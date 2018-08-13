Сводки от ополчения Новороссии 13 августа 2018

30-летний Франсуа Мод д’Эме приехал в Донбасс в 2015 году. Француз, окончивший у себя на родине военную академию, полгода служил добровольцем в интернациональной бригаде «Пятнашка». После Франсуа остался жить в Донецке, стал преподавать французский язык и поступил в Донецкую государственную музыкальную академию.

Мужчина признаётся, что не разделяет ценности современной Европы, а в Донецке нашёл своё призвание — он исполняет романсы и русские народные песни.

Красивая работа

— Франсуа, откуда ты? Кто твои родители?

— Я из провинции Шампань, из небольшой деревни. Родители — простые фермеры. После школы в 16 лет поступил в военную академию Сен-Сир в Бретани на юге Франции. Окончил её в звании старшего лейтенанта.

Во время учёбы мне нужно было писать диссертацию. Уже тогда я заинтересовался славянским миром и выбрал тему «Российская армия в период перестройки». Для исследований приезжал в Москву, в МГИМО…

— Почему избрал военную карьеру?

— Потому что это очень благородная и красивая работа. Во Франции считается, что офицер воплощает в себе лучшие человеческие качества. В академии нас учили быть честными, верными, сильными, храбрыми. Заботиться о других людях, как о своих детях. Служить стране, защищать её, а ведь нет ничего более важного.

— Отношение к армии, получается, во Франции очень уважительное?

— С армией у нас парадоксальная ситуация. С одной стороны — да, уважительное. С другой — скептическое, даже насмешливое. Как и к собственной истории. Тем более армия во Франции сегодня малочисленная, слабая, не имеющая никакого веса.

— А откуда скептицизм по отношению к истории?

— Вам, русским, может быть, сложно это понять. Вы очень гордитесь своими победами, достижениями, военными, полководцами. Мы раньше тоже гордились своей историей. Но с годами, и в особенности после студенческой революции 1968 года, ситуация изменилась.

Во Франции, как и в России после 1917 года, решили отказаться от прошлого и создавать нового человека, в нашем случае — свободного от любых рамок, интернационалиста, гражданина мира.

В итоге в моей стране сегодня есть только две святыни, которые охраняются, — Великая Французская революция и Шарль де Голль. Всё остальное в опале!

История в школе изучается мало. Относиться с уважением к своему прошлому, традициям — плохой тон. Больше того, тебя могут обвинить в фашизме за излишнее усердие в этом деле. Не будем забывать, что и у власти у нас в настоящее время находятся участники всё тех же студенческих волнений 1968 года.

Две войны

— Давай вернёмся к твоей истории. После окончания академии ты выбрал военную стезю?

— Нет. Я угадал, что нас, молодых офицеров, обязательно отправят в Афганистан, что это будет не справедливая война, а простое убийство местных крестьян. Цель подобных войн, которые развязывает НАТО, — экономические интересы больших торговых компаний, мы все об этом знаем. И это не имеет никакого отношения ни к защите Франции, ни к отстаиванию каких-то гуманистических ценностей.

Более того, мы видим, что в Сирии и Ираке НАТО стало почему-то поддерживать уже своих врагов-исламистов — помогать ИГИЛ*, снабжать их оружием. Я ушёл, чтобы не иметь с этим дело.

Армия во Франции, повторюсь, небольшая, ротации контингента происходят раз в полгода, и за пять лет в боевых командировках обязательно побывает каждый.

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— Тем не менее ты приехал воевать в Донбасс?

— Да. Но это совсем другое. В 1990-е годы была развязана война в Югославии.

И вот снова конфликт в Европе! Это страшно, трагедия. Эти две войны похожи. Христиане идут против христиан. Мне не хочется оставаться в стороне. Это важно, это шанс поучаствовать в истории, увидеть всё своими глазами, чему-то научиться.

— Почему ты выбрал сторону Донбасса? Всё-таки большинство европейцев поддерживают Украину…

— Украинская сторона в данном случае представляет Америку, а значит — транснациональные компании, глобализм, как в том же Афганистане или Ливии. А в ДНР и ЛНР люди защищают свою землю. Всё просто. И жители Донбасса в этом смысле очень похожи на французов, которые защищали свою землю в войнах прошлых веков.

