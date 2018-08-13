“В борьбе между сионизмом и коммунизмом победил сионизм, а коммунизм рухнул” (С) М.С.Горбачёв

То, что кому-то вдруг покажется с моей стороны «разжиганием» в отношении группы «евреи», на самом деле является критикой в отношении евреев. А критика — это анализ, оценка и суждение о явлениях в какой-либо области человеческой деятельности, и это деяние (критика) не запрещено никаким законом РФ!

В данном случае мой анализ, оценка или суждение будут касаться такой деятельности евреев, которая направлена им на пользу, но во вред всему человечеству или во вред отдельных частей человечества — больших или малых народов.

Да, евреи — тоже часть человечества, но с помощью религии, именуемой иудаизмом, а также с помощью доктрины сионизма, сочинённой более 100 лет назад, кто-то очень умный на зло сделал их буквально инструментом борьбы с другой частью человечества!

Недавно я достаточно популярно рассказал об этом в своей новой книге “Кто сделал евреев инструментом борьбы с человечеством”, которую каждый может скачать < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>. На сегодняшний день интерес к этой книге проявило пока только 3 тысячи человек. Сейчас у меня появилась возможность познакомить читателя с дополнительными доказательствами того, что евреев надо рассматривать и как этнос, и как инструмент политики, направленный на разрушение империй и государств.

Начну с небольшого рассказа, который опубликовал в Интернете блогер Doppel_Herz:

“Хорошему человеку нобелевку не дадут”

Наткнулся в комментариях к одной из своих записей на беседу читателей, в которой содержалось удивившее и заинтересовавшее меня утверждение:

“Выступая в израильском парламенте (кнессете) в феврале 1992 года, Горбачев-Гарбер заявил: «Все, что я сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея»“.

Источник этого сообщения не вызвал у меня особого доверия – журналисты < ![CDATA[ ]]> иронизировали< ![CDATA[]]>, какими глупостями забивают мозги молодым милиционерам выжившие из ума профессора-черносотенцы.

Составитель учебника «История отечественного государства и права. 1985-1991 гг.» профессор Дрожжин В.А. не предоставил ссылок на текст этой речи М.С.Горбачёва. А верить людям на слово я давно разучился. Однако, любая информация откуда-то берётся, и я начал искать – вдруг в сети есть факты, рассказывающие о посещении М.С.Горбачевым израильского кнессета? А там, чем чёрт не шутит – может быть, и текст выступления удастся раздобыть.

Фонд Горбачева сообщил, что слово кнессет упоминается лишь единожды в связи с выступлением М.С.Горбачева на совместном заседании Кнессета и Бундестага в честь 50-летия создания государства Израиль 2 марта 1998 года. Тогда я начал посматривать географию визитов отставного главы СССР.

В 1992 году М.С.Горбачев посещал Израиль, но не в феврале, а в июне – в списке выступлений фигурировали разнообразные учебные заведения, а названия лекций, прочитанных М.С.Горбачёвым, не внушали особых подозрений. Правда, в последнем выступлении 17 июня в Иерусалиме почему-то не было указано конкретное место выступления, а содержалось лишь название лекции: «Нельзя упускать шанс».

Не думаю, что это Горбачев увидел на какой-нибудь иерусалимской улице прекрасную иудейку и, растоптав память о горящей в аду Раисе, кинулся за ней со словами «нельзя упускать шанс!» Понять тяжело, было ли это выступление в израильском кнессете или в другом месте? Хотя известно, что все правительственные учреждения Израиля расположены именно в Иерусалиме.

Что любопытно – в опубликованном списке выступлений Горбачева за июнь 1992 года эта речь упомянута не была. Что же, прямых подтверждений, что М.С.Горбачев сказал такие слова, мне пока раздобыть не удалось – быть может, читатели, живущие в Израиле, окажутся более удачливыми?

Было бы интересно ознакомиться, правда ли «Миша меченый» оказался Мойшей засланным, или враги зря льют потоки грязи на его незапятнанное чело?

Впрочем и мои поиски были небесполезными – волею судьбы меня занесло на сайт Министерства иностранных дел Израиля. Сами понимаете, дипломаты за базар привыкли отвечать, оттого случайных материалов на их официальных ресурсах быть не может! Так вот, там была размещена запись об итогах визита на “землю обетованную” бывшего президента СССР М.С.Горбачёва и вкратце пересказывалось содержание его беседы 15 июня 1992 года с премьер-министром Шамиром.

< ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>.

Меня заинтересовал следующий абзац в этом тексте:

“…A week before the elections Israel hosted former Soviet president Gorbachev. In his talks in Israel he admitted that in the struggle between Zionism and Communism, Zionism triumphed and Communism collapsed. Israel paid tribute to Gorbachev for his role in opening the former USSR for massive Jewish emigration”.

Как я и переводчик «Гугл» смогли понять, тут написано примерно следующее:

“…За неделю до выборов (15 июня 1992 года) Израиль принимал бывшего президента СССР Горбачева. В своих выступлениях в Израиле он признал, что в борьбе между сионизмом и коммунизмом победил сионизм, а коммунизм прекратил своё существование. Израиль отдаёт должное Горбачеву за его роль в открытии бывшего СССР для массовой еврейской эмиграции”.

Любопытно, что фактически одновременно с визитом М.С. Горбачёва в Израиль, 17 июня 1992 года такой же вояж совершил в США его преемник, действующий на тот момент глава России Б.Н.Ельцин, который в своей речи перед конгрессменами США поклялся в преданности правительству Америки и тем самым расписался в предательстве россиян! Жаль, что россияне услышали эти слова Б.Н.Ельцина только спустя многие многие годы!

Б.Е.Ельцин своим выступлением в Конгрессе США показал, что слова преданность и предательство из одного корня происходят. И выражение «преданный друг» может иметь два диаметрально противоположных смысла. Целиком это выступление Б.Н. Ельцина можно прослушать < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>.

Doppel_Herz: было бы очень интересно услышать комментарии людей, привыкших утверждать, что «СССР развалился сам, ввиду необоримых внутренних экономических противоречий».

И как быть с тем, что президент СССР М.С.Горбачёв, которому евреи до сих пор несказанно благодарны, прямо заявил и не где-нибудь, а в кнессете Израиля, что СССР был разрушен усилиями сионистов, что они < ![CDATA[ ]]> боролись с коммунизмом< ![CDATA[]]> и коммунистической идеологией?!

Таким образом, если перестать сейчас повсюду утверждать (и не давать никому утверждать), что с падением коммунизма на постсоветском пространстве восторжествовала демократия, а прямо говорить, что В БОРЬБЕ СИОНИЗМА С КОММУНИЗМОМ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ СИОНИЗМ, то, скорее всего, произойдет некоторая переоценка нынешних реалий.

Например, всем станет абсолютно ясно, отчего демократы еврейского происхождения столь настойчиво выступают против основы демократии – референдума и прямых и честных выборов в России. Очевидно, они полагают, что преданные и побеждённые люди вспомнят, как было дело в 1917 году, и станут также, как это делали евреи-большевики, вешать на уличных фонарях и представителей нынешней оккупационной администрации, и всех их помощников и всех «агентов влияния».

После любой военной победы, как правило, приходит пора ограбления побеждённой страны, так может быть рассказы В.В.Квачкова о грабящей современную Россию еврейской мафии не лишены смысла?

Либеральные журналисты привыкли дружно смеяться над рассказами о заговоре «проклятых жидомасонов», ну вот вам Миша Горбачев, нобелевский лауреат, зацелованный в лысину демократами всего мира с его чистосердечным признанием в израильском кнессете! Вот вам < ![CDATA[ ]]> официальный сайт израильского МИДа< ![CDATA[]]>, где сказано, что сионизм вёл борьбу против СССР и победил!

Ханука в Кремле – это день Победы иудеев над славянами, но “гои” этого пока не понимают.

И кто-то будет дальше рассказывать нашему народу сказки про «неэффективность социализма» и «о животном антисемитизме русских националистов», якобы лишённом всяких разумных причин?!

Использованы материалы из источника: < ![CDATA[ ]]> https://doppel-herz.livejournal.com/309818.html< ![CDATA[]]>

Я скажу, что это только часть вопиющей исторической правды, которую раскрыл в своей публикации блогер Doppel_Herz. А если мы продолжим исследовать эту тему, мы сможем увидеть эту историческую картину-мозаику целиком, и евреи вновь предстанут перед нами и как этнос, и как инструмент политики, направленный на разрушение империй и государств.

* * *

Итак, последний президент СССР М.С.Горбачёв 15 июня 1992 года заявил в кнессете Израиля: “Сионизм вёл борьбу с коммунизмом и сионизм победил, а коммунизм прекратил своё существование”.

Это, так сказать, финал длительного исторического процесса. А что было в начале? — резонно поставить вопрос.

