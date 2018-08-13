Новости Украины и Новороссии 13 августа 2018

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в США президента Украины Петра Порошенко могут привлечь к уголовной ответственности.

«Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко. — прим. ред.), потому что ФБР завело на него досье», — сказал он.

«Дела, связанные с его офшорными счетами», — отметил Саакашвили, добавив, что «разговаривал с людьми, которые знают».

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