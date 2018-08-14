Зачем утвердили формулировки пенсионного референдума? Дмитрий Таран

Концептуал СМИ Пенсионная реформа как повод для клановых разборок

Публицист, телеведущий Дмитрий Таран о том, для чего были утверждены формулировки пенсионного референдума.

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Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович



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