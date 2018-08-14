Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 14 августа 2018

09:37. 14 августа 2018 Просмотров - 235 Нет комментариев Опубликовал:

ВС ДНР ликвидировали снайперскую группу ВСУ

Интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ значительно усилилась. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил ДНР.

В ведомстве отметили, что из-за обстрелов мирных городов и сел Республики украинскими боевиками, ополченцы вынуждены предпринимать меры.

Таким образом, в районе села Сосновское Вооруженные силы ДНР уничтожили снайперскую пару из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая ранее вела обстрелы территорий Республики.

Кроме того, по данным Минобороны ДНР, боевики ВСУ продолжают бежать из армии, а насильно удерживаемые искать выход из нее через алкоголь или суицид. «По данным, полученным нами из 501 батальона морской пехоты 36-й бригады, сегодня еще один «морпех», находясь в увольнении, покончил жизнь самоубийством», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, в июле сообщалось, что снайперы ВСУ едва не расстреляли жителей подконтрольного Киеву села Крымское, решивших поохотиться в местном лесу.

линк https://novorosinform.org/734777

Война на Донбассе продолжается. Каждый день каратели ВСУ обстреливают города и села молодых Республик. Поэтому мы продолжаем собирать точечные грузы для подразделений армий ЛНР и ДНР. Каждый броник, тепловизор, ночник, БПЛА… – очень пригодится бойцам, защищающим Донбасс от украинских карателей.

Для тех, кто готов помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: :
Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 или Яндекс-кошелек 410012273300268
Полные реквизиты, в том числе для юридических лиц здесь…

Один из последних отчетов: “Подарки для Донбасса” - здесь описано, какие примерно “подарки” мы передаем на Донбасс
Отчет по реабилитации раненых: “О реабилитации раненых” - здесь описана работа МОО Вече по помощи в реабилитации раненых бойцов.

Программа военно-гуманитарной помощи ведется Межрегиональной общественной организацией Вече, при информационной поддержке Центра военно-политической журналистики CIGR и Бориса Рожина (colonelcassad), который принимает активное участие в помощи с 2014 года.

Все отчеты и работа, начиная с 2014 года: Гуманитарный Центр на Голосе Севастополя и на официальном сайте МОО Вече

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Распродажа в «Правом секторе»: неонацисты продают оружие ДНР в пику Киеву и ВСУ (ФОТО)

Распродажа в «Правом секторе»: неонацисты продают оружие ДНР в пику Киеву и ВСУ (ФОТО) | Русская весна

Руководитель медиапроекта WarGonzo — о том, почему украинские неонацисты занялись поставками оружия республикам Донбасса.

Судя по всему, киевские власти всерьез и по-настоящему занялись разоружением особенно ярых националистических формирований. Буквально на днях представители Министерства обороны ДНР продемонстрировали миномет «Василёк» вместе с боекомплектом, который был приобретен, что называется, с рук — у боевиков «Правого сектора»*. Напомним, группировка признана в России террористической и запрещена.

Это говорит лишь о том, что «правосеки» не хотят просто так расставаться с нажитыми в ходе вооруженного конфликта богатствами и вместо того, чтобы сдать их в СБУ, предпочитают списать как боевую потерю и продать сепаратистам. Тем самым, против которых яростно воевали все четыре года.

Как показывает практика, финансы важнее убеждений. Даже националистических.

«Василек», к слову, крайне эффективная вещь. Это своего рода минометный револьвер, в который вместо обычных патронов вставляют мины калибра 82 мм. Я пару раз попадал под его огонь, приятного мало: рядом с тобой с минимальным интервалом разрываются сразу несколько мин — одна за другой. Мне удалось «пробить» по своим донбасским каналам и узнать стоимость покупки.

Оказывается, националисты в сезон «охоты на ведьм» делают для покупателей-сепаратистов серьёзные скидки.

В частности, миномет «Василёк» вместе с боекомплектом ушел всего лишь за две с половиной тысячи долларов. Для сравнения: на черном рынке это чудо техники стоит как минимум в два раза дороже, причем без боекомплекта.

Легкое вооружение, по данным агентурной сети спецслужб ДНР, боевики «Правого сектора» также активно распродают уже внутри самой Украины. Все-таки образцы тяжелого вооружения — тот же «Василёк», который внешне напоминает небольшую пушку-самоходку, — очень сложно перемещать внутри страны, да и спрятать тоже будет нелегко.

И даже в случае, если два первых этих условия получится выполнить, то встает вопрос, где и как его потом применять. Поэтому тяжелое вооружение боевики-националисты пытаются сплавить в ДНР и ЛНР, как говорится, даже по цене значительно ниже рыночной. Лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Если возникают проблемы с продажей штатных АК на западную или центральную Украину, то и их боевики «Правого сектора»* начинают продавать донбасским республикам.

Из Минобороны ДНР только что передали две фотографии автоматов, приобретенных на националистической распродаже всего по 200 долларов за ствол.



