Сводки от ополчения Новороссии 14 августа 2018
- 07:37 ВС ДНР ликвидировали снайперскую группу ВСУ.
- 03:30 Распродажа в «Правом секторе»: неонацисты продают оружие ДНР в пику Киеву и ВСУ (ФОТО).
- Вчера 22:06 ВАЖНО: ВСУ открыли огонь по Горловке.
ВС ДНР ликвидировали снайперскую группу ВСУ
Интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ значительно усилилась. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил ДНР.
В ведомстве отметили, что из-за обстрелов мирных городов и сел Республики украинскими боевиками, ополченцы вынуждены предпринимать меры.
Таким образом, в районе села Сосновское Вооруженные силы ДНР уничтожили снайперскую пару из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая ранее вела обстрелы территорий Республики.
Кроме того, по данным Минобороны ДНР, боевики ВСУ продолжают бежать из армии, а насильно удерживаемые искать выход из нее через алкоголь или суицид. «По данным, полученным нами из 501 батальона морской пехоты 36-й бригады, сегодня еще один «морпех», находясь в увольнении, покончил жизнь самоубийством», — сообщили в пресс-службе.
Ранее, в июле сообщалось, что снайперы ВСУ едва не расстреляли жителей подконтрольного Киеву села Крымское, решивших поохотиться в местном лесу.
линк https://novorosinform.org/734777
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Один из последних отчетов: “Подарки для Донбасса” - здесь описано, какие примерно “подарки” мы передаем на Донбасс
Отчет по реабилитации раненых: “О реабилитации раненых” - здесь описана работа МОО Вече по помощи в реабилитации раненых бойцов.
Программа военно-гуманитарной помощи ведется Межрегиональной общественной организацией Вече, при информационной поддержке Центра военно-политической журналистики CIGR и Бориса Рожина (colonelcassad), который принимает активное участие в помощи с 2014 года.
Все отчеты и работа, начиная с 2014 года: Гуманитарный Центр на Голосе Севастополя и на официальном сайте МОО Вече
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Распродажа в «Правом секторе»: неонацисты продают оружие ДНР в пику Киеву и ВСУ (ФОТО)
Руководитель медиапроекта WarGonzo — о том, почему украинские неонацисты занялись поставками оружия республикам Донбасса.
Судя по всему, киевские власти всерьез и по-настоящему занялись разоружением особенно ярых националистических формирований. Буквально на днях представители Министерства обороны ДНР продемонстрировали миномет «Василёк» вместе с боекомплектом, который был приобретен, что называется, с рук — у боевиков «Правого сектора»*. Напомним, группировка признана в России террористической и запрещена.
Это говорит лишь о том, что «правосеки» не хотят просто так расставаться с нажитыми в ходе вооруженного конфликта богатствами и вместо того, чтобы сдать их в СБУ, предпочитают списать как боевую потерю и продать сепаратистам. Тем самым, против которых яростно воевали все четыре года.
Как показывает практика, финансы важнее убеждений. Даже националистических.
«Василек», к слову, крайне эффективная вещь. Это своего рода минометный револьвер, в который вместо обычных патронов вставляют мины калибра 82 мм. Я пару раз попадал под его огонь, приятного мало: рядом с тобой с минимальным интервалом разрываются сразу несколько мин — одна за другой. Мне удалось «пробить» по своим донбасским каналам и узнать стоимость покупки.
Оказывается, националисты в сезон «охоты на ведьм» делают для покупателей-сепаратистов серьёзные скидки.
В частности, миномет «Василёк» вместе с боекомплектом ушел всего лишь за две с половиной тысячи долларов. Для сравнения: на черном рынке это чудо техники стоит как минимум в два раза дороже, причем без боекомплекта.
Легкое вооружение, по данным агентурной сети спецслужб ДНР, боевики «Правого сектора» также активно распродают уже внутри самой Украины. Все-таки образцы тяжелого вооружения — тот же «Василёк», который внешне напоминает небольшую пушку-самоходку, — очень сложно перемещать внутри страны, да и спрятать тоже будет нелегко.