В начале всего, судя по всему, был первый Всемирный Сионистский Конгресс, который проходил в Швейцарии в городе Базель в 1897 году. Его заседания проходили в закрытой от всего мира еврейской атмосфере. В СМИ лишь сообщалось, что евреи собрались, чтобы обсудить план, как им сообща создать на территории Палестины государство для еврейского народа.

Спустя шесть лет, в 1903 году, в Российской империи “всплыли” документы, которые сначала попали руки российской жандармерии, потом оттуда в руки журналиста Сергея Нилуса. Согласно этим документам, сионисты на первом Всемирном Конгрессе преследовали и другие цели, помимо построения еврейского государства на земле Палестины. Впоследствии эти “протоколы”, опубликованные С.Нилусом в его книге “Великое в малом”, были растиражированы по всему миру и их считали своим долгом прочесть все образованные люди того времени.

Суть этих “Протоколов сионских мудрецов”, такое название закрепилось за этими документами, можно изложить совсем коротко следующим образом:

“Борьба за право евреев иметь на планете Земля своё собственное государство — это одна цель. Другая великая цель — все евреи, проживающие в разных странах мира, должны приложить все свои усилия для того, чтобы низложить правительства стран своего проживания и подчинить эти страны единому наднациональному правительству — Сверхправительственной Администрации, которая в дальнейшем будет управлять миром посредством еврейских элит, занимающих во всех странах мира руководящие должности”.

Это самая главная цель сионизма, а создание государства Израиль на земле Палестины — в значительной степени предлог для очередного передела мира евреями и установления Нового Мирового Порядка.

В этой связи Россия с её огромными территориями и природными богатствами была для сионистов важнейшим объектом для захвата. И этот целенаправленный захват России евреями состоялся в 1917 году.

Приложение: < ![CDATA[ ]]> “Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло…”< ![CDATA[]]>

Примечательно, что идеологическое прикрытие этого широкомасштабного сионистского плана осуществляло правительство Великобритании! Причём к этому времени лидеры мирового еврейства уже разделили (идеологически) мировое еврейство на две группы: на евреев-сионистов и евреев-коммунистов. Внешнее управление этими группами евреев осуществлялось в основном из < ![CDATA[ ]]> единого центра, находящегося в Швейцарии< ![CDATA[]]>.

Евреям-сионистам была поставлена задача бороться за создание Израиля на земле Палестины, а евреям-большевикам, вооружённым идеей коммунизма, была поставлена задача сокрушить Российскую империю, организовать гражданскую войну, которая должна вестись до полной победы одной из стороны, потом разжечь в России огонь мировой революции и через дальнейшее распространение идей коммунизма по всему миру, привести все другие страны и народы сначала к краху, а потом к внешнему управлению со стороны некой Сверхправительственой Администрации.

В статье под названием “Сионизм в сравнении с большевизмом. Борьба за душу еврейского народа”, опубликованной 8 февраля 1920 года в газете “ILLUSTRATED SUNDAY HERALD”, военный министр Великобритании Уинстон Черчиль как раз отразил деятельность и тех, и других: и евреев-большевиков, и евреев-сионистов, выразив свои личные симпатии к евреям-сионистам.

Вот обоснование У.Черчилля, почему создание еврейского государства было запланировано на территории Палестины — “таковы интересы Британской империи”:

“В результате завоевания Палестины, Британское правительство получило возможность, и на него легла ответственность, обеспечить еврейскому народу во всем мире обретение своего дома и центра национальной жизни. Государственная мудрость и историческое чутье мистера Бальфура быстро оценили эту возможность. Страстная энергия д-ра Вейцмана, практического лидера сионистского проекта, поддержанного многими британскими евреями, а также властью лорда Алленби, направлена на на достижение цели этого вдохновенного движения. Конечно, Палестина слишком мала, чтобы принять более чем часть еврейского народа, да и большинство евреев не пожелают туда переселиться. Но если при нашей жизни будет создано на берегах Иордана еврейское государство под покровительством Британской короны, в котором смогут жить три-четыре миллиона евреев — это будет, со всех точек зрения, событие благоприятное для мировой истории, находящееся в гармонии с подлинными интересами Британской империи…”

Вот любопытная селекция евреев по У.Черчиллю:

Хорошие и плохие евреи:

“Конфликт между добром и злом, происходящий постоянно в человеческом сердце, нигде не достиг такой интенсивности как в еврейской расе. Это наиболее яркий и мощный пример двойственной природы человечества. Евреи дали нам в христианском откровении этическую систему, которая, даже если её полностью отделить от сверхестественного, является самым драгоценным из всего чем владеет человечечество, превосходящую все другие плоды мудрости и знания вместе взятые. На этой системе, и этой верой, со времени падения Римской империи, построена вся наша цивилизация. И может быть в настоящее время эта удивительная раса находится в процессе создания новой системы морали и философии, настолько же порочной, насколько христианство было благочестивым, которая, если не будет остановлена, безвозвратно расшатает всё, что стало возможным благодаря христианству. Похоже, что и евангелие Христа и евангелие Антихриста должны были быть порожденными одним и тем же народом, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана для высшего проявления как божественного, так и дьявольского”.

Хорошие евреи по мысли Черчилля — это прежде всего “национальные” евреи, которые, находясь во всех странах мира, отождествляют себя с этими странами, участвуют в национальной жизни и, верно придерживаясь своей религии, рассматривают себя гражданами – в наиболее полном смысле этого слова — государств принявших их. <…> Несмотря на наложенные на них ограничения, российские евреи сыграли почетную и успешную роль в национальный жизни России. Как банкиры и промышленники они сильно продвинули экономическое развитие России, и они были среди первых создателей таких замечательных организаций как Российские кооперативные общества. В политике они поддерживали большей частью либеральные и прогрессивные движения. Они были среди наиболее решительных сторонников дружбы с Францией и Великобританией“.

Плохие евреи по мысли У.Черчилля — это евреи-интернационалисты и евреи-террористы.

“Сильнейшее противодействие всем этим сферам еврейской деятельности оказали евреи-интернационалисты. Приверженцами их жуткой конфедерации являются отбросы общества в тех странах где евреев преследуют как расу. Большинство из них, если не все, отказались от веры предков и оставили все надежды на жизнь в мире ином. Это движение не является чем-то новым среди евреев. Со дней Спартака (Вейсгаупта) до Карла Маркса, и дальше до Троцкого (Россия), Белы Куна (Венгрия), Розы Люксембург (Германия) и Эммы Гольдман (Соединенные Штаты), этот мировой заговор с целью свержения цивилизации и установления общества в котором приостановлено развитие, которое основано на зависти и невозможном равенстве, постепенно расширялся. Он сыграл свою заметную роль в трагедии Французской революции, как это талантливо показала современная писательница миссис Вебстер. Он был главным источником каждого подрывного движения в 19-ом веке. Сейчас же, эта группа исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила свое господство над огромной империей“.

Действующий военный министр Великобритании глупцом не был, и не мог им быть, и если он написал про “еврейский мировой заговор с целью свержения цивилизаций”, который “сыграл свою заметную роль в трагедии Французской революции”, то надо быть идиотом, чтобы не верить в него, а тем паче высмеивать тех, кто говорит и пишет об этом сегодня.

“Нет нужды преувеличивать роль сыгранную этими, в основном нерелигиозными, евреями-интернационалистами в создании большевизма и в свершении Русской революции. Безусловно, эта роль очень велика, вероятно перевешивающая все остальные. За исключением Ленина, большинство руководящих личностей — евреи. Более того, евреи-вожди вдохновляют и являются движущей силой. Так влияние русского по национальности Чичерина уступает власти формально подчиненного ему Литвинова, а влияние таких русских как Бухарин или Луначарский невозможно сравнить с властью евреев Троцкого или Зиновьева (диктатора Петрограда), или Красина, или Радека. Господство евреев в советских учреждениях удивляет ещё больше. Видную, если не главную роль в терроре ЧК играют евреи, и в некоторых случаях еврейки. Такую же выдающуюся роль играли евреи в тот период, когда Бела Кун правил в Венгрии. Тот же безумный феномен мы видим в Германии (особенно в Баварии), где ему способствовала временная прострация немецкого народа. Хотя во всех этих странах есть много неевреев, настолько же дурных, насколько дурны худшие из евреев-революционеров, роль этих последних, учитывая небольшой процент евреев среди населения этих стран, удивительно велика”.

