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Может ли Путин повторить судьбу Николая II?

21:56. 14 августа 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

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Британский журнал The Economist к столетию Октябрьской революции 1917 года разместил на обложке нового номера коллаж с Владимиром Путиным в образе царя. Надпись на обложке гласит «Царь был рожден через 100 лет после революции».

Авторы журнала проводят параллели между периодом царствования Николая 2 и периодом президентства Владимира Путина.

В издании говорится, что Путин «заработал» этот титул, избавив свою страну от того, что многие россияне считают «хаосом 1990-х годов», а также тем, что заставил «весь мир считаться с Россией». При этом наибольшая опасность, которая угрожает его «правлению», по мнению редакции, не массовое восстание наподобие «цветных революций», как опасается Путин, а «возрождение большевиков».

Мне тоже захотелось углубиться в тему сопоставления эпох правления последнего императора Российской империи и второго президента Российской Федерации. Но сделать это лишь на основе сравнения дат знаковых событий в истории правления Николая II и Владимира Путина. И более того, вычислить возможную дату тех будущих событий, аналогичным тем, которые происходили в начале 20 века.

И вот что получилось. Я рассмотрел даты (по новому стилю) следующих судьбоносных для народа России событий:

по эпохе Николая II

  1. коронация Николая II – 26 мая 1896 года
  2. начало первой русской революции («кровавое воскресение») – 22 января 1905 года
  3. отречение от престола Николай II – 2 марта 1917 года
  4. вторая русская (буржуазная) революция – 12 марта 1917 года
  5. вторая русская (социалистическая) революция – 7 ноября 1917 года

по эпохе Владимира Путина

  1. дата начала исполнения обязанностей президента РФ – 1 января 2000 года
  2. инаугурация – 7 мая 2000 года
  3. митинг на Болотной площади – 4 февраля 2012 года (дата взята условно с учетом достижения максимальной численности митингующих в этот день по сравнению со всеми остальными днями)
  4. окончание исполнения полномочий президента – 7 мая 2024 года

Итак, сопоставим даты событий следующим образом:

а)коронация Николая II (26 мая 1896 года) и инаугурация Путина В.В. (7 мая 2000 года) – начало срока правления обоих глав государства, хотя Путин фактически исполнял обязанности президента с 1 января 2000 года, что тоже можно учесть при желании провести более детальный анализ.

б) первая русская революция (22 января 1905 года) и митинг на Болотной площади (4 февраля 2012 года) – оба события отличились наибольшей массовостью участия в них людей и ростом протестного потенциала во времени

в) отречение от престола Николай II (2 марта 1917 года) и окончание исполнения полномочий президента  Путиным В.В. (7 мая 2024 года)

Далее,

рассчитаем срок правления Николая II – 20 лет и 9 мес

рассчитаем срок правления Путина В.В. до окончания настоящего президентского срока с момента начала исполнения обязанностей президента – 24 года 4 мес, из них вычислим президентский срок Медведева (4 года), как некое «недоразумение» в истории России, получаем – 20 лет 4 мес.

рассчитаем срок правления Путина В.В. до окончания настоящего президентского срока с момента инаугурации – ровно 24 года, минус 4 года правления Медведева, итого - 20 лет.

Вырисовывается очень интересная картина, позволяющая нам констатировать, с учетом предположения, что для Владимира Путина текущий президентский срок является последним по целому ряду объективных причин, - общий срок нахождения Путина и срок нахождения Николая II в статусе главы государства c незначительным расхождением совпадают.

Теперь рассчитаем длительность периода от даты коронации Николая II до даты «кровавого воскресения», получаем – 8 лет и 8 мес.

Теперь рассчитаем длительность периода от даты начала исполнения обязанностей президента Путиным до, выбранной нами условно, даты митинга на Болотной площади, получаем – 12 лет 1 мес., минус срок президентства Медведева (4 года), получаем – 8 лет и 1 мес.

Если произвести тот же расчет от даты инаугурации Путина (7 мая 2000 года), получаем – 11 лет 8 мес., минус срок президентства Медведева (4 года),- 7 лет 8 мес.

Очевидно, что периоды, отделяющие начало правления Николая II и Путина до начала первых массовых протестных событий в каждой из их эпох соответственно в диапазоне от 7 месяцев до года, численно совпадают.

Действуя далее аналогично, на этот раз попробуем спрогнозировать начало гипотетических «буржуазной революции» и «большевицкой социалистической революции», рассматривая события прошлого, как проявления «исторической матрицы».

Учитывая, что между датой первой русской революции (22 января 1905 года) и датой второй русской (буржуазной) революцией (12 марта 1917 года) – срок  в 12 лет и 1 мес.

Прибавим к дате митингов на Болотной площади (4 февраля 2012 года) 12 лет 1 мес.,получаем условную дату «буржуазной революции» - 12 марта 2024 года.

Учитывая, что между датой первой русской революции (22 января 1905 года) и датой второй русской (социалистической большевистской) революции (7 ноября 1917 года) – срок в 12 лет и 9 мес.,прибавим к дате митингов на Болотной площади (4 февраля 2012 года) 12 лет 9 мес, получаем условную дату «социалистической большевистской революции» - 04 ноября 2024 года

Аналогично, можно позволить себе вычислить какому году в эпохе правления Николая II соответствует настоящий 2018 год в эпохе правления Владимира Путина: если расчет вести от сопоставления дат «болотной площади» и первой русской революции, то получаем, отняв от даты гипотетической «буржуазной революции» 12 марта 2024 года дату сегодняшнего дня (14.08.2018), получаем 5 лет и 7 мес. Которые прибавим к дате начала первой русской революции (22.01.1905) эпохи правления Николая II, получаем дату – 23 ноября 1910 года.

 

На основе всего выше написанного, и, конечно же, происходящего в России на данный момент, смело можно предположить, что президентские выборы 2024 года могут и не наступить, тогда как курс страны, в силу слома существующего государственного строя и заменой его на более продуктивный, отвечающий интересам большинства трудящихся, может кардинально измениться. Каким образом? Это зависит от уровня развития сознательности и понимания общества.  

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