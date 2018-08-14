Главная беда русских

Ни у кого не вызывает сомнения то, что взгляды на общество и общественные отношения на Востоке и Западе различны. Да, собственно, и простой взгляд на географическую карту в разные эпохи позволяет заметить, что территория России на протяжении многих веков была единой для многих народов, живущих на этой земле, в то время как на территории Европы объединение народов, стирание границ происходило достаточно редко и всегда ненадолго.



Силой или обманом это стремление европейцы подавляют.

Россия присоединяет к себе народы и территории, как правило, по-другому.



Русские ни на кого не накладывают дополнительного бремени (белого человека), предоставляя возможность практически свободного развития всем народам, принятым в семью русских народов. Стремления выйти из этой семьи у народов не возникает. Вследствие этого белые европейцы никогда не признают русских белыми людьми.



Выход из состава русских народов происходит под влиянием серьезной работы спецслужб Запада – от разжигания розни по любому годному для этого признаку до оранжевой революции. Очевидно, что полное порабощение народов мира европейцами невозможно до тех пор, пока существует Россия.



Россия – возможность стать сильным.



Это и есть причина необходимости уничтожения России (как государства) и русского народа.

Военной силой это не получается и не получилось бы никогда – для этого есть одна причина: качество народа.



Храбрость в бою не обусловлена амфетаминами.



Следует признать, что формирование личности у русских всегда происходило иначе, чем на Западе. Результат в1945 г. подтверждает высочайшее качество систем формирования личности у русских. Этот факт давно отмечен на Западе.

Борьба из военной сферы с середины двадцатого века перешла в сферу формирования личности.

Происходит воздействие на общественные институты, формирующие личность. Как следствие, исследования в области этнографии, истории, лингвистики, филологии, психологии, психофизиологии, антропологии, социологии, педагогики и в смежных дисциплинах содержат на зЗападе огромный слой секретных данных, используемых для нанесения вреда в ходе развития личности в России, – практически не только не известны в России, но и запрещены к распространению на нашей территории.



Учитывая урон, нанесенный стране, и прибыль, полученную Западом в ходе психологической войны, – причем главную прибыль запад получил именно в результате утраты морального авторитета России, – эти науки в ближайшем, да и в отдаленном будущем будут доступны только представителям пятой колонны, и только в объёмах, необходимых для проведения ими прозападной политики.



Успех Запада закреплен в программах работы системы образования, СМИ, ювенальной юстиции и в конституции.

На самом деле причина глубже. Дело в том, что для создания полноценной личности необходимо формирование педагогической среды. Эта среда формируется в обществе на основе традиций.



Правила жизни общества, закрепленные в традиции, часто не формализованы, не оформлены в виде законов, хотя законы каждой страны в той или иной степени отражают требования традиции.



Причина того, что полностью требования традиций не могут быть отражены в законах страны заключается в том, что требования традиций учитывают именно создание педагогической среды, а эта среда подразумевает закрытость определенной информации от лиц определенного возраста.



Точно отрегулировать движение этой информации в обществе – не допуская до нее тех, кому не положено по возрасту – можно только при наличии определенного уровня тактичности, что в свою очередь возможно лишь при наличии высокоразвитых личностей в обществе.



Оформленные в виде законов и формальных правил традиции неизбежно ставят на публичное обсуждение вопросов, обсуждать которые с точки зрения традиции можно только в строго определенных условиях, вследствие чего формализовать их достаточно проблематично.

Англосаксонская модель мира в основе построения общества ставит именно закон, а традиция не только игнорируется, но и сознательно подавляется при посредстве культур-мультурализма. Традиции складываются на основе условий жизни, которые различны у представителей разных национальностей.



Педагогическая среда для формирования личности на основе закона сформирована быть не может. Педагогическая среда в обществе – всегда национальна, исключение составляет русская педагогическая среда. Быть русским – значит уметь учитывать влияние иных, не только славянских традиций, формирующих в обществе педагогическую среду. В русской среде возможно полноценное развитие личности любой национальности.



Следствие этого – умение договариваться с кем угодно. Подтверждением этого является братство более чем двухсот народов в составе СССР. Невозможность договориться с Западом кроется, с одной стороны (западной), в том, что традиции англосаксов и русские традиции имеют принципиальные различия.

В русском обществе отношения строятся как семейные.



Человек вышел из природы создав как единое целое речь, семью и общину.



Семья и община гарантирует передачу речи как механизм формирования человеческого мозга. Происходит это путем формирования педагогической среды, гарантирующей полноценное развитие личности.



Полноценная личность формируется в условиях постоянного стимулирования мозга при обсуждении сложных вопросов.