Хорошие евреи по мысли У.Черчилля — это евреи-сионисты:

“Сионизм является третьей сферой политической деятельности евреев. В полную противоположность международному коммунизму, он предлагает евреям национальную идею, имеющую характер заповеди. <…> Сионизм уже является одним из факторов в политических судорогах России, мощно конкурируя с влиянием международной коммунистической системой. Ничего нет показательней того бешенства, с которым Троцкий нападает на сионизм вообще, и на д-ра Вейцмана, в частности. Жестокая проницательность его ума не оставляет ему возможности сомневаться, что его схема мирового коммунистического государства под еврейским господством находится под прямой угрозой быть сорванной этим новым идеалом, который в любой стране направляет еврейские энергию и надежды к более простой, более истинной и более достижимой цели. Начинающаяся сейчас борьба между евреями-сионистами и евреями-большевиками является борьбой за душу еврейского народа“.

Стилизованная под египетскую фреску иллюстрация современного художника (фамилию его, простите, я запамятовал) показывает, как управлялась верховными жрецами борьба между коммунистами и сионистами.

Эта борьба евреев-сионистов с евреями-коммунистами помимо Швейцарии также управлялась из Великобритании. На это прямо указывают слова У.Черчилля из его публикации “Сионизм в сравнении с большевизмом. Борьба за душу еврейского народа”:

Долг законопослушных евреев:

“В этих обстоятельствах очень важно, чтобы все верные странам своего проживания евреи делали всё, что в их силах, как многие из них в Англии уже делают, для борьбы с большевистским заговором. Делая так, они отстоят честь еврейского народа и сделают ясным для всего мира, что большевизм не является еврейским движением, что его решительно отвергает масса еврейского народа. Но только отвержение большевизма — недостаточно. Нужна практическая альтернатива в моральной и социальной сферах. Нужно строить с максимальной скоростью еврейский национальный центр в Палестине, который может стать не только убежищем для угнетенных из несчастных стран Центральной Европы, но который может стать символом еврейского единства и храмом еврейской славы. И это дело заслуживает многих благословений”. < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>.

В процессе кропотливого изучения истории ХХ века, я лично понял, что последние слова У.Черчилля были не более чем идеологическим прикрытием захвата России евреями-большевиками в рамках исполнения сионистского заговора, описанного в деталях в “Протоколах сионских мудрецов”.

Умные на зло евреи, разумеется, с момента обнародования этого документа (“Протоколов) стали везде утверждать, что эти “Протоколы” — фальшивка, состряпанная царской охранкой.

Однако, никто не может признать фальшивкой письмо одного из основоположников сионизма раввина Баруха Леви, писанное своему молодому ученику Карлу Марксу (подлинное имя и фамилия которого — Мордехай Маркс Леви):

«…Сам еврейский народ станет своим собственным Мессией. Его царство над миром осуществится посредством объединения остальных человеческих рас, отмены монархий и границ как основы обособленности (particularismo) и провозглашения всемирной республики, которая повсюду признает права гражданства евреев. При этой новой организации человечества дети Израиля рассеянные в настоящий момент по всей поверхности Земли все одной расы, одинакового традиционного образования, без большого сопротивления станут повсюду руководящим элементом, особенно, если смогут навязать рабочим массам руководство евреев. Так, победа пролетариата передаст в израильские руки правительства всех нации вместе с установлением Всемирной республики. Тогда правительства еврейской расы смогут отменить индивидуальную собственность (individual; privada — частная, personal — личная; прим пер) и распоряжаться повсюду богатствами народов. Таким образом, реализуется обещание Талмуда о грядущих временах мессианских, когда евреи будут владеть собственностью всех народов земли». (Salluste «Les engines secretes du Bolchevisme»).

В противовес этим “умным на зло евреям” в среде российских революционеров нашёлся гений, который каким-то чудом сумел перехватить у них в 1924 году бразды правления Советской Россией и который повёл за собой советский народ, а ему, советскому народу, и всем советским евреям этот гений объяснил: “Борьба с сионизмом не имеет ничего общего с антисемитизмом. Сионизм — враг трудящихся всего мира, евреев не менее, чем не евреев!”

Этим гением был Иосиф Сталин.

Исторический “пазл” от Владимира Куприна:

“Завоевав в результате революции 1917 года власть в России, международные глобалистские силы решили сделать русскую государственность и русский народ дровами для разжигания мировой революции и установления единой всемирной республики. Венцом этой попытки явилась советско-польская война 1919-1921 года, когда войска Михаила Тухачевского под общим руководством Льва Троцкого устремились через Польшу на помощь Баварской советской республики и далее в Европу. Однако случилось «Чудо на Висле», советские войска были разгромлены, а десятки и сотни тысяч русских людей поплатились своими жизнями, погибнув на полях сражений и в дальнейшем от голода и истязаний в польских концлагерях.

