Сводки от ополчения Новороссии 13 августа 2018
- 08:00 Доброволец из Франции: «Я нашёл на Донбассе утраченные ценности» (ФОТО).
- 00:30 Армия ДНР и семьи погибших защитников Республики (ВИДЕО).
- Вчера 22:04 Про съемки ОБСЕ на Донбассе.
Доброволец из Франции: «Я нашёл на Донбассе утраченные ценности» (ФОТО)
30-летний Франсуа Мод д’Эме приехал в Донбасс в 2015 году. Француз, окончивший у себя на родине военную академию, полгода служил добровольцем в интернациональной бригаде «Пятнашка». После Франсуа остался жить в Донецке, стал преподавать французский язык и поступил в Донецкую государственную музыкальную академию.
Мужчина признаётся, что не разделяет ценности современной Европы, а в Донецке нашёл своё призвание — он исполняет романсы и русские народные песни.
Красивая работа
— Франсуа, откуда ты? Кто твои родители?
— Я из провинции Шампань, из небольшой деревни. Родители — простые фермеры. После школы в 16 лет поступил в военную академию Сен-Сир в Бретани на юге Франции. Окончил её в звании старшего лейтенанта.
Во время учёбы мне нужно было писать диссертацию. Уже тогда я заинтересовался славянским миром и выбрал тему «Российская армия в период перестройки». Для исследований приезжал в Москву, в МГИМО…
— Почему избрал военную карьеру?
— Потому что это очень благородная и красивая работа. Во Франции считается, что офицер воплощает в себе лучшие человеческие качества. В академии нас учили быть честными, верными, сильными, храбрыми. Заботиться о других людях, как о своих детях. Служить стране, защищать её, а ведь нет ничего более важного.
— Отношение к армии, получается, во Франции очень уважительное?
— С армией у нас парадоксальная ситуация. С одной стороны — да, уважительное. С другой — скептическое, даже насмешливое. Как и к собственной истории. Тем более армия во Франции сегодня малочисленная, слабая, не имеющая никакого веса.
— А откуда скептицизм по отношению к истории?
— Вам, русским, может быть, сложно это понять. Вы очень гордитесь своими победами, достижениями, военными, полководцами. Мы раньше тоже гордились своей историей. Но с годами, и в особенности после студенческой революции 1968 года, ситуация изменилась.
Во Франции, как и в России после 1917 года, решили отказаться от прошлого и создавать нового человека, в нашем случае — свободного от любых рамок, интернационалиста, гражданина мира.
В итоге в моей стране сегодня есть только две святыни, которые охраняются, — Великая Французская революция и Шарль де Голль. Всё остальное в опале!
История в школе изучается мало. Относиться с уважением к своему прошлому, традициям — плохой тон. Больше того, тебя могут обвинить в фашизме за излишнее усердие в этом деле. Не будем забывать, что и у власти у нас в настоящее время находятся участники всё тех же студенческих волнений 1968 года.
Две войны
— Давай вернёмся к твоей истории. После окончания академии ты выбрал военную стезю?
— Нет. Я угадал, что нас, молодых офицеров, обязательно отправят в Афганистан, что это будет не справедливая война, а простое убийство местных крестьян. Цель подобных войн, которые развязывает НАТО, — экономические интересы больших торговых компаний, мы все об этом знаем. И это не имеет никакого отношения ни к защите Франции, ни к отстаиванию каких-то гуманистических ценностей.
Более того, мы видим, что в Сирии и Ираке НАТО стало почему-то поддерживать уже своих врагов-исламистов — помогать ИГИЛ*, снабжать их оружием. Я ушёл, чтобы не иметь с этим дело.
Армия во Франции, повторюсь, небольшая, ротации контингента происходят раз в полгода, и за пять лет в боевых командировках обязательно побывает каждый.
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— Тем не менее ты приехал воевать в Донбасс?
— Да. Но это совсем другое. В 1990-е годы была развязана война в Югославии.
И вот снова конфликт в Европе! Это страшно, трагедия. Эти две войны похожи. Христиане идут против христиан. Мне не хочется оставаться в стороне. Это важно, это шанс поучаствовать в истории, увидеть всё своими глазами, чему-то научиться.
— Почему ты выбрал сторону Донбасса? Всё-таки большинство европейцев поддерживают Украину…
— Украинская сторона в данном случае представляет Америку, а значит — транснациональные компании, глобализм, как в том же Афганистане или Ливии. А в ДНР и ЛНР люди защищают свою землю. Всё просто. И жители Донбасса в этом смысле очень похожи на французов, которые защищали свою землю в войнах прошлых веков.
Я ищу и нахожу здесь те ценности, которые были у моих дедушек и бабушек и которые нынешними поколениями практически утеряны. Донбасс для меня — пример консолидации людей в трудную минуту. И сопротивления.