Наиболее сложным является согласование различных точек зрения, а для этого необходимы единые правила аргументации, следствие этого – предпочтение научного мировоззрения, выраженное в двадцатом веке в диалектическом материализме.



Главная ценность русского общества – единство. Добиться единства возможно только при предельно искреннем желании каждого в обществе быть понятым. Отсюда все правила – писанные и неписанные – понятны всем. Все вещи называются своими именами.

В западном обществе взаимоотношения строятся на естественных (не разумных) основаниях. Правила жизни основаны на праве силы – физической, экономической, информационной. Единство общества отрицается принципиально, так как каждый считается уникальным и стремится к абсолютной свободе, объявленной высшей ценностью.



По факту же высшей ценностью является сила, в наше время выраженная в деньгах. Минимально необходимое единство достигается посредством скрытого насилия – манипуляцией. Возможность манипуляции основана на отсутствии высокоразвитых личностей.



Если для русских культ личности есть стержень мировоззрения, то для Запада таким стержнем являются деньги (как концентрат силы). Научное мировоззрение мешает манипуляции, отсюда евроцентризм есть набор мифов. Сильный (богатый) всегда прав. По ситуации всегда можно выбрать нужного британского ученого, который со всеми нужными ссылками обоснует необходимость любой подлости, совершенной банкирами.

Из этой работы можно сделать вывод, что формирование русского и западного общества происходит на основе двух разных древнейших традиций. Эти два направления развития человечества отражают различные механизмы формирования человека.



Вначале было слово, и те, кто его создали назывались славяне. Речь не дана природой для передачи по биологическому наследству. Речь была создана предками в определенных условиях (об этих условиях в другом месте), те же, кто жил в иных, более благоприятных условиях, просто не имели необходимости создавать речь.



Отсюда и ценности у этих двух ветвей человечества разные, разное построение общественных отношений, построение общества.

Англосаксы произошли от кроманьонцев, не создавших речь, а воспринявших её от других кроманьонцев, тех самых, которые эту речь создали. Говорящие и неговорящие резко отличались биологически. То, что они различались и технически и социально – банальность.



Дело в том, что одновременно с речью говорящие обрели еще семью, общину и безграничные возможности уровня предметных действий. Говорящие жили в обществе, социально и технически – человеческом.



Неговорящие были животные в животном обществе, хотя жили в домах, пользовались одеждой и огнем, имели религию. Все коллизии формирования человека и его современной деградации основаны на противостоянии создателей речи и тех, кто получил речь в готовом виде.



С точки зрения говорящих неговорящие были недоразвитыми людьми, что полностью соответствовало действительности.



Эмоционально большинство говорящих относились к неговорящим как старшие к младшим. Им хотелось довести недоразвитых до совершенства, научить. Справиться с таким желанием – достаточно трудная задача для развитого разума. Ценность общения с равным для них несомненна. В отличие от недоразвитых – неговорящих.



Неговорящие остановились в развитии эволюционно.

У их предков не было жизненной необходимости в волевых усилиях для развития мозга выше животного уровня.

А раз не было жизненной необходимости, то необходимость формировать речь ими воспринималась как навязанная извне докучливая обязанность. Отсюда, их речь основана не на доведенном до предела стремлении быть понятым, а на усилиях троешника, за мелкую награду согласного сделать домашнее задание.



Или, точнее, усилия дрессируемого животного поддержанные то ли рефлексами, то ли стремлением избежать наказания, короче – вынужденность внешними обстоятельствами, причем учитель поневоле навязывает свою волю. Отсюда и несимметричные отношения.



Это говорящие кроманьонцы относятся к неговорящим доброжелательно-покровительственно. Неговорящие же к говорящим относятся как паразит к своему биологическому хозяину. Все это видно невооруженным глазом в наше время.



Мы ждем от Запада понимания, а Запад ждет от нас покорности.



Более того, само слово „славянин” для англосаксов есть обозначение раба. Это явление есть последствие несимметричности взаимоотношений говорящих и неговорящих.



Дело в том, что сформированная речь дает толчок к развитию уровня предметной деятельности. Вследствие этого говорящие очень быстро и легко сформировали предметный мир, превосходящий предметный мир неговорящих даже не на порядок, а просто невероятно превосходящий воображение неговорящих.



При соприкосновении этих двух групп (славян и англосаксов) различие в предметных мирах вызывало соразмерную, то есть космических масштабов, зависть у будущих англосаксов. Их уровень развития позволял им оценить качество предметов славян, значение этих предметов для жизни, и вызывал желание обладать этими предметами.



Среди будущих англосаксов обладание предметами славян стало признаком иерархического статуса. Чем больше славянских предметов ты имеешь, тем выше твой уровень. Так были заложены основы современной элиты Запада.



Славяне – творцы предметного мира, относились к вещам иначе.



