Сводки от ополчения Новороссии 14 августа 2018

Руководитель медиапроекта WarGonzo — о том, почему украинские неонацисты занялись поставками оружия республикам Донбасса.

Судя по всему, киевские власти всерьез и по-настоящему занялись разоружением особенно ярых националистических формирований. Буквально на днях представители Министерства обороны ДНР продемонстрировали миномет «Василёк» вместе с боекомплектом, который был приобретен, что называется, с рук — у боевиков «Правого сектора»*. Напомним, группировка признана в России террористической и запрещена.

Это говорит лишь о том, что «правосеки» не хотят просто так расставаться с нажитыми в ходе вооруженного конфликта богатствами и вместо того, чтобы сдать их в СБУ, предпочитают списать как боевую потерю и продать сепаратистам. Тем самым, против которых яростно воевали все четыре года.

Как показывает практика, финансы важнее убеждений. Даже националистических.

«Василек», к слову, крайне эффективная вещь. Это своего рода минометный револьвер, в который вместо обычных патронов вставляют мины калибра 82 мм. Я пару раз попадал под его огонь, приятного мало: рядом с тобой с минимальным интервалом разрываются сразу несколько мин — одна за другой. Мне удалось «пробить» по своим донбасским каналам и узнать стоимость покупки.

Оказывается, националисты в сезон «охоты на ведьм» делают для покупателей-сепаратистов серьёзные скидки.

В частности, миномет «Василёк» вместе с боекомплектом ушел всего лишь за две с половиной тысячи долларов. Для сравнения: на черном рынке это чудо техники стоит как минимум в два раза дороже, причем без боекомплекта.

Легкое вооружение, по данным агентурной сети спецслужб ДНР, боевики «Правого сектора» также активно распродают уже внутри самой Украины. Все-таки образцы тяжелого вооружения — тот же «Василёк», который внешне напоминает небольшую пушку-самоходку, — очень сложно перемещать внутри страны, да и спрятать тоже будет нелегко.

И даже в случае, если два первых этих условия получится выполнить, то встает вопрос, где и как его потом применять. Поэтому тяжелое вооружение боевики-националисты пытаются сплавить в ДНР и ЛНР, как говорится, даже по цене значительно ниже рыночной. Лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Если возникают проблемы с продажей штатных АК на западную или центральную Украину, то и их боевики «Правого сектора»* начинают продавать донбасским республикам.

Из Минобороны ДНР только что передали две фотографии автоматов, приобретенных на националистической распродаже всего по 200 долларов за ствол.





Свежекупленные у боевиков автоматы Калашникова

Для сравнения, в 2014-м, когда Украина буквально была наводнена неучтенным оружием, АК стоил минимум баксов пятьсот. Сейчас его стоимость на черном рынке колеблется от тысячи до полутора тысяч долларов.

Этот нюанс позволяет составить представление о том, насколько деньги для националистов важнее идеологии. И это не может не радовать.

Как-то я пришел к выводу, что русофобия на Украине — это что-то вроде криптовалюты, что-то наподобие их собственного майданного биткоина. Украинские политические и экономические элиты вкладывали свои сбережения в русофобию, а власти искусственно раздували ее стоимость. Однако под действием ветра геополитических перемен мыльный пузырь русофобии грозит лопнуть. И террористы из «Правого сектора», похоже, пришли к этому выводу раньше всех.

На фоне агрессивных притеснений их организации со стороны киевского режима боевики-националисты просто-напросто пытаются конвертировать нажитые посредством русофобии материальные бонусы в более или менее осязаемую валюту, то есть в доллары. В этом смысле их можно понять — русофобия может очень скоро выйти из моды, а доллар так или иначе останется.

Более того, я уверен, что, продавая оружие «сепарам», украинские националисты в глубине души немного торжествуют и оправдывают это торжество тем, что приобретенные армией ДНР минометы, автоматы и прочие пушки будут направлены против их давних врагов. А именно против ВСУ.

Ведь ни для кого не секрет, что (особенно на протяжении последних двух лет) «Правый сектор» и регулярная армия находились в состоянии перманентных перестрелок. Боестолкновения между националистами и обычными украинскими солдатами практически вошли в норму, по их результатам, естественно, были раненые и убитые с обеих сторон.

Поэтому с большой долей объективности можно говорить, что на Украине идет не одна гражданская война, а две.

В первом случае официальный Киев воюет против условной Новороссии (ДНР и ЛНР). Во втором — националисты воюют против недостаточно патриотичных на их взгляд Вооруженных сил Украины.

В любом случае раздрай между элитами, которые пришли к власти в Киеве после Евромайдана 2014 года, только на руку России. На этом фоне укрепляются политический суверенитет и военный потенциал донбасских республик, которые изначально занимают пророссийскую позицию.

В ситуации с торговлей оружием и разоружением националистических батальонов, конечно, в первую очередь выигрывают Донецк и Луганск, повышающие свою обороноспособность. Легитимность же киевского режима теперь подрывается изнутри.

Как это ни печально, Украина превращается в пиратскую республику, в некий белый вариант Сомали, где автомат так же легко приобрести, как блок дорогих сигарет в «Дьюти Фри».

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Семен Пегов

* запрещенная в РФ экстремистская организация