Жители Донецка гуляют в парке имени Щербакова / РИА Новости / © Сергей Аверин
Бегство от глобализма
— Ты критически отзываешься о современной Франции. Но многие россияне регулярно ездят в Париж и говорят, что в целом всё прекрасно, французы хорошо живут…
— Вопрос, что вы ищете, когда едете в Париж. Если комфорт, спокойствие, хорошую еду, материальные ценности — да, с этим во Франции всё в порядке.
— Для тебя это всё не имеет значения?
— Да какой комфорт и еда! О чём вы? Это не жизнь. Не мужская жизнь.
Вспомните: Римская империя пала, когда дети аристократов стали есть, наслаждаться, утопать в роскоши…
— Молодых людей с таким мнением, как у тебя, во Франции много?
— Много. Они бегут от глобализма, переезжают в Польшу, Венгрию, Болгарию. Да, они сталкиваются с проблемой знания языка. Но это даже хорошо. Хочешь лучше понять другую культуру — учи язык.
— За эти три года ты выбирался во Францию?
— Два раза. А совсем недавно, кстати, ко мне впервые приехали родители.
До этого они не понимали, зачем я здесь. Звали обратно. А теперь, надеюсь, успокоились. Увидели мирную жизнь, гостеприимных жителей, большой парад на День республики, праздничный город…
Призвание — музыка
— Ты приехал в Донбасс как военнослужащий-доброволец. Теперь, насколько я понимаю, ты гражданский человек. Долго служил? Это было опасное для тебя время?
— Полгода. В интернациональной бригаде «Пятнашка» — и не только. Опасное ли это было время? Да. Но мне не хочется об этом говорить. Есть люди, которые сейчас находятся на передовой, — лучше о войне спросить у них. Тем более для меня армия — вчерашний день.
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— Почему ты ушёл из армии ДНР?
— Началась окопная, позиционная фаза войны. Но я рад, что отслужил эти полгода. Закалился. Внёс свой вклад. А теперь ушёл в любимое дело — в музыку. Всему своё время.
— Продолжаешь общаться со вчерашними сослуживцами?
— Редко: и они очень заняты, и я.
— Сейчас ты преподаёшь французский в Донецком национальном техническом университете?
— Да, на первом и втором курсах, два раза в неделю. Мне сказали, что в донецких вузах есть кафедры французского и я там смогу общаться со студентами на родном языке.
Я пришёл в ДонНТУ, и декан сразу предложил: «Франсуа, если хотите, мы можем пригласить вас преподавателем». Недавно я также начал учить языку школьников в одном из лицеев.
— Ты говоришь, что главное для тебя — музыка…
— Да, моё призвание. Которое я обрёл именно в Донецке. Когда я приехал сюда, то не знал, что будет завтра, что я открою для себя. Просто жил, смотрел. Потом понял, что лучше всего русский характер, русскую душу для меня раскрывает именно ваша музыка. Раньше я занимался вокалом, поэтому стал петь французские и русские песни, выступать в ДК, школах, на мероприятиях.
Буквально месяц назад мне посчастливилось поступить в Донецкую государственную музыкальную академию имени Прокофьева на отделение академического пения.
Впереди много работы. Сейчас, кстати, готовлюсь к конкурсу «Красная гвоздика», где я исполню песни «Тёмная ночь» и «Вечер на рейде».
— Есть любимые песни?
— Романсы, русские народные. Любимая — «Я помню чудное мгновение» на стихи Пушкина.
— Не собираешься уезжать из Донецка?
— Пока нет. Здесь у меня всё, вся жизнь.
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Сергей Прудников (Донбасс)
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Армия ДНР и семьи погибших защитников Республики (ВИДЕО)
Народная милиция ДНР и волонтёры из группы «Москва-Донбасс» не оставляют без помощи семьи военнослужащих, погибших, защищая Республику от агрессии киевского режима.
Так, недавно груз помощи, включающий продукты питания, бытовую химию, одежду и обувь, был доставлен в город Торез, где был распределён среди нуждающихся.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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Про съемки ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ вчера опубликовало видео с движением грузовых автомобилей на границе РФ с ДНР, что на Украине уже поспешили выдать за "доказательство военной агрессии".
Стоит отметить, что как обычно "доказательства" в очередной раз игнорируют отсутствие фактов захода военной техники, которая на спутниковые снимки традицоинно не попадает, видимо стесняется. Американцы на этот счет обычно говорят, что такоие видео у них есть, но их никому не покажут, потому что это секрет.
В ДНР заявляют, что техника границу не пересекала, но сама ситуация достаточно смешна, так как экономические отношения ЛДНР и России давно как не секрет и машины через границу ходят туда и сюда.
В ДНР так комментируют данную историю.
