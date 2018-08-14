Главная » Мировоззрение, Политика

Зачем утвердили формулировки пенсионного референдума? Дмитрий Таран

12:29. 14 августа 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Пенсионная реформа как повод для клановых разборок

Публицист, телеведущий Дмитрий Таран о том, для чего были утверждены формулировки пенсионного референдума.

=======================================================================

Рекомендуем:

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

=======================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 июля 2017
...Присяга В Госдуме утвердили текст присяги, которую... категорически против такой формулировки выступают Нидерланды. Косвенно...уделить практическим навыкам. Пенсионная реформа предусматривает повышение... деле - непоятно, зачем Гратову (будь он ...
Новости Украины и Новороссии 03 ноября 2017
... справедливо обиделся на такую формулировку. И заверил, что.... Однако Тенюх отказался утвердить решение на вывод кораблей...сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе», — заявил Люнгман....начнется 7.11.17 — зачем спешно приезжал Волкер, — ...
Новости Украины и Новороссии 04 января 2016
...изменения в закон о пенсионном обеспечении предусматривают, что сотрудники... г. правительство РФ утвердило размер скидки на газ... Источник: news-front.info Зачем на Украине запрещают то,...августа 1991 года с формулировкой «за организацию государственного ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>