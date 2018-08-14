MagiCube для Следственного Комитета
11:35. 14 августа 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Новости конфиденциальности.
2015.
Министерство юстиции США предпринимало попытки оказывать на американскую компанию Apple давление с целью получения доступа к зашифрованным данным, хранящимся на заблокированном iPhone, передаёт The Wall Street Journal.
Недавно окружной судья Бруклина Джеймс Оренстин попросил у корпорации помощи в одном расследовании. От производителя требовалось произвести взлом конфискованного смартфона. Зачем это понадобилось следователям, не уточняется, но можно предположить, что таким образом они надеялись раздобыть доказательства вины подозреваемого.
Руководство Apple утверждает, что не может взломать модели iPhone с установленной операционной системой iOS 8 и более новых версий, поскольку для расшифровки данных на новых устройствах необходимо ввести ключ-код, известный только пользователю смартфона.
«В большинстве случаев сегодня и в будущем требования правительства будут для нас обременительными, так как их будет невозможно выполнить. Для устройств, работающих под управлением iOS 8 и более поздних версий, Apple не будет иметь техническую возможность удовлетворять запросы правительства, связанные с получением доступа к защищённому паролем устройству и извлечением зашифрованных пользовательских данных. Среди возможностей iOS 8, направленных на обеспечение безопасности, есть функция, которая препятствует доступу третьих лиц к зашифрованным данным устройства, включая Apple», — отмечается в заявлении компании.
Что примечательно, телефон, который требовалось взломать по просьбе Министерства юстиции, работал на iOS 7. Apple подтвердила, что у неё была возможность расшифровать кое-какую информацию, но в конечном итоге отказалась сотрудничать с правоохранительными органами, сославшись на то, что «попытка извлечь данные при отсутствии четкого юридического права на такое действие может подорвать доверие, установившееся между Apple и её клиентами, а также навредить репутации бренда».
https://3dnews.ru/922320 – цинк
2018.
Следственный комитет РФ закупил для двух округов комплексы, позволяющие взламывать и извлекать данные из смартфонов и других устройств.
Ведомство закупило программно-аппаратные комплексы китайского и израильского производства на общую сумму 5 млн рублей. В частности, речь идет о iDC-8811 Forensic MagiCube, разработанные китайской компанией Xiamen Meiya Pico Information с программным обеспечением UFED Physical Analyzer израильского производства.
MagiCube может взламывать устройства, работающие на ОС iOS и Android, и извлекать из них данные владельцев, например информацию из Facebook и Twitter, а также переписку в мессенджерах, даже если она зашифрована.
По словам экспертов, для взлома последних моделей iPhone комплексу MagiCube требуется порядка 10 минут.
https://www.securitylab.ru/news/495001.php – цинк
В эпоху околонулевой цифровой приватности, за ваши деньги, любой каприз. То, вокруг чего ранее развертывались массивные информационные кампании с топающими ногами чиновниками и негодующей общественностью, ныне является обычным технологическим решением.
Cамо устройство не так давно демонстрировали на выставке в Китае https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2018/05/30/at-beijing-security-fair-an-arms-race-for-surveillance-tech/ (на той же выставке демонстрировались и китайские адаптации ударных дронов ИГИЛ-стайл, про которые уже писал).
Само собой, возможность взлома "суперзащищенных" телефонов, есть не только в Китае.
Источник: colonelcassad.livejournal.com