Свежекупленные у боевиков автоматы Калашникова

Для сравнения, в 2014-м, когда Украина буквально была наводнена неучтенным оружием, АК стоил минимум баксов пятьсот. Сейчас его стоимость на черном рынке колеблется от тысячи до полутора тысяч долларов.

Этот нюанс позволяет составить представление о том, насколько деньги для националистов важнее идеологии. И это не может не радовать.

Как-то я пришел к выводу, что русофобия на Украине — это что-то вроде криптовалюты, что-то наподобие их собственного майданного биткоина. Украинские политические и экономические элиты вкладывали свои сбережения в русофобию, а власти искусственно раздували ее стоимость. Однако под действием ветра геополитических перемен мыльный пузырь русофобии грозит лопнуть. И террористы из «Правого сектора», похоже, пришли к этому выводу раньше всех.

На фоне агрессивных притеснений их организации со стороны киевского режима боевики-националисты просто-напросто пытаются конвертировать нажитые посредством русофобии материальные бонусы в более или менее осязаемую валюту, то есть в доллары. В этом смысле их можно понять — русофобия может очень скоро выйти из моды, а доллар так или иначе останется.

Более того, я уверен, что, продавая оружие «сепарам», украинские националисты в глубине души немного торжествуют и оправдывают это торжество тем, что приобретенные армией ДНР минометы, автоматы и прочие пушки будут направлены против их давних врагов. А именно против ВСУ.

Ведь ни для кого не секрет, что (особенно на протяжении последних двух лет) «Правый сектор» и регулярная армия находились в состоянии перманентных перестрелок. Боестолкновения между националистами и обычными украинскими солдатами практически вошли в норму, по их результатам, естественно, были раненые и убитые с обеих сторон.

Поэтому с большой долей объективности можно говорить, что на Украине идет не одна гражданская война, а две.

В первом случае официальный Киев воюет против условной Новороссии (ДНР и ЛНР). Во втором — националисты воюют против недостаточно патриотичных на их взгляд Вооруженных сил Украины.

В любом случае раздрай между элитами, которые пришли к власти в Киеве после Евромайдана 2014 года, только на руку России. На этом фоне укрепляются политический суверенитет и военный потенциал донбасских республик, которые изначально занимают пророссийскую позицию.

В ситуации с торговлей оружием и разоружением националистических батальонов, конечно, в первую очередь выигрывают Донецк и Луганск, повышающие свою обороноспособность. Легитимность же киевского режима теперь подрывается изнутри.

Как это ни печально, Украина превращается в пиратскую республику, в некий белый вариант Сомали, где автомат так же легко приобрести, как блок дорогих сигарет в «Дьюти Фри».

Читайте также: Накроют «Калибрами» и дойдут до Днепра, — генерал ВСУ паникует перед российской армией (ВИДЕО)

Семен Пегов

* запрещенная в РФ экстремистская организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: ВСУ открыли огонь по Горловке

ВАЖНО: ВСУ открыли огонь по Горловке | Русская весна

Украинские оккупанты сегодня менее чем за час выпустили около 40 мин по Горловке.

Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«С 18.00 по 18.15 ВСУ вели огонь по направлению Дзержинск, шахта „Южная” — Горловка, шахта имени Гагарина. Выпущено 34 мины калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра и произведено три выстрела из танка», — заявил представитель ведомства.

Также в СЦКК добавили, что по этому району велся огонь из гранатомётов различного типа.

Как сообщала «Русская Весна», именно это время — шесть вечера — стало новым «дежурным» часом обстрела. Вот уже неделю внезапные атаки на города и посёлки ДНР со стороны украинских позиций начинаются именно в этот час, когда люди возвращаются с работы, а дети всё ещё гуляют на улице.

На прошлой неделе так была обстреляна Саханка на юге республики, Старомихайловка на западе Донецка и ряд других населённых пунктов.

Читайте также: Порошенко показал «новый украинский» танк (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...вступил в ополчение ЛНР. До середины августа он ...составе которой воевал до августа 2015 года. «Из-... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами... сербский ополченец Деки (ФОТО) 8 августа стало известно о ранении на...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
...мудрость в разрешении конфликтов) в августе 2014 пересекла границу прошлой и... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...
Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. После обстрелов...ДНР. «Шахтоуправление „Октябрьская“ с августа 2014 года находится под постоянным...сообщили, что «Октябрьская» «с августа прошлого года обстреливалась из поселка...
Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2015
...Новороссия. Сводка новостей Новороссии 20 июня 2015. Вчера 22:36 Сводки ополчения:... практически на уровень августа прошлого года Сообщение ...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...выходят практически на уровень августа прошлого года, когда...
Сводки от ополчения Новороссии 11 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Видеообзор карты боевых ... был «мирный план» Порошенко, в августе 2014 было объявлено о параде..., которые не трогали даже в августе в самые тяжёлые дни. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>