Я ищу и нахожу здесь те ценности, которые были у моих дедушек и бабушек и которые нынешними поколениями практически утеряны. Донбасс для меня — пример консолидации людей в трудную минуту. И сопротивления.



Жители Донецка гуляют в парке имени Щербакова / РИА Новости / © Сергей Аверин

Бегство от глобализма

— Ты критически отзываешься о современной Франции. Но многие россияне регулярно ездят в Париж и говорят, что в целом всё прекрасно, французы хорошо живут…

— Вопрос, что вы ищете, когда едете в Париж. Если комфорт, спокойствие, хорошую еду, материальные ценности — да, с этим во Франции всё в порядке.

— Для тебя это всё не имеет значения?

— Да какой комфорт и еда! О чём вы? Это не жизнь. Не мужская жизнь.

Вспомните: Римская империя пала, когда дети аристократов стали есть, наслаждаться, утопать в роскоши…

— Молодых людей с таким мнением, как у тебя, во Франции много?

— Много. Они бегут от глобализма, переезжают в Польшу, Венгрию, Болгарию. Да, они сталкиваются с проблемой знания языка. Но это даже хорошо. Хочешь лучше понять другую культуру — учи язык.

— За эти три года ты выбирался во Францию?

— Два раза. А совсем недавно, кстати, ко мне впервые приехали родители.

До этого они не понимали, зачем я здесь. Звали обратно. А теперь, надеюсь, успокоились. Увидели мирную жизнь, гостеприимных жителей, большой парад на День республики, праздничный город…

Призвание — музыка

— Ты приехал в Донбасс как военнослужащий-доброволец. Теперь, насколько я понимаю, ты гражданский человек. Долго служил? Это было опасное для тебя время?

— Полгода. В интернациональной бригаде «Пятнашка» — и не только. Опасное ли это было время? Да. Но мне не хочется об этом говорить. Есть люди, которые сейчас находятся на передовой, — лучше о войне спросить у них. Тем более для меня армия — вчерашний день.

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— Почему ты ушёл из армии ДНР?

— Началась окопная, позиционная фаза войны. Но я рад, что отслужил эти полгода. Закалился. Внёс свой вклад. А теперь ушёл в любимое дело — в музыку. Всему своё время.

— Продолжаешь общаться со вчерашними сослуживцами?

— Редко: и они очень заняты, и я.

— Сейчас ты преподаёшь французский в Донецком национальном техническом университете?

— Да, на первом и втором курсах, два раза в неделю. Мне сказали, что в донецких вузах есть кафедры французского и я там смогу общаться со студентами на родном языке.

Я пришёл в ДонНТУ, и декан сразу предложил: «Франсуа, если хотите, мы можем пригласить вас преподавателем». Недавно я также начал учить языку школьников в одном из лицеев.

— Ты говоришь, что главное для тебя — музыка…

— Да, моё призвание. Которое я обрёл именно в Донецке. Когда я приехал сюда, то не знал, что будет завтра, что я открою для себя. Просто жил, смотрел. Потом понял, что лучше всего русский характер, русскую душу для меня раскрывает именно ваша музыка. Раньше я занимался вокалом, поэтому стал петь французские и русские песни, выступать в ДК, школах, на мероприятиях.

Буквально месяц назад мне посчастливилось поступить в Донецкую государственную музыкальную академию имени Прокофьева на отделение академического пения.

Впереди много работы. Сейчас, кстати, готовлюсь к конкурсу «Красная гвоздика», где я исполню песни «Тёмная ночь» и «Вечер на рейде».

— Есть любимые песни?

— Романсы, русские народные. Любимая — «Я помню чудное мгновение» на стихи Пушкина.

— Не собираешься уезжать из Донецка?

— Пока нет. Здесь у меня всё, вся жизнь.

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Сергей Прудников (Донбасс)

* запрещенная в РФ террористическая группировка