Мы уже ничего не сделаем
10:34. 14 августа 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересное выступление на американском ТВ от 11 августа 2008 года на тему идущей Олимпийской войны. Когда правда о войне еще не утонула под завалами обусловленной политической пропаганды.
Можно выделить следующие моменты:
1. В отличие от опыта Буша в Ираке, Россия не меняла режим в Грузии. США самим пришлось убирать Саакашвили.
2. Ролик был выпущен в разгар предвыборной кампании 2008 года, когда жесткая критика Буша (и опосредованно Маккейна), была в интересах команды Обамы, которая строила свою внешнеполитическую повестку на критике провалов "Банды Чейни" в Афганистане, Ираке. Ну а в 2008 подвалило и поражение Грузии.
3. На тему "У нас ничего нет". Все у них тогда еще прекрасно было – отсюда и интервенция против Ливии, и проект "Арабской весны", и гос.переворот на Украине и годы попыток свергнуть Асада с военной интервенцией в Сирию. Так что критикуя Буша-младшего за идиотизм, демократы по сути шли той же дорогой.
Источник: colonelcassad.livejournal.com