Народ России не пожелал быть «жертвенным агнцем» в деле глобализации, что прекрасно понял Иосиф Сталин, который путём различных «призывов» стал «разбавлять» ряды ВКП(б) национально ориентированными кадрами. После неудачной революции Троцкого 7 ноября 1927 года, Сталин стал трансформировать марксистскую коммунистическую доктрину, оставив в ней только внешнюю оболочку из лозунгов и атрибутики, оставив в основном идеи социальной справедливости, приправленные видоизмененными консервативными христианскими ценностями. Но, главное, Сталин стал избавляться от множества международных теоретиков и практиков глобализма, хлынувших в Россию после революции и буквально пропитавших собою все партийные, государственные, хозяйственные и научные структуры нового государства. Началась Большая чистка, которую на Западе называют Гулагом и Сталинскими репрессиями…”< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>.

Для нас должно быть любопытно ещё и то, что “зоологический антисемит” Адольф Гитлер был ставленником швейцарских сионистов — в 1923 году, когда он ещё был никто в политике, швейцарская элита выделила ему большую сумму швейцарских франков на развитие и содержание ещё только формирующейся нацистской партии. Эту историю раскопал и опубликовал на мультиязычном швейцарском сайте журналист Игорь Петров. (< ![CDATA[ ]]> “Миссия Гитлера в Швейцарии в августе 1923 года”< ![CDATA[]]>).

Что касается “Холокоста 6 миллионов евреев”, о котором умные на зло сионисты распустили слух после Второй мировой войны 1939-1945 годов, то тут тоже < ![CDATA[ ]]> много любопытного< ![CDATA[]]>.

Во-первых, за годы Второй мировой войны не было уничтожено 6 миллионов евреев, это сионистский миф. Евреев погибло значительно меньше! Во-вторых, когда ещё никакого Израиля ещё не было, а был только английский план его создания на территории Палестины, и когда до начала Второй Мировой войны оставалось ещё 2 года, высокопоставленный еврей Хаим Вейцман, президент «Всемирной Сионистской Организации», зарегистрированной в Швейцарии, заявил своим коллегам-сионистам следующее: «Я задаю вопрос: Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину? Я отвечаю: нет! Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых… А старые должны исчезнуть… Они — пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире… Лишь молодая ветвь будет жить». (Shonfeld М. The Holocaust Victims Accuse. Documents and Testimony on Jewish War Criminals. N.-Y., 1977. P. 25).

Любопытно, что это заявление главного сиониста зафиксировал для истории и предал огласке американский раввин М.Шонфельд. Большое спасибо за это этому раввину!

Причём известно, что Хаим Вейцман тесно сотрудничал в Адольфом Гитлером по вопросу создания на земле Палестины еврейского государства.

Резонно возникает вопрос: так кто был заказчиком преступления под названием “Холокост”? Ответ лично мне и многим историкам очевиден: его заказали швейцарские сионисты и лично Хаим Вейцман! Германские нацисты были лишь исполнителями.

И вот мы узнаём сейчас, что 15 июня 1992 года Израиль принимал бывшего президента СССР Горбачева, который в ходе общения с премьер-министром Ицхаком Шамиром сделал признательное заявление, что “в борьбе между сионизмом и коммунизмом победил сионизм, а коммунизм прекратил своё существование”.

Таким образом процесс, начало которому положил Всемирный Сионистский Конгресс, проходивший в Швейцарии в городе Базель в 1897 году, завершился в 1991 году уничтожением СССР, а коммунизм, вот этот < ![CDATA[ ]]> коммунизм< ![CDATA[]]>, потом ещё долго добивали ставленники предателя и врага российского народа Б.Н.Ельцина.

Анатолий Чубайс, кстати, еврей по матери, бывший в 1991-1994 годах председателем Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом, в своём интервью, записанном в 2010 году на камеру, так откровенно и сказал: “мы занимались тогда уничтожением коммунизма!”

И если всё так, если СССР был уничтожен усилиями евреев-сионистов, а в этом уже нет никакого сомнения (об этом написано на сайте Министерства иностранных дел Израиля!), то из этого следует, что сегодня русский народ имеет еврейское оккупационное правительство со всеми вытекающими из этого последствиями.

Продолжение в моей книге < ![CDATA[ ]]> “Кто сделал евреев инструментом борьбы с человечеством?”< ![CDATA[]]>

13 августа 2018 г. Мурманск. Антон Благин