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Турция объявляет бойкот американской электронике

14:39. 14 августа 2018 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:


Трамп и Эрдоган продолжают активно бить горшки в рамках самой крупной свары между чланами НАТО за последние десятилетия.

Турция ограничит импорт электроники, которую выпускают американские компании, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы будем бойкотировать американскую электронную продукцию. У них есть iPhone, но есть также и Samsung. Мы также имеем свой собственный [турецкий смартфон] Venus Vestel», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet.
«Мы можем сделать две вещи – одну в экономике, другую в политике. Мы приняли меры для нужд экономики и мы продолжим их реализовывать. Но что более важно, на мой взгляд, это сохранять сильной нашу политическую позицию», – подчеркнул Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами – Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Если страны Европы тоже захотят избавиться от «оков» доллара, то Анкара готова и с ними вести торговлю в национальных валютах, отмечал он.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/08/14/778084-erdogan-ssha – цинк

США в ответ отправили назад в Турцию летчиков, которые должны были обучаться полетам на F-35. Кроме того, США решили не отдавать Турции 2 F-35, которые уже были оплачены. Не отдавать планируют пока что 3 месяца, но судя по динамике ухудшения отношений и начавшейся санкционной войне, запрет с вероятностью 99% будет продлен.
В общем, контракт на поставку С-400 в Турцию оказался гениальным ходом, который стремительным домкратом обрушил американо-турецкие связи и привел к санкционной войне между членами НАТО. Интересно, когда Эрдоган озвучит угрозу выгнать американских военных из Турции или поднять арендную плату за Инджирлик.
Не трудно догадаться, что происходящее ускорит дрейф Турции в сторону Китая и России.

PS. Наверняка данному решению обрадовались в Корее и Китае. Один из конкурентов лишается крупного рынка на ровном месте.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: санкции, США, турция
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