И даже в случае, если два первых этих условия получится выполнить, то встает вопрос, где и как его потом применять. Поэтому тяжелое вооружение боевики-националисты пытаются сплавить в ДНР и ЛНР, как говорится, даже по цене значительно ниже рыночной. Лучше синица в руке, чем журавль в небе.
Если возникают проблемы с продажей штатных АК на западную или центральную Украину, то и их боевики «Правого сектора»* начинают продавать донбасским республикам.
Из Минобороны ДНР только что передали две фотографии автоматов, приобретенных на националистической распродаже всего по 200 долларов за ствол.
Свежекупленные у боевиков автоматы Калашникова
Для сравнения, в 2014-м, когда Украина буквально была наводнена неучтенным оружием, АК стоил минимум баксов пятьсот. Сейчас его стоимость на черном рынке колеблется от тысячи до полутора тысяч долларов.
Этот нюанс позволяет составить представление о том, насколько деньги для националистов важнее идеологии. И это не может не радовать.
Как-то я пришел к выводу, что русофобия на Украине — это что-то вроде криптовалюты, что-то наподобие их собственного майданного биткоина. Украинские политические и экономические элиты вкладывали свои сбережения в русофобию, а власти искусственно раздували ее стоимость. Однако под действием ветра геополитических перемен мыльный пузырь русофобии грозит лопнуть. И террористы из «Правого сектора», похоже, пришли к этому выводу раньше всех.
На фоне агрессивных притеснений их организации со стороны киевского режима боевики-националисты просто-напросто пытаются конвертировать нажитые посредством русофобии материальные бонусы в более или менее осязаемую валюту, то есть в доллары. В этом смысле их можно понять — русофобия может очень скоро выйти из моды, а доллар так или иначе останется.
Более того, я уверен, что, продавая оружие «сепарам», украинские националисты в глубине души немного торжествуют и оправдывают это торжество тем, что приобретенные армией ДНР минометы, автоматы и прочие пушки будут направлены против их давних врагов. А именно против ВСУ.
Ведь ни для кого не секрет, что (особенно на протяжении последних двух лет) «Правый сектор» и регулярная армия находились в состоянии перманентных перестрелок. Боестолкновения между националистами и обычными украинскими солдатами практически вошли в норму, по их результатам, естественно, были раненые и убитые с обеих сторон.
Поэтому с большой долей объективности можно говорить, что на Украине идет не одна гражданская война, а две.
В первом случае официальный Киев воюет против условной Новороссии (ДНР и ЛНР). Во втором — националисты воюют против недостаточно патриотичных на их взгляд Вооруженных сил Украины.
В любом случае раздрай между элитами, которые пришли к власти в Киеве после Евромайдана 2014 года, только на руку России. На этом фоне укрепляются политический суверенитет и военный потенциал донбасских республик, которые изначально занимают пророссийскую позицию.
В ситуации с торговлей оружием и разоружением националистических батальонов, конечно, в первую очередь выигрывают Донецк и Луганск, повышающие свою обороноспособность. Легитимность же киевского режима теперь подрывается изнутри.
Как это ни печально, Украина превращается в пиратскую республику, в некий белый вариант Сомали, где автомат так же легко приобрести, как блок дорогих сигарет в «Дьюти Фри».
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Семен Пегов
* запрещенная в РФ экстремистская организация
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ВАЖНО: ВСУ открыли огонь по Горловке
Украинские оккупанты сегодня менее чем за час выпустили около 40 мин по Горловке.
Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«С 18.00 по 18.15 ВСУ вели огонь по направлению Дзержинск, шахта „Южная” — Горловка, шахта имени Гагарина. Выпущено 34 мины калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра и произведено три выстрела из танка», — заявил представитель ведомства.
Также в СЦКК добавили, что по этому району велся огонь из гранатомётов различного типа.
Как сообщала «Русская Весна», именно это время — шесть вечера — стало новым «дежурным» часом обстрела. Вот уже неделю внезапные атаки на города и посёлки ДНР со стороны украинских позиций начинаются именно в этот час, когда люди возвращаются с работы, а дети всё ещё гуляют на улице.
На прошлой неделе так была обстреляна Саханка на юге республики, Старомихайловка на западе Донецка и ряд других населённых пунктов.
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