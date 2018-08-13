Запретить язык — значит убить национальность

Антироссийская фобия дошла до крайности, запретить в стране все языки кроме украинской мовы, все началось с принятия радой закона «Об образовании». Главной целью укропатриотов конечно были русскоязычные граждане, которых проживает около 10 миллионов, не учитывая интересы других национальных меньшинств. Так попали под удар 150 тысяч венгров.

Венгры проживают в основном в Береговском районе Закарпатья, общаются преимущественно на венгерском, поддерживают связи с родственниками на исторической родине, к тому же имеют по два паспорта, что позволяет им спокойно выезжать на заработки. Венгерское правительство в свою очередь охотно помогает соотечественникам на чужбине. Так и жили спокойно без явных проявлений межнациональной враждебности, если бы не хохлы-реформаторы.

Сразу же поступило обращение секретаря правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи заявил: «Это беспрецедентное ограничение прав 150 тысяч этнических венгров, что полностью противоречит Конституции и международным обязательствам страны, фактически лишает национальные меньшинства гарантий на обучение на родном языке, лежащие в основе их существования.» Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

За свое бездействие Украина получила настойчивого врага европейского происхождения, в лице Венгрии, официальные лица которой категорически объявили дипломатическую войну украинским политикам. Соразмерным противодействием стало назначение министра по развитию Закарпатской области, основным направлением деятельности определено развитие области и детских садов Карпатского бассейна.

Естественно такое позиционирование возмутило МИД Украины, ну а как они хотели, негативное действие всегда порождает только кратное противодействие. Будапешт пошел дальше и пообещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в закон об образовании. И делает это с тактической точки зрения правильно, как объявленная угроза блокировать в ЕС и НАТО все инициативы, исходящие от Киева, что несомненно повлечет негативные последствия, особенно намерение Украины интегрироваться в ЕС.

Политики Венгрии внесли предложение, в котором требовали, что для сохранения стабильности в регионе следует внимательно присмотреться к действиям Украины и применить новую политику в отношении Киевского руководства. Которое в последнее время имеет тенденцию к ослаблению авторитета и национальной безопасности, что в свою очередь становится опасностью для соседних стран.

Напрашивается единственный вывод, из создавшейся ситуации, далеко не оптимистичный, Украина не сможет проводить силовые операции на юго-востоке и на западе одновременно, а значит пойдет на мировую.

Источник: cont.ws