СБУ проводит комплекс мероприятий направленных на то, чтобы спровоцировать конфликт между Миссией ОБСЕ, Народными Республиками и Российской Федерацией. Это подтверждается ранее проведенным информационным вбросом о том, что якобы украинские спецслужбы уличили некоего российского представителя ОБСЕ, который занимался сбором данных о наблюдателях ОБСЕ. В качестве доказательства СБУшники даже предъявили флеш-накопитель, на котором содержались данные на некоторых сотрудников Миссии. И все. Больше никаких доказательств, причастности российского гражданина к шпионажу за своими коллегами, украинской стороной представлено не было. Конечно же, любому обывателю становится понятно, что данную флешку легко могли подкинуть украинские контрразведчики российскому наблюдателю, да и не только ему. Это всего лишь информационная провокация, организованная украинскими спецслужбами и нацеленная на дискредитацию России в глазах мировой общественности.
Еще один пример информационной атаки украинских спецслужб на РФ и Народные Республики, является сообщение о том, что якобы беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну военной техники, пересекающую государственную границу Российской Федерации и ЛДНР. На самом же деле, в это время, на территории ДНР и ЛНР проходили межведомственные учения по антитеррористической деятельности, и техника могла свободно передвигаться по территории Республик, включая и районы, вблизи с госграницей. Не удивительно, что данные учения стали поводом для информационной провокации СБУ. В этом ведомстве готовы использовать любой повод, для обвинения России в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Удивительно, что не смотря на громкие заголовки украинских СМИ о якобы очередном доказательстве присутствия военной техники на Донбассе, представители ОБСЕ вовсе не обвиняют Россию. Международные наблюдатели понимают, что оснований для этого нет. Техника Народных Республик границу с РФ не пересекала, а лишь двигалась в приграничных районах. Беспилотник ОБСЕ госграницу не пересекал и не фиксировал никаких пересечений границы военной техникой, и уж тем более не фиксировал каких-либо фактов военной агрессии со стороны России по отношению к Украине. Но это же и не интересно украинским СМИ, им бы только повод, а раздуть из этого все что угодно они умеют. Если так и дальше пойдет, то Порошенко в скором времени будет вынужден просить у своих заокеанских хозяев финансовую помощь для отражения атаки представителей внеземных цивилизаций… Смешно конечно, но от нынешнего украинского руководства можно ожидать все что угодно, тем более в преддверии надвигающихся президентских выборов на Украине.
Становится очевидно, что подобные информационные провокации с украинской стороны носят запланированный характер. Вброс о пересечении военной техники госграницы с РФ, был приурочен к встрече начальника Генерально штаба генерала Виктора Муженко и первого заместителя Главы Миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, которая состоялась 9 августа в Киеве. Главной целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в пособничестве Народным Республикам. С целью прикрытия собственных преступлений, нынешняя киевская власть пытается обвинить Россию в развязывании войны на Донбассе, и списать на нее все жертвы этой ужасной карательной операции против собственного народа.
А миссия ОБСЕ принесла бы гораздо больше пользы, если бы не гонялась за фантомами, а фиксировала и пресекала военные преступления, которые совершают ВСУ, уничтожая санитарные машины вместе с медицинскими работниками.
Если говорить серьезно, то далеко не секрет, что часть промышленной продукции и значительная часть угля Донбасса поступает из республик в Россию, и либо используется в российской экономике, либо же легализуется для продажи в другие страны, которые напрямую не могут покупать эту продукцию из ЛДНР. В России подобными вопросами занимается отдельная гос.комиссия, а на местном уровне эти контакты проходят через губернаторов. Яркий пример, покупка ЛДНРовского угля Турцией. Часть этого угля, который пуступает в Россию, потом перепродается на ту же Украину, которая якобы не пользуется углем с Донбасса. И ведь промышленностью и углем торгово-экономические связи не ограничиваются и постоянно озвучиваются с обеих сторон.
Но из этого решили соорудить сенсацию, выдав колонну грузовиков за колонну военной техникки. Колонн танков, БМП и прочего, не обнаружено, но вот грузовики…. Что это доказывает, совершенно непонятно, так как Украина с 2014 года границу не контролирует и граница ЛДНР с Россией используется для поддержания различных связей, которые не дают Украине ликвидировать республики. Если про учения говорят правду, то мероприятия по взаимодействию пограничнов республик с ПС ФСБ на границе, проходили еще в 2014 году, когда встал вопрос в формализации ситуации на границе.
В общем, рядовая информационная кампания, в рамках идущей информационной войны. Аналогичные истерики раздувались в свое время вокруг "Белых конвоев", доходя до смешного, утверждая, что РСЗО "Град" и гаубицы Д-30 завозились в ЛДНР в "Белых камазах".
И вот, вторая серия, спустя 4 года.
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