Правительство бракоделов на пенсиях не остановится

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает.

Ну посудите сами. У нас очень богатая ресурсами страна. При этом доходы жителей намного меньше, чем у граждан той же Америки. Или Норвегии, Люксембурга, Франции и еще нескольких десятков стран.

Так почему мы живем не настолько хорошо, насколько могли бы?

Россияне стали слишком многое прощать правительству. При этом народ живет все хуже.

Сейчас объявляют, что на одного трудоспособного приходится слишком много нетрудоспособных – и он не может их содержать.

Но при современных технологиях один российский трудящийся вполне может прокормить добрый десяток нетрудоспособных – если только грамотно распорядиться его возможностями.

Делаем вывод, что экономический блок правительства, непосредственно отвечающий за эффективную работу хозяйства, то ли не справляется со своими обязанностями, то ли не знает эти обязанности, то ли не желает их исполнять.

Даже если власть права и ситуация действительно дошла до того, что прокормить пенсионеров невозможно – кто виноват?

Правительство.

Однако министров и Медведева не увольняют, а продолжают держать на хлебных местах.

Вопрос: за что?

Ответа нет.

Любой, кто говорит сейчас об экономической необходимости повышении пенсионного возраста, показывает этим, что с экономикой он не знаком.

Вместо того, чтобы национализировать попавшие под санкции предприятия и найти для них новые рынки сбыта, правительство компенсирует хозяевам этих предприятий убытки, возникающие при экспорте на те же старые рынки – где “нас уже не хотят”.

Одновременно оно сокращает налог на экспорт нефти, тем самым оголяя внутренний рынок и поднимая на нем цены.

Понятно, что если так безграмотно себя вести, то никаких трудящихся не хватит, чтобы компенсировать последствия деятельности экономического блока правительства.

Если сегодня будет признана необходимость повышения пенсионного возраста, а не отставки кабмина – завтра он как дважды два докажет, что на пенсии населения вообще денег нет. Есть только на пенсии чиновников, которые сейчас в 10 рез выше, чем у остальных. А послезавтра будет доказано, 20% процентов населения в стране излишни и их надо утилизировать. Но и на этом хищные птенцы гнезда Медведева не остановятся…

Источник – https://publizist.ru/

Источник: vassermans.ru