy (cululoo, cululoo)

Перевод:

«Я не твоя игрушка, не твоя игрушка
Ты тупица, мальчик, ты тупица
Я собью с тебя спесь, заставлю тебя смотреть на то, как я пляшу со своими куколками под этот грёбаный бит
Я не твоя игрушка, кулулу, кулулу»

Да, друзья, мало того, что авторы и исполнительница этой композиции борются за права бедных угнетённых униженных женщин такими сомнительными способами, как оскорбление, видимо, всех мужчин, так до кучи в припеве есть ещё чёткая почти что матершина: если во фразе «motha-bucka beat» заменить всего одну букву, то получится очень нецензурное выражение «motha-f**ka beat».

Но высокое жюри Евровидения это нисколько не смущает, и они на полном серьёзе дали этой песне первое место, видимо, оценив её высокие художественные качества, а также непревзойдённые вокальные способности певицы. Решайте сами, друзья, что есть конкурс Евровидение на самом деле, моё дело маленькое – всего лишь донести до вас, о чём на самом деле поётся в этих забугорных песнях.

По материалам: Чё поём?! Ликбез

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Источник: feedproxy.google.com

Метки: музыка, плохая музыка, плохое
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