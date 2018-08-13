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В.В. Пякин. Встреча Путина и Трампа
15:40. 13 августа 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
Метки: власть, глобализация, концепция, Путин, пякин, Россия, США, Трамп, управление
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