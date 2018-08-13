Возвращение Прибалтики в Россию неизбежно

Источник: sputniknewslv.com

Для России незамерзающий выход в Балтийской море — это вопрос жизненной необходимости. И если кто-то думает, что Россия веками билась за это, чтобы просто помыть сапоги водами Балтийского моря, то он наивный человек…



Я человек с имперским мышлением. Уточняю — с российским имперским мышлением. Убежден, Россия это уникальная империя. При этом далек от мысли, что процесс вхождения в состав России многих территорий был безболезненным, без жертв и крови. Но…

С трудом могу представить ситуацию, когда Великобритания вкладывала бы в развитие Индии больше средств, чем выкачивала из нее. А ведь Россия в сходной ситуации на протяжении сотен лет занималась именно этим.

С трудом могу представить ситуацию, когда британские ученые стали бы разрабатывать письменность для якутов или чукчей. А ведь русские занимались и этим. И попутно строили заводы и университеты, картинные галереи, библиотеки, а также театры оперы и балета. Которые сегодня в отдельных бывших союзных республиках в Средней Азии закрывают как противоречащие национальному самосознанию.

Я – латыш. И я знаю, что если бы не русские, то сегодня бы латышской нации не существовало бы.

Именно русские в силу своей «русскости» после победы в Северной войне в 1721 году вместо геноцида или ассимиляции начали отправлять крестьянских детей латышских племен (подчеркиваю – не нации, а именно племен) в лучшие российские вузы. Именно русские издали первую газету на латышском языке в 1861 году в Санкт-Петербурге. Именно русские открыли первый театр и первую картинную галерею в Риге. Именно русские открыли первое в Латвии высшее учебное заведение – Рижский политехнический институт.

Именно русские превратили Латвию в индустриальную территорию. И именно русские к середине 19-го века создали латышскую нацию, многие представители которой сегодня пытаются изгнать русских из Латвии или в крайнем случае запретить им говорить или получать образование на русском языке. А вообще голубая мечта которых — ассимилировать Ивановых и Сидоровых, превратив их в Ивановсых и Сидоровсых.

И я понимаю, что рано или поздно моему народу придется отвечать за это перед русским народом. И я молю Бога, чтобы русские проявили свою «русскость», простив неразумных.

Прибалтика все равно вернется в Россию. Просто потому что это геополитика. А геополитика — это жестокая вещь, чуждая сантиментов. Ведь для России незамерзающий выход в Балтийской море — это вопрос жизненной необходимости. И если кто-то думает, что Россия веками билась за это, чтобы просто помыть сапоги водами Балтийского моря, то он наивный человек…

Источник: nstarikov.ru