Их отношение к вещам было, а во многом и сейчас продолжает быть основано на умении изготовить эти вещи, и даже не изготовить, а увидеть несовершенство окружающего мира, найти решение по усовершенствованию мира и воплотить это решение в изготовлении предмета, заполняющего брешь в несовершенстве мира. Усовершенствовав актом творения творец отнюдь не претендует на авторство.



Вместе с речью он обрел еще и чувство долга.



Творя, он выполняет долг – продукт воспитания славянских мальчиков. Он счастлив своим творением как исполнением долга. Вот эта радость творца, выполняющего долг перед своими близкими, непостижима для англосакса.



Славянин творит предметный мир из соображения построения правильных отношений с близкими. Славянин, творя предметный мир, строит человеческие отношения. Англосакс строит свой предметный мир на основе стремления к обладанию, из стремления стать альфа-самцом, он тем самым воспроизводит животные отношения.



Совершенствование в линии потребителей так и шло по линии совершенствования потребления. Неговорящие были абсолютно не интересны как собеседники. Но они были замечательными социальными паразитами. Так же как кошки и комнатные собачки, только гораздо сильнее – их лимбика была мощнее любой другой животной лимбики.



Говорящий, попав в компанию неговорящих (вынужденно) не стремился к доминированию, он мог бы быть учителем для желающих учиться, но в стае неговорящих всегда уже был собственный обладатель технологии изготовления важных (священных) предметов (прежде всего огонь), и говорящего ждала участь Прометея.



Главной его бедой было не совершенство уровня предметной деятельности, а основанное на традиции стремление развить недоразвитых. В итоге славяне посадили себе на шею идеального паразита – англосаксов.



Приходится не только их кормить всем миром, но еще и непрерывно оправдываться перед ними в каждом своем действии. При этом мы вынуждены выносить на публичное обсуждение вопросы, публичное обсуждение которых приводит к разрушению педагогической среды в мире. Тем самым мы помогаем англосаксам в их борьбе с культом личности и формированием личностей в подрастающем поколении.



Более того, наша собственная молодежь пополняет ряды пятой колонны. Это значит, что педагогическая среда формируется под влиянием Запада.

Англосаксы уже никогда не примут точку зрения русских. При этом они великолепно понимают русских. Они изучали русских со многих точек зрения в течение многоих веков, их знания безупречны. Русские не понимают англосаксов.



Это непонимание основано на эмоциональном неприятии стремления стать альфа-самцом. Для русского это значит стать животным, то есть понизить свой статус как личности.



Для англосакса вполне естественна постановка вопроса о ликвидации какого-либо народа, в первую очередь того, традиции которого наиболее полноценно формируют педагогическую среду, формирующую личности. Англосаксы имеют богатый исторический опыт в этой области.



В настоящее время они запланировали и проводят в жизнь план геноцида в отношении русских. Для русского это за гранью воображения. Русские, даже услышав из пасти тэтчер, гайдара и прочих «сверхчеловеков» планы уничтожения девяти из десяти русских, не могут относиться к этому как к серьёзной опасности.

НЕ МОЖЕТ РУССКИЙ ДОПУСТИТЬ ДАЖЕ В МЫСЛЯХ, ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАПЛАНИРОВАТЬ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЕМУ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ СДЕЛАЛИ.

Это и есть главная беда русских.



Что мешает русским поступить с англосаксами симметрично?



Почему бы нам не изучить их так же, как они изучили нас? Почему бы нам не создать фонды, которые чисто за бабки найдут негодяев в англосаксонском мире (а их там и искать не надо, там продажность в крови, они только дубинки закона боятся), чтобы эти негодяи написали им их историю на тех же принципах, на каких они создали нашу историю?



Чтобы в этой истории их лучшие люди были выставлены негодяями, а их власовы и солженицыны были бы представлены светочами чистоты и непорочности?



Почему бы нам не стравить Канзас с Оклахомой, или США с Англией? Почему бы нам не заставить этих существ прыгать по Уолл-стрит с криком «кто не скачет тот не англосакс»?



У нас что, некому такое придумать? Я думаю, нашли бы мы таких мастеров.



У нас времени нет. За десять лет нам не успеть пройти путь, которой уроды прошли за тысячелетия, а вопрос о нашем существовании будет решен именно в ближайшее десятилетие.



Но самое главное, если мы будем действовать как англосаксы, думать как англосаксы, воспитывать детей как англосаксы, то мы и общество получим неотличимое от англосаксонского. Стоит ли менять шило на мыло?



Мы и не можем дать симметричный ответ. Мы не англосаксы, мы русские. Мы наследники тех, кто создал речь и человечество.



Ответ мы дадим асимметричный…



О.А. Чагин

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