Маски сброшены: американцы публично требуют отстранения президента Молдавии

Игорь Додон оказался единственным молдавским политиком, способным сказать «Нет!» Вашингтону. За последнее десятилетие Республика Молдова фактически превратилась в колонию Соединенных Штатов. Все принципиальные решения власть имущие государства днестровского региона принимают лишь по согласованию с представителями Вашингтона, а богатейший молдаванин олигарх Плахотнюк является лишь наместником «дядюшки Сэма».

До недавнего времени и официальные лидеры республики на Днестре были полностью подотчетны кураторам из известной заокеанской страны. Депутат от социалистов политолог Богдан Цырдя в своем недавнем выступлении напомнил нам, как поступали с большинством молдавских президентов. Так к «бесстрашному» Воронину посреди ночи ворвалась бывший посол США в Кишиневе Хедзер Ходжес, заставив лидера «независимого» государства в одночасье отказаться от мирного урегулирования конфликта с Приднестровьем – «плана Козака» и провозгласить евроинтеграцию единственным путем развития Молдовы. Всех последующих глав Молдовы вызывали на ковер в посольство, где представители истеблишмента бывшей советской республики должны были согласовывать все свои действия. А работой нынешнего премьера Филипа так вообще руководят из посольства по смс…

Однако всенародно избранный президент Игорь Додон оказался единственным молдавским политиком, способным сказать «Нет!» Вашингтону!

Если оставить вопросы глобального противостояния (Додон выступает за стратегическое партнерство с Россией), то в этом месяце по-настоящему занервничать внешнеполитическое ведомство США заставило решение президента Молдовы отказать как американскому послу Джеймсу Петтиту, так и местному прозападному правительству и парламентскому большинству в продаже Вашингтону молдавского стадиона для строительства диппредставительства.

Напомним, что данное спортивное сооружение располагается в самом центре молдавской столицы по улице Тигина, 12, и занимает площадь 5,1814 гектара. Решение же о передаче стадиона американцам было принято органами исполнительной власти, после чего проамериканские парламентарии, естественно, поддержали данную инициативу. Что характерно, основным аргументом сторонников продажи стадиона является сам факт коммерческой составляющей – «государство может заработать». При этом нигде не называются точные суммы этого «заработка», что заставляет лично меня допустить возможность преступного лизоблюдства – передачи «кураторам» молдавских земель по заведомо заниженной цене.

По всей видимости, не были представлены проекты соглашения и молдавскому президенту Игорю Додону, который предложил в качестве альтернативы посольству США на месте бывшего стадиона благоустроить парк или построить культурный центр.

Порадовал, кстати, комментарий в популярной социальной сети одного из молдаван, который предложил на месте стадиона открыть официальное представительство ОДКБ – как противовес Бюро связи НАТО. Ведь Молдова же нейтральное государство?!

Тем не менее, американцы отреагировали на решение Игоря Додона совсем без юмора, расценив позицию молдавского лидера, как личное оскорбление… По факту они потребовали от своих вассалов в днестровском регионе любой ценой добиться передачи Вашингтону земли в центре Кишинева. И преданные им представители демпартии поспешили успокоить «хозяев». Один из демократов Сергей Сырбу в эфире «Радио свобода» прямо заявил, что в случае повторного отказа президента от промульгации решения по стадиону, парламент его (Додона) временно отстранит от должности.

Что ж, в последнее время в западных СМИ мы очень часто может прочитать про вмешательство России и Китая во внутриполитические процессы третьи страх. Однако что мы видим в реальности, а не страницах изданий: представители дипломатического корпуса США требуют от своих ставленников в государстве на другом континенте отстранения всенародно избранного президента для передачи Вашингтону земельного участка! Это уже даже не вмешательство во внутренние дела – это настоящий межконтинентальный рэкет по законам бандитского мира!